Albon jako náhrada za Hamiltona? Ve Williamsu má smlouvu do konce roku 2025, oponuje šéf týmu

Světem formule 1 nedávno prolétla zpráva o přestupu Lewise Hamiltona (39) do Ferrari od roku 2025. Zároveň se objevila informace, že by ho v Mercedesu mohl nahradit Alex Albon (27) z Williamsu. Šéf týmu James Vowles (44) však prohlásil, že thajsko-britský jezdec má smlouvu platnou ještě pro daný rok a řeči o jeho odchodu jsou jen spekulacemi.

Sedminásobný mistr světa Hamilton odejde do italské stáje po skončení sezony 2024. A právě Albon by měl být na seznamu potenciálních kandidátů, kteří by měli Brita nahradit. V rozhovoru s novináři prostřednictvím videokonference Vowles objasnil současnou situaci ohledně smlouvy.

"Alex má ve Williamsu smlouvu do konce roku 2025. Není to něco, o čem bych mluvil příliš veřejně, protože necítím potřebu. Všechny zprávy, které vidíte, jsou maximálně spekulace," řekl jasně Vowles. "Jak jsem již veřejně řekl, naším úkolem ve Williamsu je vytvořit prostředí, které si zaslouží někoho Alexova kalibru. Je to neuvěřitelný jezdec, zaslouží si své místo vepředu," dodal šéf Williamsu.

Albon v loňské sezoně získal všechny body týmu kromě jednoho a vynesl bývalé šampiony z posledního místa v tabulce na celkové sedmé. "Postavili jsme ho do těžké pozice, on to překonal a bodoval. Mluvíme s ním o tom, kam se chceme posunout. Chceme také, aby naše společná cesta v tomto týmu trvala dlouho," vysvětlil Vowles.

Thajec narozený v Británii zároveň jasně porazil svého amerického týmového kolegu Logana Sargeanta, který byl nováčkem. Na otázku, zda je jeho smlouva pevná, nezněl Albon zcela jistě, nicméně řekl, že se soustředí na rok 2024.