Fotbalový víkend ONLINE: Dante se zapsal do historie Ligue 1, Mareš vstřelil nádherný gól

Pozornost fotbalových fanoušků bude o víkendu upřena na ligové trávníky, na nichž po celé Evropě vrcholí boje o titul. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen pohledem dat.

Neděle 28. dubna

18:42 – Český trenér Dušan Uhrin mladší skončí na konci sezony ve Zlatých Moravcích, s nimiž v sobotu získal první výhru sezony. Na lavičce ViOnu ho nahradí Roman Hudec. Ten v současné době plní roli asistenta v MFK Skalica.

18:31 – Bournemouth dosáhl díky dnešní výhře 3:0 nad Brightonem klubového rekordu v počtu získaných bodů za jednu sezonu v Premier League. Cherries tak překonali svůj dosavadní rekord ze sezony 2016/17 o dva body. Stále zbývají do konce tři kola a je dost pravděpodobné, že hráči z jihu Anglie tento rekord ještě vylepší.

18:17 – Po dnešním 30. kole FORTUNA:LIGY už je známý los nadstavby. Slavia začne 4. května doma s Baníkem Ostrava, Spartu čeká výlet na Slovácko. Více informací a celý program nadstavby najdete v článku.

18:09 – Fotbalistky Lyonu si zahrají 11. finále Ligy mistrů v historii klubu. Dnes se jim podařilo v Parků princů zvítězit 2:1 nad PSG a celkem tak vyhrály 5:3. Ve finále čeká francouzský tým prestižní FC Barcelona a v konečném klání se tak dočkáme stejného duelu jako v roce 2022. Zápas se uskuteční 25. května na Estadio San Mamés v Bilbau.

17:51 – Slavia v posledním kole české nejvyšší soutěže porazila venku Hradec Králové a dvojnásobnou radost musel mít i Jindřich Trpišovský, kouč pražského celku. Ten totiž vylepšil trenérský rekord v počtu výher v historii samostatné ligy. Připsal si 192. vítězství a o jeden triumf odskočil dosavadnímu lídrovi Pavlu Vrbovi, který aktuálně v nejvyšší soutěži nepůsobí.

17:29 – Arsenal díky dnešní výhře 3:2 na půdě Tottenhamu dokázal vstřelit v letošní sezoně Premier League již 16 gólů z rohových kopů. Kanonýři tak dorovnali rekord West Bromwich Albion ze sezony 2016/17.

17:11 – Brazilec Dante se zapsal do dějin. Při dnešní výhře Nice 3:1 nad Štrasburkem vstřelil vítězný gól a stal se tak teprve čtvrtým hráčem Ligue 1, který dokázal skórovat po dovršení 40 let od sezony 1946/47. Další hráči, kterým se to povedlo jsou Roger Courois (1958), Benjamin Nivet (2018) a Salvador Artigas (1953).

16:43 – Útočník Sam Lammers je historicky prvním hráčem Utrechtu FC, který dokázal skórovat v nizozemské nejvyšší soutěži v sedmi po sobě jdoucích zápasech. Holandský kanonýr působí v Nizozemsku na hostování z Rangers.

16:29 – Tottenham je v letošní sezoně Premier League již 16. týmem, který obdržel 50 a více gólů. Je to vůbec poprvé od sezony 1909/10, kdy obdrželo 50 branek tolik týmů, tehdy jich bylo 17.

16:13 – Po devíti letech se FCSB vrátilo na mistrovský trůn rumunské nejvyšší soutěže. Definitivně o jeho prvenství rozhodla sobotní výhra 2:1 nad Farulem Constanța, díky níž má na čele tabulky tři kola před koncem již nesmazatelný čtrnáctibodový náskok. Držitel rekordního počtu tamějších šampionátů zvítězil v Rumunsku po sedmadvacáté.

15:55 – Jak Sparta, tak i Slavia vstoupily do závěrečného kola FORTUNA:LIGY úspěšně. Sparta vede o poločase 2:0 nad Sigmou Olomouc, když se o oba góly postaral kapitán Krejčí. Slavia po trefách Provoda a Zmrzlého vede o přestávce v Hradci Králové také 2:0. Více informací o 30. kole najdete v článku.

