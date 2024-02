Super Bowl v hříšném městě: Mahomesovi ulevuje defenziva, 49ers sází na zázrak z draftu

V únoru 2020 proti sobě stáli v boji o trofej Vince Lombardiho poprvé. Tehdejší souboj v Miami vyhrál tým Kansas City Chiefs a byl to vůbec první Super Bowl quarterbacka Patricka Mahomese. Ten letos vede svůj tým za obhajobou, odhodlané San Francisco 49ers však rozhodně nevypadá jako outsider. Vůbec poprvé se nejsledovanější sportovní událost světa bude hrát v Las Vegas.

Už dlouhých 30 let čeká San Francisco na další slavné vítězství. Pět titulů v mezidobí let 1981-1994 udělaly z týmu 49ers slavnou značku a z hvězdného quarterbacka Joea Montany legendu. Novou generaci "Niners" dal dohromady kouč Kyle Shanahan, který se ujal práce před sedmi lety a jeho tým krůček po krůčku stoupá vzhůru a má stále větší touhu.

Jen sedmi týmům v historii se podařilo vítězství Super Bowlu obhájit. Chiefs nemohou mít jiné ambice než vítězství, a to i když letos neměli ideální základní část a prohráli v ní šest utkání. Závěr sezony a hlavně vyřazovací boje už byly ze strany Kansasu perfektní. “NFL je hodně o načasování formy, play off se hraje na jeden vítězný zápas a opravdu potřebujete mít nejlepší formu v pravý čas, na konci,” říká Jan Štiegler, komentátor stanice Premier Sport, který webu Livesport Zprávy poskytl před závěrečným zápasem sezony svou prognózu.

O Chiefs:

"Na první pohled se zdá, že nejdůležitějším prvkem Patrick Mahomes a útok. To byla poslední dobou konstanta, anopak tradiční problém býval v základní části s obranou, kterou vždy postupem doby do play off vyladili a zformovali. Pod Steve Spagnuolem, což je defenzivní koordinátor, hráli letos Chiefs fantasticky už celou základní část a do play off je dotlačila právě obrana, která byla druhá nejlepší v celé NFL."

O 49ers

"Po celou sezonu předvádí San Francisco konstantní výkony a je zaslouženou jedničkou své konference. V play off neměli “Niners” ideální zápasy, dvakrát prohrávali, ale dvakrát se z průšvihů dokázali dostat. To ukazuje, jak kvalitní a silný tým navenek i vnitřně mají. Dá se říci, že mají velmi variabilní ofenzivu, body nedělá jen nejlepší running-back celé ligy Christian McCaffrey, ale variantou jsou i wild-recieveři Deebo Samuel nebo Brandon Aiyuk a k tomu tight-end Georg Kittel. V základní části měli 49ers třetí nejlepší ofenzivu celé ligy."

O Patrickovi Mahomesovi:

"Svůj první Super Bowl absolvoval Mahomes právě proti San Francisku v roce 2020 a stojí za připomenutí legendární momenty, kdy 49ers byli celé utkání lepší a v poslední čtvrtině Chiefs celý zápas otočili. Otočku načal Mahomesův fantastický pas na 44 yardů na Tyreeka Hilla. Letos má Patrick Mahomes nejnižší čísla za posledních pět sezon, přesto pro něj mluví zkušenosti, Kansas dovedl do finále počtvrté za posledních pět let a letos může vyhrát už potřetí. Pokud by se mu to podařilo, stane se teprve pátým quarterbackem historie s alespoň třemi tituly."

O Brentu Purdym:

"Je to jeho druhá sezona v NFL, ale také první kdy je hlavním quarterbackem. V draftu v roce 2022 ho 49ers vytáhli až jako vůbec posledního v pořadí. Vypadá skoro jako zázrak, že se za dva roky stal hlavní tváří týmu, který útočí na Super Bowl. Purdy sice hrál základní část velmi dobře a dokonce má ve statistikách lepší čísla než hvězdný Mahomes. Vděčí za to ale hlavně podpoře hvězdných spoluhráčů z ofenzivy - opravdu má okolo sebe superstar."

O místě konání:

"Nevada, Sin City, Město hříchu. I když Las Vegas není největší město, tak je magnetem na velké sportovní události. Stalo se domovem UFC, znovu přivítalo formuli 1, a teď poprvé zažije Super Bowl. Ta největší událost se představí v novodobé Mecce sportu. Bude se hrát na stadionu Las Vegas Raiders, kteří mají z minulosti rivalitu se San Franciskem, neboť ještě nedávno sídlili v nedalekém Oaklandu."

"Ale v aréně to znát vůbec nebude. Přijedou desítky tisíc fanoušků turistů. Spíš půjde o to, komu se bude fandit. Dříve se přízni publika těšili outsideři, jenže letos proti sobě stojí dva velmi zvučné týmy. Také pro hráče to bude zajímavá zkušenost. Týmy vždy tráví v dějišti zápasu celý týden a může se stát, že budou mít nutkání, vyrazit někam do casina."