Další zaváhání Bayernu Mnichov, spojené s remízou mezi Freiburgem a Lipskem z dřívějška, nabídlo Dortmundu šanci vytvořit si v čele tabulky náskok. Potřeboval k tomu jen 10 minut, než prolomil bezbrankový stav. Equi Fernandez z Leverkusenu ztratil míč ve středu pole, což umožnilo Felixovi Nmechovi proniknout vpřed.
Ten si rychlou kličkou poradil s Aleixem Garciou i Facundem Medinou a následně pravačkou zamířil k zadní tyči. Dortmund však vedení nedokázal pojistit a hosté převzali iniciativu, přičemž Ibrahim Maza vypálil dělovku, která jen těsně minula levou tyč.
Leverkusen dál diktoval tempo a vytvářel si šance v zoufalé snaze o vyrovnání. Gregor Kobel, jenž je pro Dortmund častokrát klíčovou poslední překážkou, musel vytáhnout zákrok proti hlavičce Patrika Schicka i proti pokusům Mazy a Afonsa Moreiry v následujících minutách.
Serhou Guirassy se pak na druhé straně dostal k ojedinělé příležitosti, jeho parádní volej však zamířil těsně nad břevno. Později následoval dravý průnik Jarella Quansaha, kterému ale chybělo přesnější zakončení, jaké by si hosté přáli.
Po změně stran byli hosté klidnější a museli spoléhat na Marka Flekkena, který zneškodnil Guirassyho přízemní střelu a zabránil tak zvýšení náskoku. Leverkusen se ale nevzdal a zhruba 20 minut před koncem se dočkal vyrovnání. Schick si naskočil na rohový kop Garcíi a hlavou zamířil k tyči, čímž si připsal svůj 100. bundesligový gól.
Die Werkself si za svou snahu vyrovnání zasloužili a v druhé půli dokonali obrat. Centr Moussy Diabyho se ideálně odrazil k hlavě Fernandeze, který míč usměrnil za zadní tyč a poslal hostující fanoušky do vytržení.
Hosté mohli snadno přidat další gól, ale Diaby v souboji jeden na jednoho na Kobela nevyzrál. Protiútok však nechal hosty otevřené na druhé straně, kde Flekken zastavil Carneyho Chukwuemeku, jenž mohl srovnat na 2:2.
Tým trenéra Nika Kovače už si žádné další šance nevypracoval, což znamená, že Leverkusen stáhl ztrátu na čelo tabulky na pouhé dva body. Pro Dortmund je to první ligová porážka v sezoně. Zůstává sice v čele, ale po 11 odehraných kolech vstřelil méně gólů než všichni bundesligoví lídři s výjimkou dvou předchozích.