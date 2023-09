Trio favoritek v Guadalajaře nezaváhalo. Vítězně začaly Sakkariová, Jabeurová i Garciaová

Všechny tři nejvýše nasazené hráčky podniku WTA 1000 v mexické Guadalajaře zvládly své úvodní vystoupení. Maria Sakkariová (28) vykročila za obhajobou finále výhrou nad Australankou Storm Hunterovou (29), nejvýše nasazená Tunisanka Ons Jabeurová (29) nedala šanci Alycie Parksové (22) a Caroline Garciaová (29) pokračuje po přežití tří mečbolů.

Startovní pole turnaje WTA 1000 v Guadalajaře je kvůli nevhodně zvolenému termínu i odhláškám na poslední chvíli (Beatriz Haddadové Maiaové a Belindy Bencicové) slabší a tak se šance na velký triumf otevírá širšímu okruhu tenistek.

Z TOP 10 do Mexika dorazily pouze tři hráčky, které navíc nedisponují oslnivou formou - Ons Jabeurová, Maria Sakkariová a Caroline Garciaová. Všechny v úterý svůj vstup do turnaje zvládly.

Maria Sakkariová chce dát ve své milované Guadalajaře zapomenout na nepříliš povedené US Open Series a do turnaje, na němž si loni zahrála finále (bilanci v nich má 1:7) a zajistila si tím start na Turnaji mistryň, vstoupila výhrou 6:2, 6:4 nad Storm Hunterovou.

Druhá nasazená Řekyně po snadno získané úvodní sadě měla na začátku druhého setu potíže. Za stavu 0:2 musela odvracet brejkbol a manko dlouho marně dotahovala. Od stavu 2:4 ale získala čtyři hry po sobě a první vzájemný duel s o rok starší Australankou ukončila.

"Byl to solidní zápas. Ve druhém setu to bylo trochu ošidné, ale zároveň jsem spokojená, že jsme ty situace zvládla a překonala," komentovala světová devítka Sakkariová, která se předloni v Guadalajaře dostala do semifinále Turnaje mistryň.

"Před zápasem jsem se moc těšila na to, až se na tento kurt vrátím. Cítím se tu jako na domácím turnaji. Je neuvěřitelné se sem každý rok vracet a prožívat tyhle emoce," usmívala se osmadvacetiletá Řekyně.

V osmifinále se druhá nasazená Sakkariová utká s Italkou Camilou Giorgiovou (h2h 3:0), s níž ve třech vzájemných duelech ztratila dohromady pouhých 10 gamů.

Ještě rychleji zvládla své úvodní vystoupení nejvýše nasazená Tunisanka Ons Jabeurová, jež smetla dvakrát 6:2 Američanku Alyciu Parksovou a rovněž si pochvalovala skvělou atmosféru.

Sestřih zápasu Ons Jabeurová – Alycia Parksová Livesport

"Jsem moc šťastná, takové vřelé přijetí jsem v Mexiku nečekala. Jsem opravdu moc ráda, že jsem sem přijela a doufám, že vydržím až do konce turnaje," řekla Jabeurová, kterou v osmifinále vyzve Italka Martina Trevisanová (h2h 1:0).

Rozhovor s Ons Jabeurovou Livesport

Nejvíce se se svou první soupeřkou nadřela Caroline Garciaová, která nakonec vyhrála s Aliaksandrou Sasnovičovou i šestý vzájemný souboj. V Guadalajaře dlouhodobě se trápící světová jedenáctka a vítězka loňského Turnaje mistryň zvítězila až po odvrácení tří mečbolů a téměř třech hodinách boje 4:6, 7:6, 6:4. V boji o čtvrtfinále na ni čeká přemožitelka Karolíny Plíškové Američanka Hailey Baptisteová.

Sestřih zápasu Caroline Garciaová – Aliaksandra Sasnovičová Livesport

Viktoria Azarenková porazila 6:4, 7:6 Urkajinku Dajanu Jastremskou a přerušila sérii šesti turnajů na tvrdém povrchu, na nichž nevyhrála víc jak jeden zápas. Na akcích WTA 1000 si čtyřiatřicetiletá rodačka z Minsku jako první (od jejich založení v roce 2009) připsala celkově 190. vítězství. V osmifinále se loňská semifinalistka utká s Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 0:2).

Jekatěrina Alexandrovová zdolala 7:6, 7:6 Polku Magdalenu Frechovou, přestože v prvním setu čelila čtyřem setbolům a ve druhém dalším dvěma, a vzájemnou bilanci vyrovnala na 2:2. O potup do čtvrtfinále si zahraje s Američankou Caroline Dolehideovou.

Sestřih zápasu Magdalena Frechová – Jekatěrina Alexandrovová Livesport

Až 180. hráčka světa Emiliana Arangová se postarala o druhé překvapení během dvou dnů. Po vítězství nad Anastasií Potapovovou smetla 6:1, 6:2 americkou vítězku US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou, připsala si druhý skalp hráčky TOP 50 a zaznamenala svou teprve šestou výhru na okruhu WTA. V osmifinále se dvaadvacetiletá Kolumbijka utká s Taylor Townsendovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Guadalajaře