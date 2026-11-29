Gólman Newcastlu čelil ze strany hráčů Brightonu hned osmi střelám, pokaždé si ovšem připsal úspěšný zákrok. Domácí byli v zápase střelecky aktivní, dohromady pálili hned pětadvacetkrát a dostali se na hodnotu xG 1.73. Při každém pokusu mířícím směrem na branku však narazili právě na Horníčka.
Ten zabránil hned 2.87 trefám Seagulls, vychytal tak skoro tři branky a sehrál v překvapivém vítězství Strak klíčovou roli. Ty se již v osmé minutě dostaly do jednobrankového vedení a ve zbytku duelu spoléhaly právě na zákroky české jedničky. Někdejší brankář Bragy navíc zlikvidoval i jednu velkou příležitost svěřenců Fabiana Hürzelera.
Třikrát pak úspěšně vyběhl mimo své pokutové území a zapsal také jeden vyboxovaný míč. Odchovanec Pardubic se četně zapojoval také do rozehrávky, v ní ale tak výraznou úspěšnost neměl. Celkem zaznamenal 56 doteků, z 41 přihrávek však vyslal pouze čtyři přesné. Nedařilo se mu ani v dlouhých pasech, kterých obstaral hned 39, úspěšné ale byly pouze tři.
Přesto Horníček předvedl vynikající výkon a byl jednoznačně jedním z hlavních strůjců triumfu Newcastlu. Stal se nejlépe hodnoceným hráčem na trávníku a Livesportem byl ohodnocen ratingem 9.4. Druhé nejlepší hodnocení obdržel Malick Thiaw, který dostal známku 7.4. Český gólman tak všechny zúčastněné výrazně převýšil a přiblížil se maximální možné desítce.