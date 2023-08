Real, Barcelona, Neapol… Al Ahlí. Španělský talent míří do Saúdské Arábie. Ostudné, ulevil si Kroos

Gabriel Veiga se přesune do saúdskoarabské ligy.

Španělský fotbal má nové téma číslo jedna. Je jím chystaný přestup talentovaného záložníka Gabriho Veigy (21) ze Celty Vigo do saúdskoarabského klubu Al Ahlí. Přitom ještě před pár týdny měl objev La Ligy namířeno do kádru italského šampiona z Neapole. Podle informací novináře Fabrizia Romana je však na spadnutí nečekaný odchod na Blízký východ.

Je to překvapení. Pro mnohé velký šok, neboť přestupy do Saúdské Arábie se v posledních týdnech týkaly spíš hráčů v pokročilém fotbalovém věku. V drtivé míře to byli hvězdní třicátníci, které zlákal saúdský projekt.

Mladý hráč, jako je španělský záložník, který v uplynulém ročníku La Ligy odehrál 36 zápasů a vstřelil 11 branek a na další 4 přihrál, se na východ zatím nevydal. Navíc ještě před pár týdny byl Veiga spojovaný s kluby, jako jsou Real Madrid, Barcelona či Liverpool. Minulý týden novinář Fabrizio Romano informoval o tom, že Veigu nakonec získá Neapol, která byla připravena aktivovat prodejní klauzuli 40 milionů eur (téměř miliardu korun).

Jednání však ztroskotala a mladý záložník si jako náhradní variantu zvolil klub Al Ahlí, kde se stane spoluhráčem brankáře Edourda Mendyho záložníka Francka Kessieho, Roberta Firmina či Riyada Mahreze. Klub od léta vede trenér Mathias Jaissle, jenž předtím působil v Salcburku. Právě Jaissle měl být klíčovým faktorem, který španělského reprezentant do 21 let přesvědčil k tomu, že se jedná o dobrý krok.

V podobném duchu o přestupu mluví i trenér Viga Rafael Benítez. "Dohoda s Al Ahlí výrazně pozitivně ovlivní život Gabriho. Je to sice hořké, že nám odchází tak skvělý hráč, ale zároveň nám tento přestup pomůže finančně."

Veiga za sebou měl skvělou sezonu v La Lize. Livesport

Jako příklad Carrasco

Španělský kouč dodal, že odchod do Saúdské Arábie není jen pro starší hráče a poukázal na své zkušenosti s Yannickem Carrascem, který rovněž jako mladý hráč ve 24 letech odešel hrát do Číny a později se vrátil do Evropy a hrál za Atlético Madrid v Lize mistrů.

"Je to smlouva, která změní nejen život Gabriho Veigy, ale i jeho rodiny. Je důležité si uvědomit, že to nabízí příležitost i pro jeho blízké. Přestože odchází ve dvaceti letech, může se později vrátit a zahrát si ve více soutěžích. Kdo ví, možná se v budoucnu stane konkurenceschopným i v saúdské lize," dodal Benítez.

Pochopení pro odchod do Saúdské Arábie však rozhodně neměl německý záložník Toni Kroos. "Ostudné," vyťukal pod příspěvek novináře Romana, jenž o Veigově rozhodnutí informoval. Později však dlouholetá opora Realu svůj komentář smazala.