Fritz triumfoval v Atlantě a připsal si šestý titul, ve finále porazil Vukice

Američan Taylor Fritz (25) v Atlantě po čtyřech letech úspěšně složil finálový reparát. Australana Aleksandara Vukice (27) porazil 6:3, 6:7, 6:4, když nečelil jedinému brejkbolu, navázal na únorový triumf v Delray Beach a připsal si celkově šestý titul.

Taylor Fritz loni posbíral včetně Masters v Indian Wells celkem tři trofeje, byl kousek od semifinále Wimbledonu a poprvé si zahrál Turnaj mistrů.

V letošní sezoně se ale dostal do útlumu. Ze tří grandslamů byl nejdál ve třetím kole French Open a pouze dvakrát vyhrál čtyři zápasy po sobě. Pokaždé mu to ale stačilo k triumfu na domácích akcích ATP 250 - v únoru ovládl Delray Beach a nyní nenašel přemožitele v Atlantě.

Američan ve čtyřech duelech pouze jednou přišel o podání a set prohrál až ve finále. Aleksandaru Vukicovi sice nenabídl jediný brejkbol, po nevyužití dvou mečbolů ve druhé sadě ho však zdolal až po boji 7:5, 6:7, 6:4.

"Na tomto turnaji jsem hrál už pětkrát a dostal jsem se do semifinále (2021) a finále (2019). Byl jsem několikrát blízko a nemyslím, že bych zvládl další prohru ve finále. Je to hezký pocit dokončit svou práci," řekl Fritz.

Světová devítka Fritz ve svém 11. finále vybojoval celkově 6. titul, z toho třetí na domácí půdě, a skvěle odstartoval US Open Series. Příští týden bude nasazenou jedničkou ve Washingtonu.

"Cítil jsem se tady opravdu jako doma, Atlanta mě hezky přijala. Vracím se sem několik let, takže jsem rád, že jsem konečně získal titul. Celý týden jsem si užíval úžasnou podporu. Sice nejsem z Atlanty, ale připadalo mi to tak. Podpora byla šílená , bylo to prostě skvělé," dodal rodák z kalifornského Rancho Santa Fe, jenž drží devátou pozici v boji o postup na Turnaj mistrů.

Sedmadvacetiletý tenista s černohorskými kořeny Vukic si až v Atlantě zahrál poprvé v semifinále turnaje ATP, na vrchol to ale nedotáhl. Ve světovém žebříčku se vyhoupne na 62. příčku a o 20 míst překoná své maximum.

"Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že se tu dostanu do finále, tisíckrát bych mu to podepsal. Prohra ve finále je hořkosladká, ale musíte si z toho vzít to pozitivní, poučit se a jít dál," řekl Vukic.

Už díky složení finále bylo jasné, že bude dodržena tradice turnaje v Atlantě. Od jeho prvního ročníku v roce 2010 na něm získali singlové tituly pouze Australané a domácí Američané.

Trofej zůstala 'doma' také po americko-australském finále ve čtyřhře. Z vítězství se radovali Nathaniel Lammons a Jackson Withrow, kteří navázali na týden starý triumf z trávy v Newportu.