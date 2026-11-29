Před tímto zápasem inkasovali domácí na vlastním stadionu v celé sezoně pouze jednou, ale během osmi minut se tato bilance zdvojnásobila. Luka Vuškovič měl za sebou působivý vstup do angažmá v Brightonu, ale jeho nepovedená přihrávka vedla ke střetu s Joem Willockem v pokutovém území.
Barnes následnou penaltu proměnil, přestože šlo o jeho teprve třetí úspěšný pokus z posledních pěti. Newcastle krátce poté usiloval o druhý gól a dvakrát se za obranu dostal Anthony Elanga. Nejprve však poslal jen slabou střelu přímo do náruče Barta Verbruggena a podruhé ho včasným výběhem zastavil pozorný brankář.
Žádný tým v prvních 11 zápasech nevstřelil v úvodních poločasech více gólů než Brighton (14), který měl před pauzou šance na vyrovnání. Po půlhodině hry se míč odrazil k Pascalu Grossovi, jehož ránu z otočky k zemi Horníček zneškodnil. Stejný výsledek přinesla o několik minut později i situace, kdy Diego Gómez tečoval centr Ferdiho Kadioglua směrem do branky.
Do druhého poločasu vstoupili domácí aktivně, ale i po hodině hry stále prohrávali s týmem Matthiase Jaissleho. Newcastle mohl své vedení navýšit, když Barnesův centr olízl břevno. O chvíli později však bylo vyrovnání na spadnutí, Yasin Ayari poslal nebezpečný míč na zadní tyč, kde Maxim de Cuyper z ostrého úhlu trefil pouze konstrukci branky.
Střídající Yankuba Minteh poté přinutil Horníčka k výbornému zákroku po přízemní ráně, ale to bylo ze strany Brightonu v cestě za pozdním vyrovnáním vše. Těsná porážka znamená, že Brighton nevyužil šanci udržet poprvé v historii Premier League čisté konto ve čtyřech domácích zápasech v řadě.
Pro trenéra Fabiana Hürzelera však bude hlavní negativní statistikou fakt, že jeho tým prohrál druhý ligový zápas za sebou. Newcastle se díky nevyrovnaným výkonům nachází na 12. místě tabulky. Seagulls se i přes prohru minimálně prozatím drží na druhé příčce.
Hráči Black Cats byli odhodláni opustit sestupové pásmo, ve kterém se nacházeli od poloviny října, a do utkání na Stadium of Light vstoupili aktivně. Už v úvodu se k technické střele dostal Chemsdine Talbi, jeho pokus však skončil těsně vedle vzdálenější tyče.
Už ve 12. minutě ale šli domácí do deseti, když po zásahu VAR obdržel Meunier za ostrý zákrok na kotník Omara Marmoushe přímo červenou kartu. Tottenham, který z posledních 16 vzájemných ligových duelů prohrál pouze jednou, se snažil početní výhodu okamžitě využít, ale Marmoush ani Jan Paul van Hecke své šance nevyužili a pálili nad břevno.
Tlak hostů nakonec přinesl ovoce ve 35. minutě, kdy prudký centr Andyho Robertsona chytře usměrnil do sítě Maddison, jenž vstřelil svůj druhý gól v sezoně. Sunderland se však nenechal zlomit a ještě před poločasem sahal po vyrovnání, ovšem Trai Hume z bezprostřední blízkosti přestřelil a Jules Ahoka ztroskotal na nohách brankáře Kinského.
Tottenham si mohl oddechnout a po změně stran hodlal vedení navýšit, jenže Sandro Tonali po skvělém centru hlavičkoval jen přímo do rukavic Robina Roefse. Hosté nadále kontrolovali hru a v 70. minutě se dočkali druhého gólu, když Maddisonův rohový kop zaplachtil nad nešťastně zasahujícím Roefsem až do zadního rohu branky.
Tímto zásahem bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto. De Zerbi se rozhodl šetřit klíčové opory a v závěrečné čtvrthodině stáhl ze hřiště Maddisona, Marmoushe i Mohammeda Kuduse. Žolík Luca Williams-Barnett ve svém krátkém vystoupení opět podal skvělý výkon a Kohouti si tak v poklidu došli pro svou druhou venkovní výhru v sezoně. Sunderland po první porážce ze čtyř zápasů zůstává na 18. místě tabulky.
