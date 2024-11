Shiffrinová v Levi vybojovala 98. vítězství v SP, Dubovská druhé kolo nedokončila

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová (29) vyhrála suverénně slalom Světového poháru v Levi a svou rekordní bilanci v seriálu vylepšila na 98 vítězství. Osmý triumf ve finském středisku oslavila s náskokem 79 setin před Rakušankou Katharinou Liensbergerovou (27). Česká reprezentantka Martina Dubovská (32) při prvním startu v sezoně nebodovala. Po pádu ve druhém kole závod nedokončila.

Obhájkyně malého křišťálového glóbu za slalom Shiffrinová vedla s přehledem už po první jízdě. Po úvodním kole, v němž za umělého osvětlení viditelnost komplikovalo postupně houstnoucí sněžení, měla před nejbližší soupeřkou náskok šest desetin sekundy a ve finále první místo s přehledem uhájila. Spolu s Liensbergerovou ji na stupně vítězů doprovodila po prvním kole druhá Němka Lena Dürrová.

"Skvělý způsob, jak začít slalomářskou sezonu. Musela jsem bojovat, neměla jsem ideální tempo, ale nakonec to byla solidní jízda v podmínkách, které nebyly úplně snadné," zhodnotila Shiffrinová 61. vítězství ve slalomu, kterým rovněž vylepšila rekord SP. V celkovém počtu výher i ve slalomářských tabulkách vede před legendárním Švédem Ingemarem Stenmarkem, který má celkem 86 vítězství, přičemž triumfoval ve 40 slalomech.

Shiffrinová si vítězstvím, za které v Laponsku získala tradiční odměnu v podobě sobího mláděte, spravila chuť po úvodním obřím slalomu v Söldenu, kde vedení po prvním kole neudržela a skončila pátá. V čele průběžného pořadí SP má dvojnásobná olympijská šampionka po dvou závodech náskok 33 bodů před slalomářskou mistryní světa z roku 2021 Liensbergerovou. Třetí je vítězka ze Söldenu Federica Brignoneová z Itálie.

Dubovská, která ve finském středisku dosáhla před třemi roky šestým místem životního úspěchu, vstoupila do sezony nadějně. V úvodním kole zaznamenala v prvním sektoru třetí nejlepší mezičas a o šanci na lepší umístění ji pak připravily dvě chyby. Po postupu z 21. místa, na němž ztrácela na Shiffrinovou 2,25 sekundy, dobře rozjela i druhé kolo, místo útoku na posun pořadím ale přišel zhruba v polovině trati ve strmé pasáži pád a závod nedokončila.

V nahrávce pro média uvedla, že do druhého kola vstoupila naplno, aby se pokusila vylepšit pozici. "Bohužel tam jsem do té strmé části nevjela úplně ideálně. Byla to samozřejmě moje chyba, což mě velmi mrzí. To se mi nestalo velmi, velmi dlouho," řekla Dubovská. Připustila, že měla vyšší očekávání. "Pozitivní je, že jsem rychlá a snad se z toho rychle oklepu," dodala.