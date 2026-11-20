"Los nám přisoudil zajímavé soupeře, mezi kterými nechybí vždy prestižní duel se Slovenskem. V tuto chvíli ale známe jména soupeřů, nikoliv jejich konečné složení a nominace pro reprezentační sezonu. Těžko předem hodnotit jejich sílu, podobně jako tu naši," uvedl manažer volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
V letošním ročníku Evropské ligy vyhráli čeští volejbalisté pět ze šesti zápasů a nestačili jen na Dány v pětisetové bitvě, přesto jim to na postup do semifinále nestačilo. Příští rok budou obhajovat sedmé místo. Do ročníku s 29 účastníky vstoupí jako druhý nasazený tým za Rumunskem, proti němuž základní část soutěže zakončí.
Další z nadcházejících soupeřů, Řekové, letos skončili v Evropské lize první pod čarou postupu. Z uplynulé sezony si Češi zopakují shodou okolností opět doma souboj s Bosnou a Hercegovinou, kterou letos v červnu v Jihlavě porazili 3:0. Ještě není rozhodnuto, kde se bude hrát tentokrát. "Zástupci Českého volejbalového svazu aktuálně hledají vhodnou volejbalovou arénu," uvedl svaz.
"Evropskou ligu vnímáme jako důležitou součást reprezentační sezony a první ze dvou hlavních sportovních vrcholů roku 2027, tím druhým bude účast na světovém šampionátu v Polsku. Naším cílem bude uspět v soutěži, získat kvalifikační místo na mistrovství Evropy 2028 a zároveň kontinuálně zlepšovat naše postavení v žebříčku FIVB," konstatoval Javůrek.
Program reprezentace v Evropské lize 2027:
4.-6. června (Lucembursko): Česko - Slovensko, Lucembursko - Česko
11.-13. června (Česko): Česko - Severní Makedonie, Česko - Bosna a Hercegovina
18.-20. června (Rumunsko): Česko - Řecko, Rumunsko - Česko