Povzbuzeni středečním vítězstvím v evropských pohárech chtěli domácí vstoupit do utkání aktivně. Dwight McNeil, který se prosadil i proti Realu Sociedad, byl blízko vedení, když jeho volej po dlouhém autovém vhazování orazítkoval břevno. Eagles však brzy opět zachvátila nervozita a Dean Henderson musel předvést pohotový zákrok, aby zneškodnil pokus Elliota Strouda u bližší tyče.
Palace v této sezoně vstřelil první gól zápasu pouze jednou a i tentokrát musel dotahovat. Rohový kop Slatera uklidil hlavou k zadní tyči rozjetý McBurnie, jenž skóroval při svých posledních pěti startech. Pro domácí to byl známý scénář, neboť v této sezoně prohrávali po prvním poločase už v osmi zápasech, což je nejvíce v celé lize.
Jako by toho nebylo málo, Hull po změně stran své vedení zdvojnásobil. Sorba Thomas si navedl míč směrem k brance, ustál souboj s Oscarem Minguezou a brilantně zamířil k zadní tyči. Mohamed Belloumi mohl z brejku rozhodnout, ale Henderson jeho jemný dloubáček vytěsnil.
I přes zoufalou situaci nabízeli domácí směrem dopředu jen málo a hosté 10 minut před koncem definitivně rozhodli. Pohledná kombinace skončila u dvojice, která zařídila první branku. McBurnie patičkou uvolnil Slatera, jenž z hranice vápna vypálil přesně k tyči.
Symbolikou bídného odpoledne Palace bylo, že první střelu na branku vyslal až v 86. minutě, kdy střídající Dario Osorio prověřil z dálky Konstantinose Tzolakise. Jörgen Strand Larsen sice následně vstřelil svůj šestý gól v sezoně a brankář Hullu si mohl vyčítat, že pokus z hranice vápna nezkrotil, ale ani jeho trefa nic nezměnila.
Stejně tak ani gól Adama Whartona, jehož volej skončil v síti, hosty příliš nerozrušil. Domácí snížení přišlo příliš pozdě, takže Thomas Frank má před sebou stále spoustu práce, aby výsledkovou krizi zlomil. Naopak Sergej Jakirovič může být s výkonem svého týmu spokojen, protože díky druhé výhře v řadě se Hull posunul do horní poloviny tabulky.
Cherries sice v úvodu kontrolovali míč, ale proti organizované defenzivě Fulhamu si žádnou šanci nevypracovali. Bezbrankový stav ale nakonec zlomila hrubá chyba domácích v obraně. Calvin Bassey ztratil míč, čehož využil Rayan a vyslal do šance Evanilsona. Ten nesobecky přihrál Tavernierovi, jenž pohodlně vstřelil svůj sedmý gól v sezoně.
Fulham byl před zápasem druhým nejméně produktivním týmem ligy s 11 góly, přičemž sedm z nich vstřelil na Craven Cottage. Domácí ale dokázali odpovědět už šest minut po inkasované brance. Josh King byl jedinou hrozbou týmu Álvara Arbeloy a ve 28. minutě ho v pokutovém území fauloval Adrian Truffert.
Rodrigo Muniz se postavil k pokutovému kopu a skóroval ve třetím zápase Premier League v řadě, což se mu povedlo poprvé od dubna 2025. Bournemouth do druhého poločasu vstoupil aktivně a pět minut po změně stran se k odraženému míči v pokutovém území dostal Eli Junior Kroupi, který nekompromisně vypálil pod břevno, ale jeho gól nebyl kvůli ofsajdu v předchozí fázi akce uznán.
Hosté se dál tlačili dopředu a krátce po hodině hry se přece jen dočkali, když Kluivert zblízka usměrnil do sítě zpětnou přihrávku anglického reprezentanta Scotta do malého vápna. King mohl o 10 minut později vyrovnat po pohotové ráně z hranice vápna, ale Djordje Petrovič byl pozorný a míč vyrazil.
Arbeloa se snažil oživit hru střídáními, aby jeho tým opět vyrovnal, ale Bournemouth výborně zvládl závěr zápasu a jeho skvělá forma nevykazovala známky útlumu. Kluivert byl sice v nastavení vyloučen po druhé žluté kartě, ale domácí už neměli čas početní výhodu využít.
Od porážky 1:5 na hřišti Chelsea, které leží méně než dvě míle od Craven Cottage, Roseho svěřenci zaznamenali klubový rekord v podobě 11 výher v řadě a upevnili si pátou příčku. Tlak naopak roste na Arbelou, který v 12 ligových zápasech vyhrál jen dvakrát a jeho tým je nyní bez vítězství v pěti soutěžních duelech.