Tennis Tracker: Poprvé do finále. Macháč v deblu na ATP Tour, 15letá Samsonová na akci ITF

Zhizhen Zhang a Tomáš Macháč postoupili do finále halového turnaje ATP v Marseille

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 10. února?

18:01 – Hubert Hurkacz titul z předchozí sezony neobhájí ani tento týden na halovém turnaji ATP 250 v Marseille. Do finále světovou osmičku nepustil domácí Ugo Humbert, který nejvýše nasazeného Poláka porazil 6:4, 6:4, oplatil mu vyřazení z Australian Open, na čtvrtý pokus si připsal jeho skalp a na třetí pokus se v Marseille přehoupl přes semifinále. O 5. titul a udržení finálové neporazitelnosti bude pětadvacetiletý Francouz bojovat proti Karenu Chačanovovi, nebo Grigoru Dimitrovovi.

17:17 – Jelena Rybakinová až v pátém vzájemném střetnutí našla recept na Ljudmilu Samsonovovou. Kazašská tenistka se dočkala v semifinále podniku WTA 500 v Abú Zabí, kde zdolala loňskou finalistku a patnáctou hráčku světa 6:0, 4:6, 6:2. O druhý letošní titul si světová pětka zahraje s další Ruskou Darjou Kasatkinovou (h2h 2:2).

16:59 – Ana Bogdanová na domácím halovém turnaji WTA 250 v Kluži zvládla druhou třísetovou bitvu během necelých 24 hodin. Krajanku Jaqueline Cristianovou zdolala po takřka třech hodinách boje 6:3, 3:6, 6:4 a podruhé v kariéře a poprvé na tvrdém povrchu postoupila do finále. O premiérový titul si jednatřicetiletá Rumunka zahraje s Karolínou Plíškovou, nebo Harriet Dartovou.

15:32 – Ve skvělé formě hrající Tomáš Macháč si ve čtyřhře zahraje své první finále na okruhu ATP. Se Zhizhen Zhangem, s nímž byli před dvěma týdny v semifinále Australian Open, se do něj prodrali na halové akci v Marseille po výhře 6:7, 6:3, 10:7 nad americkou dvojici Vasil Kirkov a Sebastian Korda. O titul se česko-čínský pár utká s finským duem Patrik Niklas-Salminen a Emil Ruusuvuori.

15:14 – Světová čtrnáctka Darja Kasatkinová v Abú Zabí udolala po tříhodinové bitvě 6:3, 6:4 Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, s níž uhrála set až ve třetím vzájemném souboji, a podruhé v sezoně postoupila do finále. O první titul od léta 2022 si ruská tenistka zahraje s krajankou Ljudmilou Samsonovovou, nebo Kazaškou Jelenou Rybakinovou.

14:55 – Laura Samsonová, jež za měsíc oslaví teprve 16. narozeniny, na turnaji ITF W15 v tuniském Monastiru porazila 6:1, 7:6 Američanku Hinu Inoueovou a poprvé mezi ženami postoupila do finále. O titul si vítězka dívčí čtyřhry loňského Wimbledonu zahraje s Němkou Selinou Dalovou (h2h 0:0).

13:15 – 359. hráčka světa Barbora Palicová své první finále po roce a půl v celkově třetí titul a první mimo antuku neproměnila. Na halovém turnaji ITF W50 v britském Edgbastonu devatenáctiletá Češka nestačila až na Belgičanku Magali Kempenovou, které podlehla 3:6, 6:7

12:31 – Jednadvacetiletý Dalibor Svrčina na challengeru v indické Čennaí své 6. finále nevybojoval. Třetí nasazený Čech skončil na raketě domácí turnajové dvojky Sumita Nagala, kterému podlehl 3:6, 4:6 a neoplatil mu porážku z loňského finále v Tampere.

11:25 – Příští týden se na Floridě uskuteční tradiční turnaj ATP 250 v Delray Beach. Titul bude z pozice nejvýše nasazeného hráče obhajovat domácí světová devítka Taylor Fritz, jeho největšími konkurenty budou krajané Frances Tiafoe, Tommy Paul a Francouz Adrian Mannarino.

11:16 – Marek Gengel na turnaji ITF M15 v egyptském Šarm aš-Šajchu protáhl šňůru vítězství již na devět zápasů. Osmadvacetiletý Čech, který minulý týden na jižním cípu Sinajského poloostrova ukončil 14 měsíců dlouhé čekání na finále i na titul, v semifinále smetl 6:3, 6:1 Itala Federica Bondioliho a v neděli zaútočí na jubilejní 10. triumf.

11:08 – V katarském Dauhá byl rozlosován první letošní turnaj kategorie WTA 1000, kterého se zúčastní i šest českých tenistek. Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková si proti Ruskám Anastasii Potapovové a Anně Kalinské zahrají o vzájemný duel ve druhém kole. Kateřina Siniaková začne proti Chorvatce Donně Vekičové, Marie Bouzková bude čelit grandslamové vítězce Sofii Keninové. Linda Nosková a Markéta Vondroušová čekají na soupeřku z kvalifikace. Ze světové špičky chybí jen Aryna Sabalenková a Jessica Pegulaová, tituly z posledních dvou ročníků obhajuje světová jednička Iga Šwiateková.

11:02 – Marcos Giron se ve čtvrtfinále domácího halového turnaje ATP 250 v Dallasu postaral o vyřazení nejvýše nasazeného krajana Francese Tiafoea. Světovou čtrnáctku přehrál bez ztráty podání 6:1, 6:4 a soupeři oplatil porážky ze tří předchozích soubojů. O vyrovnání maxima ze San Diega 2022 si třicetiletý Američan zahraje s Francouzem Adrianem Mannarinem (h2h 1:2).

07:19 – Podnik kategorie ATP 500 v Rotterdamu už je nalosovaný. Hned v první kole dojde na zajímavá střetnutí: vítěz Australian Open Jannik Sinner vyzve Botice van de Zandschulpa, zatímco na turnajovou čtyřku Poláka Huberta Hurkacze čeká Jiří Lehečka.

07:16 – Také v Dallasu už je známé semifinálové obsazení. Mezi nejlepší čtyřku se po páteční noci probojovali Ben Shelton, Marcos Giron a Adrian Mannarino. Právě poslední zmiňovaný Francouz měl "nejsnažší" úkol, neboť jeho soupeř James Duckworth během druhé sady za stavu 3:6, 1:3 skrečoval.

07:04 – Turnaj v Cordóbě zná složení obou semifinálových dvojic. Na argentinském podniku uvidí fanoušci hned trojici domácích hráčů. Čtvrtfinálový souboj se Španělem Jaume Munarem totiž zvládl úspěšně Facundo Bagnis, jenž zvítězil ve dvou setech 7:5 a 6:4. Podstatně jednodušší zápas prožila turnajová dvojka Sebastián Báez. 26. hráč světového žebříčku porazil po 66 minutách hry v derby Facunda Diaze Acostu 6:3 a 6:1.