První výzva pro Messiho z Miami. Chci vědět, kdo je nejrychlejší, vzkázal "Gepard" z NFL

ČTK

Hvězda týmu Miami Dolphins v lize amerického fotbalu NFL Tyreek Hill (29) vyzval fotbalovou superstar a budoucí posilu Interu Miami v MLS Lionela Messiho (35) ke sprinterskému duelu. Pokud by k němu došlo, jednalo by se o souboj slavných desítek, protože Hill i Messi právě toto číslo nosí na svých dresech, ale argentinský útočník by byl přes svou nespornou hbitost prakticky bez šance.

Devětadvacetiletý Hill je vyhlášený rychlík, užívá přezdívku Cheetah (v češtině Gepard) a stovku umí zaběhnout pod deset sekund (9,98), byť se mu to podařilo se silným větrem v zádech. V roce 2012 byl členem zlaté sprinterské štafety na juniorském atletickém mistrovství světa a byl tam bronzový na dvoustovce. Od roku 2016 hraje NFL a hráčem Dolphins se stal vloni po přestupu z týmu Kansas City Chiefs, s kterým vyhrál v roce 2019 Super Bowl.

"Chtěl bych přivítat Lionela Messiho v Miami. Teď tu máme dvakrát číslo 10, ale já prostě chci vědět, kdo je nejrychlejší," vzkázal Hill na vlastním videu, které zveřejnil na instagramu.

O šest let starší kapitán argentinských mistrů světa Messi o odchodu do Miami po dvouletém angažmá a skončení smlouvy v Paris St. Germain informoval ve středu. Pro působení v zámořské lize MLS se rozhodl místo návratu do Barcelony či lukrativní nabídky ze saúdskoarabského Al-Hilálu.

Momentálně je Messi v Číně, kde argentinskou reprezentaci čeká ve čtvrtek přípravný zápas s Austrálií. Sedminásobný nejlepší fotbalista světa se po příletu soukromým letadlem do Pekingu dočkal nadšeného přijetí fanoušků. V nejlidnatější zemi světa se těší obrovské popularitě, je to jeho sedmá návštěva, ale první od roku 2017.