San Francisco míří za prvním titulem v Super Bowlu po 30 letech. Ve finále vyzve obhájce z Kansasu

Kansas City Chiefs mohou obhájit triumf v zámořské lize amerického fotbalu NFL. V semifinále play off porazili Baltimore Ravens 17:10 a o titul v Super Bowlu si zahrají počtvrté za posledních pět let. Jejich soupeřem budou 11. února v Las Vegas hráči San Francisco 49ers, kteří zvítězili nad Detroit Lions 34:31 poté, co během osmi minut třetí čtvrtiny zlikvidovali sedmnáctibodové manko.

Chiefs mohou získat Trofej Vince Lombardiho dvakrát po sobě jako první tým od roku 2005, kdy titul obhájili New England Patriots vedení Tomem Bradym. San Francisco je ve finále poprvé od roku 2020, kdy v něm podlehlo právě Kansasu City.

K výhře nad Baltimorem pomohl Chiefs 30 přihrávkami na 241 yardů a jedním touchdownem Patrick Mahomes. Nejužitečnější hráč ligy z let 2018 a 2022 vyšel vítězně ze souboje hvězdných quarterbacků s Lamarem Jacksonem, který má ocenění MVP za rok 2019 a je na něj velkým adeptem i nyní.

"Je to pekelný rok, ale ještě není hotovo. V posledních zápasech jsme byli outsidery, ale my se tak nikdy necítíme. Máme v týmu spoustu kluků, kteří vědí, jak se vyhrává. Teď jsme v Super Bowlu a pořád jsme neskončili," řekl novinářům Mahomes .

Jeho spoluhráč Travis Kelce překonal rekord play off v počtu chycených přihrávek, kterých si připsal už 156. Dosavadním rekordmanem byl Jerry Rice se 151 chycenými přihrávkami.

Právě díky Kelcemu a jeho vztahu s popovou hvězdou Taylor Swiftovou se očekává, že Super Bowl přitáhne ještě větší pozornost než obvykle. Americkou zpěvačku však čeká hektický přesun, neboť zhruba 24 hodin před zápasem má naplánovaný koncert v Tokiu.

Zdálo se, že Lions mají nakročeno ke své první účasti v Super Bowlu poté, co si ve střetnutí se San Franciscem vybudovali poločasové vedení 24:7. 49ers ale potřebovali pouhých osm minut k úžasnému obratu ve třetí čtvrtině. Smazali 17bodové manko a nakonec zvítězili 34:31.

Dlouho to vypadalo, že Detroit uspěje na hřišti Niners propastným rozdílem. Jameson Williams se hned při čtvrté rozehrávce prosekal ke 42jardovému touchdownu a David Montgomery a Jahmyr Gibbs přidali další dvě položení. V poločase tak detroitští disponovali komfortním náskokem.

Po přestávce Niners vtrhli do zápasu a náskok Detroitu rychle smazali. Hon za obratem načal 43jardovým field gólem Jake Moody. Poté položil Brandon Alyuk a následně se prosadil také Christian McCaffrey.

Moodyho druhý field goal v zápase zajistil 49ers první vedení v zápase a Elijah Mitchell zvýšil jejich nově nabitý náskok dalším touchdownem. Detroit se nevzdal bez boje a 56 sekund před koncem utkání zdramatizoval Williams. Na víc se ale Lions nezmohli a na první postup do finále Super Bowlu si budou muset počkat.

"V prvním poločase jsme hráli nejhůře, jak jsme mohli. Na začátku to bylo těžké, ale charakter, který máme v týmu, typ kluků, které máme, nám pomohl k výhře. Nemůže se dočkat, až se představíme ve Vegas," řekl po postupu trenér 49ers Kyle Shanahan.