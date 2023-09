Tennis Tracker: Takřka bezchybná Sakkariová neztratila podání a v Mexiku si zahraje finále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 23. září?

10:29 – Xiyu Wang na domácím turnaji WTA 250 v Guangzhou slaví premiérový triumf. Dvaadvacetiletá Číňanka v něj proměnila hned své první finále, v němž deklasovala 6:0, 6:2 nejvýše nasazenou Polku Magdu Linetteovou.

09:02 – Třiadvacetiletý Sebastian Korda má za sebou vítěznou premiéru na turnajích v Číně. Do podniku ATP 250 v Zhuhai vkročil čtvrtý nasazený Američan výhrou 6:1, 2:6, 6:3 nad Francouzem Alexanderem Müllerem. Ve čtvrtfinále čeká na vítěze duelu mezi Daliborem Svrčinou a Tomásem Martínem Etcheverrym.

Sestřih zápasu Sebastian Korda – Alexandre Müller Livesport

08:43 – Grigor Dimitrov vstoupil do turnaje ATP 250 v čínském Chengdu očekávanou výhrou 6:3, 6:4 nad paruánským antukářem Juanem Pablem Varillasem. Ve čtvrtfinále se třetí nasazený Bulhar střetne s Australanem Christopherem O'Connellem (h2h 2:0).

07:39 – První den Laver Cup měl nečekaně jednostranný průběh. Tým světa ve Vancouveru vede Evropany 4:0, když získal bod i ve čtyřhře. Američané Frances Tiafoe s Tommym Paulem v ní zdolali 6:3, 4:6, 10:4 Andreje Rubljova s Arthurem Filsem.

07:15 – Maria Sakkariová udělala v Guadalajaře při vítězství nad Caroline Garciaovou pouze sedm nevynucených chyb. Nepočítáme-li United Cup, je to nejméně chyb, kterých se v tomto roce řecká tenistka dopustila v zápase WTA Tour. Na cestě do mexického finále navíc Sakkariová teprve podruhé z 20 zápasů roku 2023 neztratila na turnaji kategorie 1000 podání (poprvé v Madridu proti Badosaové).

07:00 – Světová devítka Maria Sakkariová na podniku WTA 1000 v Guadalajaře smetla 6:3, 6:0 Francouzku Caroline Garciaovou a svou nelichotivou semifinálovou bilanci upravila na 9:22. V celkově 9. finále bude osmadvacetiletá Řekyně usilovat o teprve druhý a dosud nejcennější titul proti až 111. hráčce světa Caroline Dolehideové z USA (h2h 0:0).

Sestřih zápasu Caroline Garciaová – Maria sakkariová Livesport

06:56 – 111. hráčka světa Caroline Dolehideová na 'tisícovce' v mexické Guadalajaře pokračuje v životním turnaji. Pětadvacetiletá Američanka ve svém prvním semifinále na okruhu WTA porazila 7:5, 6:3 krajanku Sofii Keninovou, připsala si pátou výhru během pěti dnů a zajistila si souboj o titul.

06:49 – Ve Vancouveru odstartoval 6. ročník Laver Cupu a domácí Tým světa zatím dělá maximum pro to, aby obhájil premiérový triumf. V úvodních třech dvouhrách tenisté výběru kapitána Johna McEnroea neztratili pro Evropanům ani set a vedou 3:0. Ben Shelton porazil 7:6, 6:1 Arthura Filse, Francisco Cerúndolo přehrál 6:3, 7:5 Alejandra Davidoviche a Félix Auger-Aliassime si poradil 6:4, 6:3 s Gaëlem Monfilsem.