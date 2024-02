Atletický svět nečekaně přišel o maratonského rekordmana Kiptuma, nepřežil autonehodu

Ve věku 24 let zemřel keňský rekordman v maratonu Kelvin Kiptum. On a jeho trenér Gervais Hakizimana zahynuli v neděli při autonehodě. Informaci přinesla agentura AFP.

K nehodě došlo v západní Keni, auto řídil Kiptum. Třetí spolujezdec vyvázl se zraněními. "Nehoda se stala kolem jedenácté hodiny večer. V autě byli tři cestující, dva zemřeli na místě a jeden byl převezen do nemocnice. Dva z nich jsou Kiptum a jeho trenér," uvedl podle agentury AFP velitel místní policie Peter Mulinge. "Kiptum jel do města Eldoret, ztratil kontrolu nad vozidlem a to se převrátilo," dodal Mulinge.

"Jménem celé světové atletiky posílám nejhlubší soustrast rodinám, přátelům, týmovým kolegům a celé Keni. Neuvěřitelný atlet, který po sobě zanechal obrovský odkaz. Bude nám velmi chybět," uvedl v oficiálním prohlášení Sebastian Coe, prezident zastřešující atletické organizace World Athletics (WA).

Kiptum v říjnu na maratonu v Chicagu vytvořil světový rekord časem 2:00:35. Překonal tak rekord krajana Eliuda Kipchogeho o 34 sekund. Stalo se tak potřetí v historii a poprvé od roku 1999, kdy byl rekord překonán v Chicagu. Kiptumovi bylo tehdy 23 let a byl teprve na svém třetím maratonu.

Od té doby nebyl v akci, ale připravoval se na dubnový závod v Rotterdamu, kde bylo jeho cílem překonat hranici dvou hodin. Před chicagským maratonem zvítězil při svém debutu ve Valencii v roce 2022 a v Londýně v dubnu 2023.

Hakizimana byl bývalý rwandský běžec, který se s Kiptumem setkal jako teenager v keňské vesnici Chepkorio. Budoucí rekordman byl v té době pastevcem. Do roku 2019 absolvoval dva půlmaratony a s Hakizimanou trénoval i během pandemie koronaviru.