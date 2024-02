Pět nezapomenutelných momentů Super Bowlu: Napadený kouč, geniální akce i magický čas

Trofej Vince Lombardiho mají znovu ve své moci hráči Kansas City Chiefs a jejich lídr Patrick Mahomes (28) je zase o pořádný kus větší ikonou. Poslední zápas sezony vyhrál už potřetí a zařadil se mezi šest nejlepších quarterbacků historie. Nejen on byl ale hrdinou tradiční velkolepé události. Super Bowl LXVIII přinesl i několik dalších nezapomenutelných momentů.

Chiefs se znovu radují z vítězství v Super Bowlu. Cesta k němu ale nebyla zrovna přímočará.

Genialita pro McCaffreyho

Hlavně v první polovině zápasu byli "Niners" lepším týmem, a to i díky akci, kterou vytáhl ze dna své trenérské torny mladý kouč Kyle Shanahan. Nejlepší running back celé ligy Christian McCaffrey sbíral relativně úspěšné průniky středem obrany, až přišel před koncem druhé čtvrtiny nečekaný a geniální tah 49ers.

Quarterback Brock Purdy tentokrát nevolil pas směrem dopředu, ale nečekaně poslal přihrávku na levou stranu hřiště, kde číhal připravený Jauan Jennings. Právě tento wild-receiver na sebe nalákal roj obránců a mistrným pasem přes celou šíři hřiště vytvořil McCaffreyemu doslova ulici k touchdownu. V té chvíli vedli 49ers o 10 bodů.

Kelce napadl vlastního kouče

Krátce poté, co se 49ers dostali do vedení, byl Isiah Pacheco blízko touchdownu, jenže mu pod tlakem obrany vypadl míč z rukou a Chiefs ztratili možnost skórovat. To nastartovalo hvězdného Travise Kelceho, který si to neomaleně namířil ke svému kouči a doslova ho seřval a v podstatě inzultoval. Kelceho zjevně naštvalo, že v daný moment nebyl na hřišti. Reid však zachoval chladnou hlavu, nasadil výraz soustředěného mrože a koučoval dál.

Po zápase si už ale oba aktéři ostré rozmíšky vyměňovali komplimenty. "Zůstane to mezi námi. Hraji pod nejlepším koučem, jakého tenhle sport kdy měl," vyprávěl Kelce, kterému z tribuny fandila přítelkyně a zpěvačka Taylor Swift. A kouč Andy Reid? "Jen mi říkal: Dej mě tam, budu skórovat! To je to, co na něm miluji," zachoval dekorum.

Přetržená achilovka

Ve chvíli, kdy byli 49ers na pozitivní vlně, je postihla velká nepříjemnost v podstatě mimo hřiště. Jeden z nejdůležitějších pilířů obrany Dre Greenlaw se právě chystal vběhnout na trávník, aby znovu mohl atakovat rozehrávku Chiefs, jenže místo sprintu přišel pád a smutný konec. Přetrhl si achilovku.

Do té chvíle byla defenziva San Franciska bezchybná a kdoví, jak by zápas dopadl, kdyby 49ers nepřišli o jednu z velkých opor.

Rekordy kopáčů

Tak jak to už bývá ve velkých zápasech, o mnohém rozhodují kopy. Tentokrát to byl výjimečný souboj Jakea Moodyho a Harrisona Butkera. První výzvu poslalo San Francisco díky Moodymu. Ten otevřel skóre zápasu přesným kopem, dlouhým 55 yardů, čímž vylepšil 30 let starý rekord Steva Christieho z Buffala Bills (54 yardů ze Super Bowlu 1994). Jenže Butker dokázal kontrovat. Ve druhé půli s velkým vypětím sil skóroval dokonce z 57 yardů! V daný moment to sice znamenalo snížení na ztrátu 4 bodů, nový rekord Super Bowlu ale pomohl Chiefs k obratu.

Magický čas 0:03

Nikdy není konec, dokud není opravdu konec. Kansas byl dvakrát blízko prohry, nakonec ale obranu 49ers dokázal hned dvakrát těsně před limitem překonat. Jen tři sekundy před koncem druhého poločasu připravili Chiefs velmi dobrou pozici pro již zmíněného Butkera, který zachoval pevné nervy a v čase 14:57 srovnal svým kopem na 19:19, čímž zařídil teprve druhé prodloužení historie Super Bowlů. V zápase měl 100% úspěšnost, ze čtyř kopů všechny trefil.

A ještě jednou zasáhli Chiefs srdce fanoušků San Franciska v čase 14:57. Tentokrát už to bylo prodloužení a vítězný touchdown. Znovu tomu ale předcházela poctivá práce, kterou v klíčových momentech zvládli hráči Kansasu bezchybně. Před rozhodující akcí Mahomes, Pacheco a Kelce dostali rozehrávku do vzdálenosti 3 yardů od základní čáry a závěrečný sedmi-yardový pas Mahomese na Hardmana rozhodl zápas. Na to už se nedalo odpovědět.

Chiefs dál vládnou NFL, ve finále ligy byli čtyřikrát za posledních pět let a získali v éře kouče Andyho Reida tři tituly. Také jako první tým po dlouhých 19 letech dokázali vítězství v Super Bowlu obhájit.