15:41 – Hakan Calhanoglu dokázal v letošní sezoně Serie A vstřelit už 13 branek. Třicetiletý Turek je tak prvním záložníkem Interu Milan, který to dokázal od dob Lotthara Matthause (1990/91).

15:25 – Pokud chce Arsenal pomýšlet na titul Premier League, musí dnes bezpodmínečně porazit svého severolondýnského rivala Tottenham. Gunners vstoupili do utkání na Tottenham Hotspur Stadium velmi dobře, když si v 15. minutě rohový kop Bukaya Saky srazil do vlastní sítě Pierre-Emile Hojbjerg. O pár minut později nebyl kvůli těsnému ofsajdu uznán gól Mickymu van de Venovi, a tak Arsenal vede ve 25. minutě 1:0.

14:58 – Méty podlehly ve 31. kole Ligue 1 Lille 1:2 a kvůli nečekanému úspěchu Le Havru znovu spadly na barážovou příčku. Kvalitní forma týmu Les Grenats šla ruku v ruce s výkony gruzínského útočníka Georgese Mikautadzeho, jenž poslal domácí do vedení proměněnou penaltou ve 23. minutě. Pro 23letého kanonýra, jehož na blížícím se Euru bude s největší pravděpodobností strážit i česká obrana, šlo v dubnu už o šestý přesný zásah. Dogy ale do přestávky otočily duel ve svůj prospěch, přičemž rozdílový gól zaznamenal turecký reprezentant Yusuf Yazici.

14:37 – Inter porazil ve 34. kole Serie A Turín FC 2:0. Nerazzurri k výhře pomohla téměř celý druhý poločas trvající početní převaha, kterou dvakrát využil Hakan Calhanoglu. Radost z vítězství byla umocněná také 18. nulou pro Yanna Sommera, čímž se Švýcar přiblížil na tři čistá konta rekordnímu počinu Gianluigiho Buffona. V žebříčku udržených čistých kont aktuálního ligového ročníku se navíc osamostatnil na první příčce, kde ho dosud doplňoval brankář turínských Býků Vanja Milinkovič-Savič.

14:08 – Le Mans podporoval při jejich venkovním utkání v rámci třetí nejvyšší francouzské ligy na půdě Nancy jediný fanoušek. Jeho oblíbenci se mu za jeho vytrvalost odměnili drtivým vítězstvím 6:3.

13:50 – Thomas Tuchel bude po skončení této sezony bez práce, nebo alespoň tak se aktuální situace jeví. Už dříve totiž bylo oznámeno, že ve svém stávajícím působišti v Bayernu nebude pokračovat. Je však otázkou, zda se nakonec nevrátí zpátky na Ostrovy, kde v minulosti vedl Chelsea. Podle informací několika velkých britských médií má o jeho služby zájem Manchester United, kde by mohl své působení završit současný lodivod Erik ten Hag.

13:31 – "Když jsem s Feyenoordem prodlužoval svůj kontrakt, mluvil jsem s generálním manažerem. Ten mi řekl, že by mě tu rád udržel co nejdéle, ale že pokud se mi naskytne příležitost jít do opravdu velkého klubu nebo něco, co bych opravdu rád, osobně mě odveze na letiště," uvedl v rozhovoru pro nizozemskou odnož ESPN obránce Dávid Hancko. O Liverpoolu řekl, že to byl v mládí jeho oblíbený klub, částečně také díky jeho krajanovi Martinovi Škrtelovi.

13:09 – Lionel Messi podruhé za sebou vstřelil v MLS dva góly, v sobotu pomohl Interu Miami k výhře na hřišti New England. Argentinec vede s devíti góly tabulku střelců MLS a je prvním hráčem v historii soutěže, který se ve svých úvodních sedmi utkáních sezony podílel na 16 brankách.

