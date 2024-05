Birmančevič v hlavní roli, bitky fanoušků na hřišti i prázdná místa. Co ukázalo finále poháru?

Sparta slaví double. Ligu a pohár vyhrála po dlouhých 10 letech. Rozhodla o tom výhra 2:1 v Plzni. Výrazně se pod ní podepsal jeden z nejproduktivnějších sparťanů v sezoně Veljko Birmančevič (26). Po utkání se však na trávníku střetly oba fanouškovské tábory, které museli roztrhnout až policejní těžkooděnci. Co dalšího utkání nabídlo?

Birmančevič v hlavní roli

Spartě pomohl jako její nejproduktivnější hráč k obhajobě ligového titulu. Ve středu se Veljko Birmančevič výrazně podepsal i pod triumf v MOL Cupu. Nejdříve srbský křídelník nevypustil akci a po jeho nástřelu si domácí Viktoriáni vstřelili vlastní branku. Plzeň sice dokázala reagovat trefou Tomáše Chorého, ale poslední slovo měl znovu Birmančevič, který propálil Martina Jedličku v pokutovém území.

Bitky na hřišti

Už před zápasem dostali fanoušci obou táborů informaci, že nemají po utkání vstupovat na hrací plochu, ať už finále dopadne jakkoliv. Jenže jakmile sudí Ondřej Berka naposledy foukl do píšťalky a začaly se chystat oslavy sparťankého triumfu, hrnuli se na hřiště domácí příznivci, kteří se okamžitě vydali směrem ke kotli Sparty, kde se zrovna nacházeli i hráči Letenských. Hosté se okamžitě nechali vyprovokovat a na trávníku se rozpoutaly rvačky, které museli ukončit až policisté. Napadeni byli i experti a moderátor ČT Sport, na které fanoušci hodili židle, na niž seděli fotografové.

Double po 10 letech

Když Sparta naposledy slavila zisk ligového titulu i domácího poháru, psal se rok 2014. Vedl ji Vítězslav Lavička a na hřišti v jejím dresu běhali ještě Marek Matějovský, Pavěl Kadeřábek či Tomáš Vaclík. Po dlouhých 10 letech se to Pražanům povedlo znovu. Jedná se o třetí double v samostatné české lize a trenér Brian Priske se přidal k již zmíněmu Lavičkovi, Michalu Bílkovi, Václavu Jarabinskému či Václavu Ježkovi.

Trenéři, kteří ve Spartě vyhráli double Livesport

Prázdná místa na stadionu

Finále poháru se neslo v gesci FAČR a oba tábory dostaly od asociace 3 335 vstupenek a kluby si zhruba tisícovku zablokovaly pro hráče a členy klubu, tudíž do prodeje pro fanoušky šlo přes dva tisíce lístků, což se fanouškům vůbec nelíbilo. Chtěli víc. O to zarážející bylo, že na stadionu ve Štruncových sadech zelo spoustu prázdných míst. Podle nahlášené návštěvy 10 647 byla mezera do běžné zápasové kapacity zhruba tisíc míst.

Druhá výhra za posledních 16 zápasů

Před výkopem platilo, že z posledních 15 zápasů vyhrála Sparta v Doosan Areně pouze jednou – na podzim 2022 po trefě Davida Pavelky. V březnu navíc odtud odjela s ostudným výpraskem 0:4. O to větší motivaci svěřenci Briana Priskeho měli v samotném finále. "V zimě jsme sem jeli po výprasku v Evropě, teď jsme na vlně a máme sebevědomí. Dokázali jsme zde dominovat a zvítězit, což je nejdůležitější," těšilo kapitána Ladislava Krejčího, který byl ve zmíněném prohraném utkání vyloučený.