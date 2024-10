SP v Söldenu ovládli norští lyžaři v čele se Steenem Olsenem, Hirscher se vrátil 23. místem

Zahajovací obří slalom sezony Světového poháru v Söldenu skončil triumfem norských lyžařů, kteří při vítězství Alexandera Steena Olsena (23) zabrali kompletní stupně vítězů. Čtvrtý navíc skončil jejich bývalý týmový kolega Lucas Pinheiro Braathen (24), jenž už reprezentuje Brazílii. Hvězdný Marcel Hirscher (35) se vrátil po víc než pěti a půl letech 23. místem.

Tradiční úvodní závod lyžařské sezony začal velkým překvapením. S číslem 1 startující největší favorit Marco Odermatt sklouzl na vnitřní lyži a jízdu po pádu nedokončil. Švýcar v minulém ročníku vyhrál hodnocení všech svých disciplín – obřího slalomu, super-G i sjezdu – a získal potřetí za sebou velký glóbus.

Nyní ho na nejvyšším stupínku vystřídal Steen Olsen, jenž měl dosud v SP na kontě jen jednu výhru ve slalomu z minulé sezony. Dvojnásobný juniorský mistr světa z roku 2022 vedl těsně už po prvním kole a ve druhé jízdě náskok výrazně zvýšil. Druhý skončil s odstupem 65 setin zkušený Henrik Kristoffersen, jenž o setinu porazil Atle Lieho McGratha.

Na stupně vítězů nečekaně útočil bývalý norský reprezentant Pinheiro Braaten, jenž se po sporech se svazem a vynechané minulé sezoně vrátil do Světového poháru pod brazilskou vlajkou. Rodák z Osla, držitel malého glóbu za slalom z roku 2023, byl po prvním kole 19. a ve druhém dokonce zajel nejrychlejší čas, díky němuž se dlouho držel v popředí. Nakonec byl s odstupem devíti desetin čtvrtý.

Nejsledovanějším mužem v Söldenu byl však osminásobný celkový vítěz seriálu z let 2012 až 2019 Hirscher, jenž se představil v závodě po 2051 dnech. Někdejší rakouský dominátor startoval díky divoké kartě FIS s číslem 34 a do druhého kola se kvalifikoval 28. časem. Veterán závodící v nizozemských barvách si ve druhém kole ještě o pět míst polepšil.

"Je to velmi emotivní. Lyžování bylo vždycky můj život a to, že to dnes takhle vyšlo, je prostě krásné. Jsem skutečně šťastný. Jet bez tlaku byl skvělý pocit. Bylo super, jak všechno fungovalo," uvedl dvojnásobný olympijský vítěz a sedminásobný mistr světa, jenž původně ukončil kariéru v roce 2019 poté, co poosmé za sebou ovládl celkové hodnocení seriálu.

Nejspíš i Hirscherův návrat přilákal na zahájení sezony rekordní počet diváků. Úvodnímu víkendu na ledovci Rettenbach přihlíželo celkem 33.000 fanoušků. Po söldenském úvodu se Světový pohár naplno rozběhne za tři týdny slalomem v Levi.