12:33 – Sparťanská rezerva porazila ve 25. kole Fortuna národní ligy Žižkov 2:0. Rudí trestali chyby, kterých se Viktorka, hrající na Letné po 13 letech, vydatně dopouštěla. První z nich využil Lukáš Penxa, jemuž ke gólu pomohlo špatné vyběhnutí brankáře Pavola Bajzy. Druhou zužitkoval krátce před poločasovou pauzou Radek Šiler. Žižkované tak padli ve třetím z posledních čtyř venkovních duelů a čeká je náročný závěr sezony, v němž změří síly s většinou konkurentů v boji o záchranu. Na Letnou dorazilo 1 811 diváků.

12:11 – Španělskou fotbalovou ligu poznamenal další případ rasismu. Na urážky z hlediště si v sobotním utkání na hřišti Atlética Madrid stěžoval křídelní hráč Athleticu Bilbao Nico Williams. Více informací včetně ohlasu hráče si můžete přečíst v článku.

11:54 – Chelsea v sobotním utkání na půdě Aston Villy uhrála remízu a svého soupeře při této příležitosti rozhodně nešetřil londýnský záložník Conor Gallagher. Ten v rámci letošní sezony Premier League posbíral na své konto už 70 faulů, tedy vůbec nejvíce minimálně od sezony 2003/04. Žádný jiný hráč Blues se na takovou cifru nikdy nedostal.

11:15 – Šéf Realu Madrid Fiorentino Pérez vyrazil do USA. Zatímco důvod jeho návštěvy je nejasný, jisté je, že 77letý funkcionář navštívil několik sportovních klání. Kromě NBA zavítal také na utkání MLS mezi Austinem a LA Galaxy, které skončilo výhrou domácího FC 2:0.

10:49 – PSG v sobotu večer nepotvrdilo ligový titul, když doma pouze remizovalo s nováčkem z Le Havru. Bod přitom honilo na poslední chvíli, v nastavení druhé půle ho zachránil svou trefou Goncalo Ramos, který se na hřišti objevil v roli střídajícího. Jako náhradník se tak podílel už na 6 brankách svého týmu (5 gólů, 1 asistence), na svědomí jich tak má více než jakýkoli jiný žolík v Ligue 1.

10:01 – Almería po potvrzení sestupu vydala oficiální prohlášení, ve kterém se svým fanouškům omluvila za aktuální sezonu. Andalusané mají jistotu pádu již pět kol před koncem, za celý ročník La Ligy přitom zatím vyhráli jediný zápas.

09:46 – České Budějovice se v neděli na závěr základní části FORTUNA:LIGY představí před vlastními fanoušky proti Slovácku a jihočeský celek při tomto zápase bude slavit jedno velké jubileum. Pro klub se totiž bude jednat o historicky 700. utkání na nejvyšší ligové úrovni.

09:05 – Petr Mareš v sobotu nasměroval lotyšské RFS k výhře 2:1 v městském derby s Rigou FC, když ve 13. minutě bezchybně vypálil balon zpoza hranice velkého vápna. Jeho výstavní střelu z první sledovalo na tribunách 5 314 fanoušků.

08:12 – Lionel Messi v noci v MLS prokázal své umění, když jeho Inter Miami porazil ve venkovním utkání New England Revolution 4:1. Přestože zápas začal pro domácí Revolution skvěle a už v první minutě se ujal vedení zásluhou Tomase Chancalayi, málokdo si bude na tento výkon pamatovat. Utkání totiž ovládli bývalí hráči Barcelony. Messi zaznamenal dva góly a dvě asistence, Luis Suárez přišel na hřiště ve druhém poločase a vstřelil jeden gól. Sergio Busquets si připsal asistenci.

07:28 – André Villas-Boas byl zvolen novým prezidentem Porta. Bývalý tenér Chelsea, Tottenhamu nebo Olympique Marseille ve funcki nahradí Pinta da Costu, který ji vykonával rekordních 42 let.

07:16 – "Já, vy i všichni, kteří zápas sledovali. Nikdo faul neviděl. VAR ale změnil rozhodnutí rozhodčího. Pro mě to byl obyčejný souboj. Jenže už s tím nic nenaděláme. Podle mě to poškodilo Premier League a anglický fotbal. Pokud chceme být nejlepší ligou na světě, musíme činit správná rozhodnutí," prohlásil po utkání s Aston Villou (2:2) trenér Chelsea Mauricio Pochettino.

