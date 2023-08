Češi zakončili MS v atletice stejně, jako jej začali. Oštěpař Vadlejch vybojoval bronz

Oštěpař Jakub Vadlejch (32) získal na atletickém mistrovství světa v Budapešti bronz výkonem 86,67 metru. Lepší byli jen olympijský vítěz Níradž Čopra z Indie a Aršad Nadím z Pákistánu. Pro českou výpravu je to druhá medaile po bronzu smíšené štafety z prvního dne mistrovství. Čtveřice Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová proběhla cílem jako třetí v českém rekordu 3:11,98.

Vadlejch, vicemistr světa z roku 2017 a stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021, se dlouho pohyboval mimo medailové pozice, před pátou sérií byl až na pátém místě. Nedařily se mu hody, které ho vynesly do čela letošního světového pořadí. Čopra hodil ve druhé sérii 88,17 a k tomu se dokázal nejvíc přiblížit Nadím, který výkonem 87,82 vybojoval vůbec první atletickou medaili pro Pákistán.

Vadlejch se ale nevzdal, v páté sérii se posunul na bronzový stupeň. "Jsem hrozně moc rád. Je to třetí medaile, znovu bronzová po loňském roce. Obrovská motivace. Já to pořád říkám, ale je to pro mě další motivace pokračovat, protože si myslím, že zas tolik lidí se třemi medailemi z mistrovství světa není. Já si myslím, že pořád to ve mně je a můžu to dokazovat dál a dál," řekl.

Pro české oštěpaře je to už desátá medaile z mistrovství světa. Tři zlaté a dvě bronzové vybojoval Vadlejchův trenér Jan Železný, poslední zlato v roce 2013 Vítězslav Veselý. Jedno třetí místo přidal v roce 2017 Petr Frydrych. Sám Vadlejch tehdy v Londýně prohrál boj o zlato o 16 centimetrů s Němcem Johannesem Vetterem. Loni v Eugene byl třetí za Andersonem Petersem z Grenady, který v Budapešti nepostoupil z kvalifikace, a Čoprou.

Indický oštěpař znovu ukázal své kvality. V sezoně kvůli problémům s tříslem tolik nezávodil, ale na vrchol sezony přijel skvěle připraven. Stejně jako v kvalifikaci poslal oštěp za 88 metrů. "Bylo to skvělé. Po olympijském zlatu jsem opravdu chtěl vyhrát mistrovství světa. Jenom jsem chtěl hodit dál. Chtěl jsem hodit přes 90 metrů, ale k tomu je potřeba, aby do sebe zapadly všechny kousky skládačky. Dneska jsem to dohromady dát nedokázal. Možná příště," uvedl Čopra, který ještě devadesátimetrovou hranici nikdy v kariéře nepřekonal.

Nepopulární čtvrtou příčku potřetí za sebou obsadil na globální akci Němec Julian Weber. Úřadující mistr Evropy po čtvrtém místě na OH v Tokiu a loňském MS skončil těsně pod stupni vítězů i tentokrát. "Opravdu nevím, co se dneska stalo. Dal jsem do toho všechno, oštěp nechtěl letět dál. Strašně rád bych získal medaili a věděl jsem, že jsem to mohl dokázat. Jsem smutný a velmi naštvaný. Zkoušel jsem házet na plný plyn, ale nějak to nefungovalo," litoval v rozhovoru pro ZDF.

Dvojnásobná medailová radost

Jakob Ingebrigtsen se v neděli večer radoval z druhé medaile na mistrovství světa v Maďarsku, jelikož po stříbru z běhu na 1 500 metrů, přidal do své sbírky také zlato v běhu na 5 000 metrů. Triumfem navíc obhájil vítězství z předchozího MS.

Dlouho to však vypadalo, že první místo pro sebe uzme Mohamed Katie, kterého však Ingebrigtsen předstihl na cílové rovince. Bronz bral Jacob Krop z Keni.

Kropův bronz je sedmou keňskou medailí z Budapešti. Oproti loňskému šampionátu v Oregonu jde ovšem o zhoršení, jelikož v USA vybojoval ve stejné disciplíně stříbro.

Stejná jména, jiné pořadí

V běhu na 800 metrů se na stupních vítězů sešly stejné závodnice jako loni v Eugene, jen v jiném pořadí. Tehdy bronzová Mary Moraaová měla tentokrát nejlepší závěr a zvítězila v osobním rekordu 1:56,03. Třetí stříbro v řadě si po olympiádě v Tokiu a MS v Eugene přivlastnila Britka Keely Hodgkinsonová. Obhájkyně zlata a olympijská vítězka Američanka Athin Muová doběhla až třetí.

Muová nechtěla riskovat kolizi uprostřed běžeckého pole, která ji málem vyřadila už v rozběhu. Od začátku vyrazila do čela a celý závod odtáhla. V cílové rovince ji ale dvě soupeřky přesprintovaly.

Jediný pokus přes 200 centimetrů

Ve skoku do výšky triumfovala v Budapešti Ukrajinka Jaroslava Mahučichová, jako jediná z účastnic zaznamenala pokus dosahující 201 centimetrů. Stříbrná medailistka Eleanora Pattersonová z Austrálie zaostala pod 200centimetrovou hranicí, když skočila 199 centimetrů.

Na třetím místě se umístila krajanka Pattersonové Nicola Olyslagersová s totožným výsledkem. Obě jsou zároveň držitelkami rekordu Oceánie, který je 202 centimetrů. Druhá jmenovaná ho skočila letos v červnu.

Vysoké tempo ve steeplu

Mistryní světa na 3000 metrů překážek se stala Winfred Mutile Yaviová v barvách Bahrajnu ve čtvrtém nejlepším čase historie 8:54,29. O tempo se starala světová rekordmanka a mistryně světa z roku 2019 Beatrice Chepkoechová a především její zásluhou diváci viděli jeden z nejrychlejších překážkových běhů všech dob.

Yaviová, která také pochází z Keni, v posledním kole zaútočila a po dvou čtvrtých místech na předchozích šampionátech vybojovala zlato.

USA slaví mužské zlato a oplakává diskvalifikaci žen

Američtí čtvrtkaři vyhráli od roku 2005 devět z 10 štafet na mistrovství světa, jen v roce 2017 prohráli s Trinidadem. Do finále postavili Justina Robinsona ze zlatého mixu, třetího a čtvrtého z individuální čtvrtky Quincyho Halla a Vernona Norwooda a jako finišmana překážkáře Raie Benjamina.

Výsledkem byl nejlepší letošní čas 2:57,31. Druhá doběhla štafeta Francie a třetí britští mistři Evropy.

Poslední zlato získalo na stejné trati Nizozemsko díky skvělému finiši Femke Bolové. Američanky se čtyřmi běžkyněmi s časy pod 50 sekund by těžko měly konkurenci. Jenže v rozběhu byly diskvalifikovány za chybnou předávku. Do posledního úseku vbíhala Jamajka s velkým náskokem, ale vítězka překážkářské čtvrtky Bolová ztrátu smazala a doběhla si pro druhé zlato.