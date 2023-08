Plzeň vítězně zvládla úvodní bitvu 4. předkola EKL, Tobol Kostanaj porazila 2:1

Viktoria Plzeň zvítězila v úvodním duelu posledního předkola Evropské konferenční ligy na hřišti Tobolu 2:1. Západočeši na gól čekali do 73. minuty, kdy se na evropské scéně premiérově prosadil Cadu (26). S do té doby urputně vzdorujícími domácími Brazilcův zásah otřásl a brzy inkasovali zásluhou Lukáše Kalvacha (28) znovu. Dvougólový náskok si však nakonec český celek do odvety neodvezl, jelikož v nastavení snížil z penalty Serges Deblé.

Jako první zahrozili domácí fotbalisté, a to po rohovém kopu. Míč si našel Roman Asrankulov, který ale před zápasem očividně nenazul střelecké kopačky, poněvadž bránu trestuhodně překopl. Celý úvod klání se nesl ve znamení spousty nepřesností na obou stranách. Hráčům chyběla trpělivost, a tak často zbytečně ztráceli míče, hra byla navíc rozkouskovaná kvůli faulům.

Největší šanci Viktorky měl Rafiu Durosinmi, jehož hlavičku ovšem brankář týmu z Kostanaje skvěle zneškodnil. V závěru první půle se pak neujal ani prudký dalekonosný pokus Pavla Buchy.

Statistiky utkání. Livesport

Po přestávce měli jasnou převahu fotbalisté v bílých dresech a Plzeň se jen těžko dostávala do hry. Pomoci probourat obranu soupeře měli od 56. minuty Adam Vlkanova a Tomáš Chorý, kteří nahradili dvojici Durosinmi – Šulc, jež nenavázala na skvělé výkony z minulých zápasů.

Kolem 70. minuty už hosté působili daleko živěji a vypracovali si první náznaky příležitostí. Netrvalo dlouho a dostali se do vedení. Centr z pravé strany prodloužil Chorý na zadní tyč, kde číhal nenápadný Cadu, jenž rybičkou překonal do té doby skvěle chytajícího gólmana Ivana Konovalova.

Po centru padla i druhá branka. Tentokrát zafungovala spolupráce mezi Vlkanovou a Kalvachem, přičemž druhý zmiňovaný si skvěle našel prostor ve vápně, kam byl oblouček adresován, a míč uklidil za Konovalovova záda. V úplném závěru se domácí dočkali pokutového kopu, jelikož rukou ve vlastním vápně zahrál Lukáš Hejda. Následnou penaltu pak proměnil Deblé.