06:12 – Po devíti letech se FCSB vrátilo na mistrovský trůn rumunské první ligy. Držitel rekordního počtu tamějších šampionátů zvítězil v soutěži po sedmadvacáté.

06:04 – Úspěšnou obhajobu titulu má za sebou severoirské Larne. V posledním kole nadstavby porazilo Coleraine poměrem 5:0, a nedalo tak druhému Linfieldu žádnou šanci.

Sobota 27. dubna

22:05 – Everton v sobotu gólem Idrissy Gueyeho zdolal Brentford a vedle toho, že svého soupeře předstihl v tabulce, se dočkal ještě jedné milé jistoty. Definitivně si totiž zajistil setrvání mezi anglickou elitou.

21:28 – Lipsko se může honosit produktivním duem ve složení Benjamin Šeško a Loïs Openda. Ti se oba prosadili ve čtvrtém po sobě jdoucím bundesligovém zápase. Naposledy se taková věc povedla věhlasné dortmundské dvojici Marco Reus a Pierre-Emerick Aubameyang v únoru 2015.

21:15 – "Jsem rád, že odchází. Je příliš velký, má příliš světlé zuby. Ne, vážně, myslím, že pro Liverpool odvedl neskutečnou práci. Je to takový jejich tatíček, zvládl pod kontrolou udržet opravdu velký klub. To není jednoduché," uvedl na adresu manažera Liverpoolu Jürgena Kloppa trenér londýnského West Hamu David Moyes po sobotním vzájemném střetnutí, které skončilo 2:2.

21:04 – "Vždy po svých hráčích požaduji, aby jednali s respektem – a já tak nečinil. Že jsem dal vedení vědět předem? To nestačí. Je mi to líto a omlouvám se fanouškům, klubu i hráčům," řekl trenér Porta Rúben Amorim po své cestě do Londýna, kde měl jednat se zástupci West Hamu o možném budoucím angažmá.

20:52 – Poprvé v aktuální sezoně vybojovali tři body hráči slovenských Zlatých Moravců. Ve skupině o udržení v nejvyšší tamější soutěži si již s jistotou sestupující svěřenci českého trenéra Dušana Uhrina mladšího poradili s předposledními Košicemi 2:0.

20:40 – Bayer Leverkusen sice proti Stuttgartu opět srovnal v nastavení na 2:2 a natáhl svou šňůru bez prohry už na 46 zápasů, zároveň však přišel o šanci přepsat bodový rekord Bundesligy. Bayern Mnichov totiž před 11 lety získal 91 bodů, družina Xabiho Alonsa již zvládne při nejlepším 90.

20:26 – Mason Greenwood se v sobotu podílel na všech třech brankách, jimiž Getafe porazilo Almeríi na její vlastní půdě. Prohra byla pro domácí o to bolestivější, že na svém stadionu ještě od začátku sezony v lize nevyhráli a zároveň se jako první tým loučí se španělskou nejvyšší soutěží.

20:11 – Zbrojovka prohrála ve 25. kole Fortuna národní ligy s Opavou 0:1. Další nevýrazný výkon brněnského celku potrestal vítěznou trefou ve 43. minutě hlavičkující Jaromír Srubek. Tým z moravské metropole sice dostal od Slezanů velkou příležitost k vyrovnání, když se chvíli před odehranou hodinou nechal vyloučit Jakub Rezek. Přesilovka ale trvala jen čtyři minuty, protože záhy do sprch putoval také domácí Tomáš Smejkal.

20:05 – West Ham v sobotním zápase Premier League remizoval doma s Liverpoolem, o jednu ze dvou branek Kladivářů se přitom postaral Jarrod Bowen. Anglický útočník tak prožil při svém 200. zápase v dresu londýnského klubu bezpochyby úspěšné jubileum, zároveň vstřelil svůj 16. ligový gól.

19:46 – Newcastle neměl v rámci Premier League slitování se soupeři ze Sheffieldu a do sítě tamějšího United skóroval hned pětkrát. Společně se zářijovou osmigólovou výhrou tak Straky zapsaly proti poslednímu týmu tabulky dohromady 13 gólů v tomto ročníku, a překonali tak jeden z rekordů. Žádný jiný tým v minulosti se v průběhu jedné sezony netrefil proti jednomu protivníkovi vícekrát.

