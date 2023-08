Uznávaný skaut Jan Říčka: Hložka jsme sledovali v City, Koller byl kousek od Chelsea

V českém fotbale nenajdete moc lidí, kteří by měli v životopise uvedené takové kluby jako Chelsea, Hamburk nebo Manchester City. Šedesátiletý uznávaný fotbalový skaut Jan Říčka je možná jediný, kdo se těmito adresami může pochlubit. Během kariéry spolupracoval s naprostou světovou špičkou a v posledních letech se staral o to, aby měl Pep Guardiola ve svém mužstvu hráče podle jeho gusta. Právě renomovaný fotbalový skaut byl tento týden hostem našeho podcastu Livesport Daily.

Po sezoně 2022/2023 jste po jedenácti letech skončil v pozici skauta pro A-tým v Manchesteru City. Jak probíhalo například sledování Erlinga Haalanda před jeho loňským přestupem na Etihad Stadium?

"Guardiola původně typického útočníka vůbec nechtěl. Jeho filozofie byla taková, že najdeme falešnou devítku, když to přeženu tak zkrátka najít druhého Messiho. Hráče, který je schopný hrát na hrotu, pod hrotem, v hloubi pole, být kvalitní na míči a takového hráče se nám dlouho nedařilo najít. Byli jsme dost zakoukaní do Joaa Felixe, byli jsme za něj ochotní dát Benfice 120 milionů eur, ale on si bohužel k našemu zklamání a překvapení vybral Atlético Madrid, což vůbec neodpovídalo jeho stylu hry."

A jak došlo k tomu, že jste skončili u Haalanda?

"Já jsem do něj byl zakoukaný už po Euru do 19 let, tenkrát jsme se na něm s kolegy ještě neshodli, ale v mých očích splňoval všechno, co by měl úspěšný útočník v Premier League mít. Pamatuji si, jak jsem se na něj jel tehdy podívat do Salcburku na jeho debut v Lize mistrů, ve kterém dal hattrick. Pak se přes Dortmund dostal až do Manchesteru City. Zapadl skvěle, je to tréninkový workoholik, což hrálo velkou roli u Pepa Guardioly, který má rád právě hráče, kteří se chtějí neustále zlepšovat."

Livesport Daily #66: Jaká je práce pro nejlepší kluby na světě? Livesport

O příchodu Kevina de Bruyneho asi nebylo v roce 2015 o čem spekulovat, že?

"Tak to byste se divil. Angličani jsou velmi konzervativní a mají to nastavené tak, že pokud se vám to v Anglii nepovede napoprvé, tak se za vámi zavře voda. De Bruyne neuspěl v Chelsea, odešel do Wolfsburgu a já jsem měl Bundesligu geograficky na starosti, takže jsem ho měl často na očích. Líbil se mi čím dál víc, začal jsem na jeho příchodu pracovat, ale setkával jsem se s velkou nedůvěrou mých kolegů. V jeho případě mi tehdy hodně pomohlo utkání Wolfsburg – Bayern, který tenkrát trénoval právě Guardiola. Wolfsburg vyhrál 5:1 a Kevin De Bruyne měl bilanci 2+2."

Byl někdo z českých hráčů za vašeho působení blízko angažmá v Manchesteru City?

"Musím říct, že Adam Hložek byl hráč, kterého jsme hodně sledovali. Jinak ne."

A v Chelsea?

"Pamatuji si, že během jednoho podzimu byl zraněný Didier Drogba, který laboroval s koleny. Šel navíc na operaci tak, aby byl zdravý na africký šampionát, takže chyběl víc než dva měsíce. V tu dobu se hodně spekulovalo o tom, jestli nepřivedeme jako jeho náhradu Jan Koller, ale nakonec z toho sešlo."