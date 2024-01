Konec jedné éry. Legendární trenér Belichick po 24 sezonách odchází od Patriots

Po 24 sezonách končí u týmu amerického fotbalu New England Patriots jeden z nejúspěšnějších trenérů v historii NFL Bill Belichick (71). S mužstvem z Foxborough vyhrát šestkrát Super Bowl, což žádný jiný kouč nedokázal.

"Měli jsme vizi, že vybudujeme vítězný tým a výsledky překonaly mé nejdivočejší sny. Je čas jít dál. Těším se na to, co přijde," řekl novinářům Belichick. Jednasedmdesátiletý trenér má v plánu v lize pokračovat. Podle ESPN o něj mají zájem nejméně tři kluby.

Belichick má za sebou nejhorší sezonu v trenérské kariéře. Patriots vyhráli jen čtyři ze 17 zápasů základní části a skončili poslední v Americké konferenci.

Belichick se během tohoto ročníku stal teprve třetím koučem v historii NFL, který nasbíral v základní části 300 vítězství. V součtu s play off má na kontě 333 výher a v historickém pořadí je druhý za Donem Shulou (347).

Poslední Super Bowl vybojoval před pěti lety. New England následně opustil hvězdný quarterback Tom Brady, bez kterého už se týmu tolik nedařilo.

"Tohle je hodně emotivní den pro mnoho našich fanoušků. Představuje konec jedné éry. Doufejme, že tady bude dál co slavit," řekl majitel Patriots Robert Kraft. "Trenér Belichick tu bude vždy oslavován jako legendární sportovní ikona a věřím, že se dostane do Síně slávy hned při prvním hlasování. Je to nejlepší trenér všech dob," prohlásil.