19:40 – Harry Kane při sobotní výhře nad Frankfurtem dvakrát skóroval. V současné době útočník Bayernu tím překonal metu 400 vstřelených soutěžních gólů napříč klubovými i reprezentačními dresy.

19:25 – Nepříjemnou záležitost musel během sobotního utkání anglické nejvyšší soutěže na půdě West Hamu řešit trenér Liverpoolu Jürgen Klopp. On a útočník Mohamed Salah se v 82. minutě dostali do konfliktu, když se egyptská hvězda chystala na hřiště. Německý kouč po zápase odmítl prozradit, co bylo důvodem roztržky. "Ne, už jsme si promluvili v šatně. Pro mě je to vyřízené," řekl.

19:21 – Oba góly Bayernu do sítě Frankfurtu při sobotní výhře 2:1 vstřelil Harry Kane, jenž se v této sezoně trefil proti 16 ze 17 soupeřů. Před ním se to podařilo pouze kanonýrovi Bayernu Gerdu Müllerovi, bývalému hráči Brém Ailtonovi (2003/04) a Kaneovu předchůdci v Bayernu Robertu Lewandowskému. Nový rekord kapitán anglické reprezentace ale v této sezoně nevytvoří, v obou zápasech proti Freiburgu totiž vyšel střelecky naprázdno.

19:08 – Druhou anglickou ligu si od příští sezony opět zahraje Derby County. Bývalý klub Matěje Vydry se dokázal vrátit po jednom roce stráveném v League One. Derby obsadilo druhou příčku, na první Portsmouth má konečné manko pět bodů.

18:53 – Fotbalisté Táborska porazili ve 25. kole Fortuna národní ligy Líšeň 1:0. Výrazný podpis na výhře Jihočechů měl opět srbský útočník Bojan Djordjič, jenž rozvlnil síť soupeře už po 10. v ročníku. Vlašim triumfovala na své půdě nad poslední Kroměříží 2:0 a vystoupala zpět do elitní šestky.

18:36 – Prvním týmem, který v aktuální sezoně s jistotou opustí Premier League, je pro prohře 1:5 s Newcasltem United Sheffield United. Více o jeho strastiplné cestě soutěží si můžete přečíst v článku.

18:02 – Nejen Leicester si v pátek zajistil postup do vyšší soutěže díky ztrátě svého pronásledovatele. V Německu se to povedlo Alemannii Aachen poté, co Wuppertal prohrál s Fortunou Kolín n. Rýnem 1:2. Cášský celek si tak po 11 letech zahraje profesionální fotbal ve třetí německé lize.

17:51 – Girona vyhrála v sobotu na půdě Las Palmas 2:0 a posunula součet získaných ligových bodů na 71. Kromě madridských gigantů Realu a Atlétika a také Barcelony nikdo jiný v historii španělské nejvyšší soutěže nezískal na své konto po 33 odehraných kolech více bodů než právě celek z Katalánska vedený koučem Míchelem.

17:40 – Fotbalistky Slavie porazily v pražském derby před rekordní diváckou návštěvou v české lize 4:1 Spartu a přiblížily se třetímu mistrovskému titulu za sebou. Zápas 2. kola nadstavby sledovalo na hlavním stadionu v Edenu 6 216 fanoušků, kteří překonali rekordní počet 5 734 z derby na Spartě z loňského března.

16:29 – Bayern hlásil nepříjemné zprávy těsně před sobotním bundesligovým utkáním s Franfkurtem. Ani na lavičce náhradníků se neobjevil ofenzivní záložník Jamal Musiala, který si znovu stěžoval na svalové problémy. Ty ho vyřadily ze hry už pro minulý týden proti Unionu. "Opravdu chtěl hrát a chtěli jsme to i my. Dva dny byl v pohodě, ale v pátek se mu ty bolesti zase vrátily,” uvedl před výkopem bavorský lodivod Thomas Tuchel.

