Tennis Tracker: Nečekaně složené finále ovládl v Gstaadu Cachín a získal první velký titul

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 23. července?

16:20 – Turnaj ve Gstaadu má přece jen domácí vítěze. Deblovou soutěž ovládli dvacetiletý Dominic Stricker a osmatřicetiletý Stan Wawrinka. Švýcarské duo ve finále porazilo 7:6, 6:2 nasazené jedničky Marcela Demolinera a Matwého Middelkoopa. Trojnásobný grandslamový šampion Wawrinka triumfoval ve čtyřhře potřetí, v roce 2008 vybojoval s Rogerem Federerem zlato na olympiádě v Pekingu a před 10 lety se radoval s Francouzem Benoitem Pairem v Čennaí.

16:15 – Anna Sisková si v tomto týdnu v Budapešti poprvé zahrála hlavní soutěž na nejvyšším okruhu v singlu i deblu. Zatímco ve dvouhře skončila už ve druhém kole, ve čtyřhře padla až ve finále, v němž po boku Američanky Jessie Aneyové nestačila 2:6, 6:4, 4:10 na polsko-maďarskou dvojici Katarzyna Piterová, Fanny Stollárová.

15:45 – Andrej Rubljov ovládl podnik ATP 250 ve švédském Bastadu a získal svou 14. kariérní trofej, druhou v probíhající sezoně. Ve svém už pátém letošním finále a souboji hráčů TOP 10 přehrál 7:6, 6:0 předloňského šampiona Caspera Ruuda, na kterého našel recept i ve čtvrtém měření sil na antukových dvorcích. Vzájemnou bilanci upravil na 5:2 ze svého pohledu a přerušil s Norem sérii dvou proher. Více informací najdete v článku.

Sestřih utkání Ruud – Rubljov Livesport

14:38 – "Na začátku utkání jsem byl trochu nervózní a hodně jsem chyboval. Navíc jsem poprvé hrál na turnaji proti levákovi. Ale snažil jsem se zůstat pozitivní, agresivní a taky víc chodit na síť. Nevím, co říct. Hrát tenis je velmi náročné a já jsem teď moc šťastný," nechal se slyšet Pedro Cachín po zisku trofeje.

Pozápasový rozhovor s Pedrem Cachínem. Livesport

14:10 – Pedro Cachín se na antukovém turnaji ATP 250 ve švýcarském Gstaadu poprvé dostal do semifinále na nejvyšším okruhu a nakonec dokráčel až k titulu. Argentinský antukový specialista porazil ve svém prvním finále 3:6, 6:0, 7:5 bývalého šampiona Alberta Ramose a získal svůj nejcennější titul. V pondělním vydání žebříčku bude premiérově figurovat v TOP 50.

Sestřih utkání Cachín – Ramos Livesport

13:25 – Sára Bejlek vybojovala na ITF W25 v estonském Pärnu svůj pátý titul na profesionální tour. Sedmnáctiletá Češka ve finále přehrála 7:5, 6:4 Luciju Čiričovou Bagaričovou z Chorvatska a i popáté triumfovala na antukových dvorcích. Kvůli ztrátě bodů za loňské prvenství na W60 v Olomouci se ale propadne do třetí stovky žebříčku.

12:55 – Dvojnásobná grandslamová vítězka Petra Kvitová se v sobotu vdala za svého přítele Jiřího Vaňka. Zasnoubená byla už od loňského srpna.

12:40 – Gabriela Andrea Knutsonová odehrála svůj premiérový zápas na nejvyšším okruhu a na betonech ve Varšavě skončila hned v prvním kole kvalifikace. Šestadvacetiletá Češka, která letos ovládla tři podniky ITF, nestačila 1:6, 2:6 na 272. hráčku pořadí Joannu Garlandovou.

11:53 – Dalibor Svrčina si zahrál své páté finále na challengerech, první mimo domácí půdu, a na třetí titul nedosáhl. Dvacetiletý Čech, který v červnu ovládl podnik v Prostějově, nestačil na antuce ve finském Tampere 4:6, 5:7 na Sumita Nagala. Ind zaznamenal svůj čtvrtý triumf na této úrovni.

Sumit Nagal ve finálovém utkání. @TampereOpen

10:10 – Egyptská tenistka Majar Šarífová prohrála v semifinále v Palermu tříhodinovou bitvu s Qinwen Zheng 4:6, 6:4, 1:6. Ve finále Číňanku čeká Italka Jasmine Paoliniová.

Sestřih utkání Šarífová – Zheng Livesport

6:15 – Zdeněk Kolář vstoupil do kvalifikace antukového turnaje ATP 250 v chorvatském Umagu vydřenou výhrou. 26letý český tenista udolal Andreu Vavassoriho 6:2, 4:6, 7:6, přestože soupeř podával na vítězství. O start v hlavní soutěži si zahraje s dalším Italem – Flaviem Cobollim.

6:10 – Alex Michelsen při svém teprve druhém vystoupení na turnaji ATP vyhrál i čtvrtý zápas. Dnes na domácí trávě v Newportu osmnáctiletý Američan porazil 7:6, 6:4 o dvacet let staršího čtyřnásobného šampiona Johna Isnera, svou neporazitelnost včetně challengerů protáhl na devět utkání a postoupil až do finále. V něm vyzve dalšího veterána – pětatřicetiletého Francouze Adriana Mannarina.