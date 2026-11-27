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Pátek 27. listopadu
14:44 – Mohamedu Salahovi se v dresu Trabzonsporu daří. Ve čtyřech zápasech Konferenční ligy se přímo podílel na pěti gólech svého týmu. Proti CSKA Sofia a KuPS skóroval, v utkání s Hearts si připsal gól i asistenci.
14:28 – Amine Gouiri se zařadil mezi nejproduktivnější střelce Marseille posledních let. V pěti soutěžních zápasech za sebou se dokázal prosadit, což je v rámci klubu za poslední dekádu mimořádný počin.
13:36 – Florian Wirtz vytvořil v této sezoně Premier League nejvíce gólových příležitostí ze všech hráčů (33), a to i pod intenzivním tlakem soupeře (24).
13:20 – Historie evropských pohárů zaznamenala teprve potřetí hrací týden, během kterého dokázaly zvítězit hned čtyři turecké kluby. Tentokrát se to podařilo Galatasarayi, Fenerbahce, Besiktasi a Trabzonsporu.
12:01 – Manchester United zaznamenal proti Sportingu Lisabon 12 zisků míče v útočné třetině, což je jeho nejvyšší počet v jednom utkání napříč soutěžemi v této sezoně. Také průměrná vzdálenost od vlastní branky, ze které Rudí ďáblové zahajovali postupné útoky (50,2 metru), byla jejich nejvyšší v ročníku 2026/27.
11:13 – Bournemouth se postaral o mimořádný obrat. Po čtvrteční výhře 2:1 na půdě Celty Vigo se stal prvním týmem Premier League od srpna 2023, který dokázal zvítězit v soutěžním utkání navzdory tomu, že do přestávky prohrával a zároveň přišel o jednoho hráče kvůli červené kartě.
10:07 – Během tří týdnů vyprodal bývalý fotbalový reprezentant Marek Jankulovski svůj exhibiční zápas, který se za účasti slavného Brazilce Ronaldinha uskuteční v Ostravě v červnu příštího roku. Oznámil to na svém webu.
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