Livesport Daily #66: Jaká je práce pro TOP kluby světa, popisuje fotbalový skaut Jan Říčka

V českém fotbale nenajdete moc lidí, kteří by měli v životopise uvedené takové kluby jako Chelsea, Hamburk nebo Manchester City. Šedesátiletý uznávaný fotbalový skaut Jan Říčka je možná jediný, kdo se těmito adresami může pochlubit. Během kariéry spolupracoval s naprostou světovou špičkou a v posledních letech se staral o to, aby měl Pep Guardiola ve svém týmu hráče podle jeho gusta. Jak probíhal skauting hvězdného Erlinga Haalanda? Jak se z Franka Lamparda stal nejlepší střelec Chelsea v dějinách? Kde na fotbalovém hřišti leží největší peníze? A byl nějaký Čech blízko angažmá v Manchesteru City? To všechno byla témata pro dnešní díl Livesport Daily.

Jan Říčka skončil po poslední sezoně ve funkci skauta ve službách Manchesteru City a po sedmnácti letech v zahraničí se vrátil do Čech, kde aktuálně pracuje pro Viktorii Plzeň. Během dlouhého působení za hranicemi měl prsty například v přestupech Erlinga Haalanda nebo Kevina de Bruyneho.

"Guardiola například typického útočníka nechtěl, jeho filozofie byla taková, že najdeme falešnou devítku, někoho jako je Lionel Messi. Do Haalanda jsem se zakoukal, ale s kolegy jsme se na jeho příchodu nejprve neshodli. Čekali jsme až na to, jak se mu povede v Champions League," odhaluje podrobnosti o přestupu norského kanonýra.

Livesport Daily #66: Jaká je práce pro nejlepší kluby na světě? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

- rozdíly ve fungování Chelsea a Manchesteru City

- fotbalovou (ne)vybavenost českých hráčů

- gólovou proměnu Franka Lamparda

- povedená i nepovedená doporučení na přestupy hráčů

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.