16:02 – Rozjetý B-tým Sigmy Olomouc porazil ve 25. kole Fortuna národní ligy favorizovanou Duklu Praha 3:0. Lídr tabulky druhé nejvyšší soutěže nezvládl start, když po bleskových zásazích Jana Fortelného a Deleho Israela prohrával již v 11. minutě o dva góly. Hanáci ve zbytku zápasu již vedení nepustili, a návštěva tanečního klubu proslaveného trojicí reprezentantů před kvalifikačním soubojem s Moldavskem, kterou svým svěřencům slíbil po minulém utkání trenér Tomáš Janotka, jim tak očividně šla k duhu.

15:13 – Záložníka Filipa Kaloče poslední týdny zastihly ve skvělém rozpoložení. Poté, co se minulý týden prosadil proti Wehenu, dal gól i v dnešním zápase s Kielem a přispěl k výhře Kaiserslauternu 3:1.

13:02 – Fotbalisté Vyškova ve 25. kole druhé ligy porazili Varnsdorf 2:1 a na druhém místě tabulky ztrácejí jen bod na vedoucí Duklu. Pražský lídr má k dobru odpolední zápas s rezervou Olomouce. Mimořádný výkon předvedl devatenáctiletý útočník Lukáš Mašek, který vstřelil čtyři góly a Chrudim porazila Příbram 6:3.

12:44 – Raphaël Varane je už delší dobu spojovaný s odchodem z Manchesteru United, kde mu vyprší smlouva na konci sezóny, a podle informací italského novináře Nicola Schiry bude jeho letní odchod z klubu na pořadu dne. Sám hráč je připravený stát se volným hráčem.

11:55 – Tosin Adarabioyo před sebou má poslední zápasy v dresu Fulhamu. Obránci končí smlouva, vedení londýnského klubu pak sdělil, že nový kontrakt nepodepíše.

11:22 – Loris Karius po dvou sezonách opustí Newcastle. Německý brankář plní roli náhradníka, končí mu smlouva a ani jedna strana nemá zájem na prodloužení spolupráce.

10:39 – Barcelona se chystá na souboj s Valencií a v její nominaci se objeví i Pedri. Záložníka dlouhodobě trápí svalové problémy a v první polovině tohoto týdne měl volnější program, včera se ale znovu připojil ke spoluhráčům.

10:04 – Francesco Calzona za několik týdnů skončí na lavičce Neapole a jeho místo má zaujmout Antonio Conte. Ten je údajně domluven na tříletém kontraktu, tvrdí to televizní stanice Rai.

9:40 – Real Madrid ve čtvrtek triumfoval na půdě Realu Sociedad a utkání si bude moc dobře pamatovat Luka Modrič. Zkušený záložník strávil na trávníku 83 minut a připsal si jubilejní 350. výhru v dresu Bílého baletu.

8:44 – Christian Eriksen má možnost odejít z Manchesteru United. Dánský záložník má smlouvu ještě na jeden rok a zájem o něho opětovně je v Turecku, anglický celek mu v odchodu nebude bránit.

Pátek 26. dubna

23:26 – Leicester se okamžitě rok po sestupu vrátí do Premier League. Tým, jenž před osmi lety senzačně získal anglický titul, získal v čele tabulky druhé nejvyšší soutěže nedostižný náskok díky dnešní porážce druhého Leedsu 0:4 na hřišti Queens Park Rangers. Více informací v článku.

22:52 – Frosinone porazilo ve 34. kole Serie A na vlastní půdě beznadějně poslední Salernitanu 3:0. V jejím táboře zavládl smutek, klub po třech sezonách padá do Serie B.

22:15 – Hoffenheim snížil manko v Bochumi a výrazný podíl na gólu měl David Jurásek. Český reprezentant, jenž nastoupil v 56. minutě, asistoval Andreji Kramaričovi.

20:59 – Jeden z kapitánů Jan Mikula bude za fotbalisty Liberce hrát i v další sezoně. Dvaatřicetiletý defenzivní univerzál prodloužil se severočeským prvoligovým klubem končící smlouvu a nově se mu upsal do léta příštího roku. Slovan o tom informoval na svých internetových stránkách.

