Jsem opět v ideální pozici, abych vyhrál grandslam, říká Djokovič před finále s Ruudem

ČTK

Novak Djokovič (36) zaútočí v nedělním finále Roland Garros na rekordní 23. grandslamový titul. Srbský tenista vyzve v boji o třetí triumf na pařížské antuce loňského finalistu Caspera Ruuda (24) z Norska. V případě úspěchu se Djokovič v čele historických statistik odpoutá od zraněného Španěla Rafaela Nadala (37). Utkání na kurtu Philippa Chatriera můžete od 15 hodin sledovat na Livesport.cz.

Vítěz lednového Australian Open Djokovič se v případě vítězství vrátí na post světové jedničky před Carlose Alcaraze. O šestnáct let mladšího soupeře porazil v pátečním semifinále 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, Španěl ale dohrával duel od začátku třetího setu s křečemi.

"Samozřejmě to bylo vítězství za zvláštních okolností, ale výhra je výhra," řekl na tiskové konferenci Djokovič. "Jsem opět v ideální pozici, abych mohl vyhrát grandslam. To je v podstatě to, co mě pohání, když se ráno probudím a přemýšlím o tom, čeho chci dosáhnout. Soustředím se jen na to, abych tu v neděli vyhrál další titul, a jsem blízko. Ten pocit dobře znám. Měl jsem ho už v kariéře několikrát," doplnil.

Djokovič má s Ruudem skvělou bilanci

Djokovič se s Ruudem utká popáté v kariéře a zatím s ním neztratil ani set. Naposledy ho porazil ve finále loňského Turnaje mistrů 7:5, 6:3. Dvakrát přemohl norského rivala i na antuce.

Rodák z Bělehradu na sebe během turnaje upozornil i chováním. Po úvodním duelu s Aleksandarem Kovacevicem z USA napsal kontroverzní vzkaz "Kosovo je srdcem Srbska. Zastavte násilí." I přes kritiku se obešel bez trestu. A vypořádal se pak i s občasným bučením publika. "Neřeším to. Není to poprvé a asi ani naposledy. Soustředím se jen na vítězství," řekl.

Djokovič může v Paříži zopakovat triumfy z let 2016 a 2021, loni vypadl ve čtvrtfinále s Nadalem. Zahraje si 34. grandslamové finále, čímž vyrovná absolutní rekord Američanky Chris Evertové. O titul zabojuje na Roland Garros posedmé, více finálových účastí má jen Nadal (14). Vyhrál také popáté v kariéře prvních 13 zápasů na grandslamech.

"Tlak na mě bude vždy, takže to není jiné. Zkušenosti budou na mé straně, ale nemyslím si, že by tohle rozhodovalo. Musím se dát především dohromady a být připravený na další dlouhou bitvu. A pokud vyhraju, můžeme se pobavit o historii," doplnil.

Do třetice všeho dobrého?

Ruud se pokusí získat premiérový grandslamový titul na třetí pokus. Loni nestačil ve finále Roland Garros na Nadala, v září podlehl v rozhodujícím utkání US Open Alcarazovi. Rodák z Osla je čtvrtým Skandinávcem po Björnu Borgovi, Matsi Wilanderovi a Stefanu Edbergovi, který má na kontě alespoň tři grandslamová finále.

"Půjde jen o to, abych nemyslel na to, že ten zápas potřebuji vyhrát. Tomu slovu 'potřebuji' se snažím vyhnout," podotkl Ruud. "Bez ohledu na to, co se stane v neděli, jsem tu prožil skvělé dva týdny. Samozřejmě do toho dám vše, ale někdy hrajete nejlepší tenis, když o něm moc nepřemýšlíte. Jdu tam s tím, že to může být dlouhý, maratonský zápas a bude třeba ho hrát bod po bodu. Uvidíme, jak to půjde," doplnil.

Čtvrtý hráč světa Ruud porazil v semifinále Alexandera Zvereva 6:3, 6:4, 6:0, předtím si poradil také s Dánem Holgerem Runem, Chilanem Nicolasem Jarrym, Číňanem Čang Č'-čenem, Italem Giuliem Zeppierim a Švédem Eliasem Ymerem. Na turnaji prohrál jen tři sety, jeho soupeř Djokovič ještě o jeden méně.

Vítěz dvouhry si připíše na konto 2,3 milionu eur (54,3 milionu korun), poražený finalista si přijde na poloviční částku.

