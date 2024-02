Alonso je před sezonou v perfektní fyzické kondici, u Mercedesu by mohl nahradit Hamiltona

Fernando Alonso (42) se domnívá, že by mohl být dostatečně fit na to, aby závodil ve formuli 1 až do svých 50 let. Španělský veterán také nevyloučil, že by v příští sezoně mohl nahradit Lewise Hamiltona (39) v Mercedesu. Sedminásobný mistr světa nedávno ohlásil přesun do Ferrari.

Velezkušený Španěl má smlouvu do konce roku 2024, ale už teď se o něm mluví jako o možném nástupci Hamiltona. Veterán nedávno sdělil, že si myslí, že v případě, že by o místo u Mercedesu stál, šanci má vysokou. Pro potenciální přestup si tedy nechal otevřené dveře.

"Jsem si vědom své aktuální situace," řekl médiím. "Na startovním roštu jsou pouze tři mistři světa, a to rychlí mistři světa. A já jsem pravděpodobně jediný, kdo je pro rok 2025 k dispozici. Takže mám dobrou pozici," zhodnotil Alonso.

Jistotu, že bude závodit i po roce 2024, ale zatím nedal. Až bude vědět, zda-li hodlá dál pokračovat, nejprve chce komunikovat se zástupci Aston Martinu, současný zaměstnavatel je pro něj prioritou.

"Pokud se ale nedohodneme a já budu chtít dál působit ve formuli 1, vím, že pozici budu mít velmi dobrou. Pro ostatní týmy jsem atraktivním cílem, výkony z loňského roku je mohly přesvědčit," pokračoval.

Fit jako nikdy předtím

V moderní éře Formule 1 závodilo po čtyřicítce jen málo jezdců, i když šampion z roku 1992 Nigel Mansell vyhrál v roce 1994 závod dokonce ve 41 letech. Dvojnásobný mistr světa Alonso je nejzkušenějším jezdcem všech dob a nejstarším na současném startovním roštu, v březnu odstartuje svou 22. sezonu a vyrazí do 378. závodu. Před pondělním představením vozu Aston Martin AMR24 F1 řekl novinářům, že se cítí fit jako nikdy předtím.

"Fyzické testy, které děláme pravidelně před každou sezonou, jsem měl letos nejlepší v historii," řekl vítěz 32 Velkých cen, který do svého týmu nově přibral výživového poradce. Moc dobře ví, že pokud chce závodit ještě v dalších letech, musí se každým rokem připravovat lépe.

"Nebudu závodit další roky ve formuli 1 jen proto, abych tam jezdil a bavil se. Nejsem takový typ člověka," řekl s tím, že ho zajímají nejvyšší příčky.

Zatímco před lety se mu zdálo, že 41 nebo 42 let je pro něj závodním limitem, po minulé sezoně, která se jemu i stáji velmi povedla, se znovu cítí motivovaný,

"Teď v zimě jsem trochu překonal očekávání, co se týče všech fyzických testů, takže bych řekl, že pokud je člověk motivovaný a pokud se tomu chce věnovat, může jezdit možná do 48 nebo 49 nebo dokonce 50 let. Ale zároveň se musíte v životě vzdát všeho. Formule 1 potřebuje naprostou oddanost..." zamyslel se.

Co se týče možného Alonsova přesunu, šéf týmu Aston Martin Mike Krack uznal, že Hamiltonův přestup trh s jezdci zkomplikoval. "Upřímně řečeno, byli bychom rádi, kdybychom s Fernandem mohli pokračovat i v roce 2025 a v roce následujícím."