20:34 – Václav Sejk otevřel skóre Rody na půdě rezervního týmu Ajaxu. Kmenový útočník Sparty si připsal již sedmý gól ve druhé nizozemské lize. Utkání nakonec skončilo remízou 1:1.

19:45 – Pětatřicetiletý anglický útočník Andy Carroll, bývalý hráč Liverpoolu, West Hamu nebo Newcastlu, který loni v září přestoupil do druholigového francouzského Amiens, si do konce sezony nezahraje. Podle informací francouzského sportovního listu L'Équipe si poranil koleno, odcestoval na vyšetření na Ostrovy a bude mimo hru až na šest týdnů.

18:41 – "Těšíme se na Spartu moc, protože vyprodaný stadion do posledního místa je u nás unikátní situace. Tohle jsou ty chvíle, pro které fotbal děláme, je to odměna. Věřím, že budeme favoritovi dobrým soupeřem. Uvědomujeme si kvalitu soupeře, která je jednoznačná," vyhlíží nedělní souboj s prvním týmem tabulky olomoucký trenér Jiří Saňák.

18:19 – Do sestavy Chelsea se po jednozápasové pauze vrátí Cole Palmer. Ofenzivní záložník vinou nemoci nehrál proti Arsenalu, na sobotní souboj s Aston Villou je ale znovu připraven.

17:48 – Vedení bundesligového Wolfsburgu musí zaplatit pokutu 63 300 eur (1,6 milionu korun). Německý klub je trestán za fanoušky, kteří během jara používali pyrotechniku.

17:15 – Abdallah Sima se po několika týdnech vrátil na marodku Rangers, útočník skotského klubu se opětovně zranil a přijde minimálně o dvě utkání.

16:25 – Nejlepší střelec Sheffieldu United Oli McBurnie si poranil třísla, svému týmu už tak nejspíš v boji o záchranu v Premier League nepomůže. Sestup Blades může být stvrzen hned v sobotu, pokud na hřišti Newcastlu United nezískají alespoň bod.

15:37 – "Líbí se mi, jak se jeho tým prezentuje. Neznám ho, ale lidé, kteří ho znají, říkají, že je to dobrý chlap. Takže za mě skvělé. Jsem rád i za klub. Pokud se stane mým nástupcem, budu víc než šťastný," řekl Jürgen Klopp v pátek novinářům na adresu Arneho Slota. Kouč Feyenoordu je v poslední době tipován na angažmá v Liverpoolu, na jehož lavičce Klopp v létě skončí.

15:11 – Richarlison hlásí návrat do sestavy Tottenhamu. Brazilský útočník si začátkem dubna poranil koleno, nyní už ale naplno trénuje a na derby proti Arsenalu by měl být připraven.

14:37 – Novým předsedou španělského fotbalového svazu (RFEF) byl potvrzen Pedro Rocha. Federace to oznámila den poté, co nad ní převzala kontrolu vláda kvůli chaosu po aféře kolem předchozího šéfa Luise Rubialese. Problémy RFEF odstartoval loni v září Rubiales, když po vítězství Španělek ve finále mistrovství světa bez svolení políbil útočnici Jenni Hermosovou. Dostal za to tříletý trest od FIFA, rezignoval a prokuratura pro něj požaduje za sexuální napadení a nátlak 2,5 roku vězení.

14:13 – Hugo Ekitiké dal za Frankfurt zatím pouze jednu branku, v budoucnosti ale dostane možnost svou bilance vylepšit. Jednadvacetiletý útočník v Eintrachtu hostoval z PSG, vedení německého celku ovšem dnes potvrdilo informace médií o aktivování opce na trvalý přestup.

14:08 – Šestinásobná nejlepší fotbalistka světa Marta letos ukončí reprezentační kariéru. Osmatřicetiletá nejlepší střelkyně brazilského národního týmu to oznámila v rozhovoru pro CNN.

13:46 – Na nedělní utkání mezi Sigmou Olomouc a Spartou se chystá až 12 tisíc lidí, policie zápas vyhodnotila jako velmi rizikový, a chystá proto rozsáhlá opatření. Zapojí se do něj policejní složky z celého kraje. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová. Maximální kapacita olomouckého Androva stadionu je právě zhruba 12 tisíc diváků.

13:02 – Nizozemský útočník Olaf Kok si prodlouží angažmá v severočeském Liberci. Dvaadvacetiletý forvard podespal se Slovanem novou víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

12:58 – Real Madrid odcestoval do San Sebastiánu a v jeho výpravě schází Jude Bellingham. Anglický záložník bojuje se žaludečními problémy, o utkání proti Realu Sociedad tak přijde.

12:30 – Švédská liga nebude využívat videorozhodčího (VAR). Proti zavedení technologie se vyslovila většina klubů. V rozhovoru pro deník Aftonbladet o tom informoval předseda svazu Fredrik Reinfeldt. "Pokud jsem dobře počítal, tak VAR nechce osmnáct předních klubů a dva okresy," řekl bývalý švédský premiér. "Proto jsme ani nezačínali debatu o videu a nehodláme tak učinit ani v budoucnosti. Respektujeme demokratické zásady vedení fotbalu," dodal Reinfeldt.

12:10 – Loni v létě se Liverpool chopil příležitosti přivést středního záložníka Ryana Gravenbercha z Bayernu Mnichov poté, co 21letý mladík projevil touhu připojit se k družině Jürgena Kloppa. Jeho oblíbený německý kouč však po sezoně končí a Reds hráči navíc nemohou zaručit herní vytížení, což chtějí řešit hostováním. Podle informací Sky Sports Netherlands je na stole možné roční hostování v Turecku, kde o něj projevil zájem Galatasaray Istanbul. Tento krok však odchovanec Ajaxu odmítá.

11:23 – Marseille prožívá na domácí scéně velmi strastiplnou sezónu. Vůbec není jisté to, že se pro příští období kvalifikuje do evropských pohárů, a ačkoli se po příchodu kouče Jeana-Louise Gasseta výsledky přece zlepšily, pořád to nestačí. Podle francouzského sportovního deníku L'Équipe sedmdesátiletý kouč na lavičce nezůstane. A klub už se pevně poohlíží po náhradě.

10:48 – Výkonný ředitel investiční skupiny Portiva Pavel Svoreň prodal svůj menšinový podíl ve Zbrojovce Brno, kterou měl původně koupit. Svoreň to uvedl den poté, co se novým majitelem druholigového klubu stal Libor Zábranský, jenž vlastní i hokejovou Kometu Brno.

10:14 – Uruguayský brankář Fernando Muslera ukončil kariéru v reprezentaci, za niž odchytal 133 zápasů včetně památného čtvrtfinále na mistrovství světa v roce 2010 v Jihoafrické republice. V 37 letech už bude pokračovat jen v Galatasarayi Istanbul.

09:36 – Poprvé v historii bude řídit zápas Serie A kompletní trojice ženských rozhodčích. Maria Sole Caputiová, Francesca Di Monteová a Tiziana Trasciattiová si rovnou užijí novopečeného mistra Inter Milán proti Turínu. Delegaci na nedělní duel na San Siru, v němž Inter zároveň oslaví 20. titul v historii, zveřejnila italská asociace rozhodčích.

09:12 – Argentinský záložník Enzo Fernández se podrobil operaci třísel a bude Chelsea chybět ve zbývajících šesti zápasech sezony. Mistr světa z roku 2022 se zranil v úterním zápase anglické ligy (debakl 0:5 s Arsenalem). Fernándezovi navíc hrozí, že kvůli zranění přijde o mistrovství Jižní Ameriky. Copa América, kde bude Argentina obhajovat titul, se letos uskuteční od 20. června do 14. července v USA.

08:52 – PSV Eindhoven se téměř jistě stane po šesti letech nizozemským mistrem. PSV ve čtvrtek deklasovalo 8:0 na jeho hřišti Heerenveen a tři kola před koncem má v čele tabulky před druhým Feyenoordem sice teoreticky dostižitelný devítibodový náskok, ale o 30 gólů lepší skóre. Feyenoord, za nějž na závěrečných 13 minut nastoupil Ondřej Lingr, zvítězil 3:1 na hřišti Go Ahead Eagles.