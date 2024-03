Dozvuky GP Austrálie: Sainz oživil sezonu a Mercedes se dostal na nové dno

Po dvou nudných záležitostech ze začátku soutěžního ročníku dostala formule 1 přesně to, po čem toužil každý fanoušek. Impuls v podobě vítězství Ferrari a Carlose Sainze (29) ve Velké ceně Austrálie probouzí sezonu 2024 k životu.

Od Ferrari bylo docela kruté, když Sainzovi bokem oznámilo, že se s ním pro sezonu 2025 nepočítá. Všeobecně se to však považuje za správné rozhodnutí, vzhledem k tomu, že se podařily námluvy se zkušeným Lewisem Hamiltonem. I já si stále myslím, že to byl dobrý krok. Kdyby oznámili Sainzův konec později, mohlo by to uvnitř stáje způsobit problémy. Ale jestli Španěl i dál bude pokračovat v tak dobrých výkonech jako v Austrálii, může se nakonec stát, že proces tvorby nové sestavy Ferrari výrazně posílí hlavní soupeře.

O co Ferrari přichází, a co Red Bull může mít

Red Bull potřebuje od svého druhého jezdce, aby dokázal vyhrávat závody ve chvíli, kdy se Maxi Verstappenovi nebude dařit. Bohužel, Sergio Pérez se téhle vizi v Austrálii ani nepřiblížil. A pokud tomu tak bude i nadále, začne se rakouská stáj poohlížet po náhradě. A logicky je jen málo atraktivnějších možností než ta s mužem, který piloty Red Bullu od začátku roku 2023 jako jediný dokázal porazit.

Abychom byli vůči Ferrari spravedliví, když se rozhodli odstavit Sainze, zdálo se velmi nepravděpodobné, že by mohl následně zamířit do Red Bullu. Jenže trápení Daniela Ricciarda a občanská válka uvnitř týmu, která vytvořila otazníky kolem Verstappenovy budoucnosti, vše mění.

Však to jasně vyplývá i z komentáře šéfa týmu Christiana Hornera po nedělním závodě. "Někdy se musíte dívat i mimo svůj dům," řekl po Sainzově triumfu. "Dnes tu byl velmi rychlý nezaměstnaný pilot, který vyhrál. Chci říct, že Carlos je jediný jezdec, který porazil Red Bull. Zdá se, že je to naše nemesis..."

Pro Sainze se zpočátku zdál být nejpravděpodobnější variantou budoucí přestup do Sauberu, kde v roce 2026 začne éra Audi. Ale pokud bude i nadále podávat tak dobré výkony, může si dělat naděje na jakékoliv volné místo a klidně může skončit v nejlepším voze startovního roštu. Budoucnost má rozhodně ve svých rukou.

A z pohledu Ferrari? Ať už je dvojice Leclerc a Hamilton jakkoli dobrá, nechat odejít muže, kterého se vaši soupeři bojí, a lákajího ho do svých řad, není zrovna ideální. I když by to nikoho před pár týdny ani nenapadlo, nyní se Sainzovo angažmá v Red Bullu jeví jako velmi reálná možnost.

Konec trápení Mercedesu v nedohlednu

Možností, která aktuálně pro Sainze nebude příliš lákavá, je Mercedes. Zdá se totiž, že německý tým navázal na solidní krok dopředu z minulé sezony daleko výraznějším krokem vzad.

Do letošního ročníku vstupovala stáj s nadějí, že ač možná nebude mít úplně rychlé auto, zůstane solidní a stabilní základ, ze kterého se monopost bude v průběhu sezony rozvíjet. Jenže po třech závodech je patrné, že inženýři a mechanici mají k dispozici stroj, kterému příliš nerozumí.

Hamilton skončil ve druhém tréninku na druhém místě od konce, poté co použil špatné nastavení. Pak se nedostal do závěrečné kvalifikace. George Russell se do desítky nejlepších v kvalifikaci vměstnal jen o vlásek. Ztráta na týmy, se kterými by se stáj chtěla měřit – tedy na Ferrari a McLaren – byla obrovská a zůstala taková i po celý závod.

Jediné, co se týmu v posledních letech dařilo, byla schopnost dostat ze svých slabých strojů v den závodu to nejlepší díky spolehlivosti a dobré strategii. Jenže v Albert Parku tomu tak nebylo. Porucha motoru donutila Hamiltona odstoupit po 18 kolech, Russell pak havaroval v kole předposledním a Mercedes poprvé od roku 2018 neviděl ani jeden ze svých strojů v cíli.

Pokud se situace nezlepší, mohou nastat problémy, které by dalece přesáhly rámec aktuální sezony. V roce 2025 potřebuje mít stáj náhradu za Hamiltona. A přestože se v této souvislosti často skloňovala jména jako Sainz, Fernando Alonso a dokonce i Verstappen, je velmi nepravděpodobné, že by se některý z nich připojil k týmu, který v posledních letech prokázal takovou neschopnost řešit své problémy. Místa v Red Bullu, Aston Martinu a dokonce i v budoucím týmu Audi v tuto chvíli vypadají daleko lákavěji.

Vzhledem k tomu, jak se věci vyvíjí, je stále více pravděpodobné, že Mercedes bude v roce 2025 riskovat s juniorským jezdcem Andreou Kimim Antonellim, nebo získá někoho z méně ambiciozních stájí. V úvahu by přicházeli Alex Albon nebo Nico Hülkenberg. Už teď je ale zřejmé, že generální ředitel týmu Toto Wolff je pod obrovským tlakem.

Ricciardo se blíží konci cesty

Možná jediným mužem ve formuli 1, který v současné době pociťuje ještě větší tlak na svou osobu, se jmenuje Daniel Ricciardo. Tomu se vůbec nedaří a namísto toho, aby povýšil v organizaci Red Bullu zpět do prvního týmu, má dost velké problémy s tím, aby si udržel své místo v RB.

Ricciardo doufal, že se mu právě v domácím prostředí konečně podaří vrátit svou kariéru na správnou cestu a poprvé v sezoně zajede lépe než jeho týmový kolega Juki Cunoda. Jenže se stal pravý opak. Japonský jezdec byl po celý víkend o parník rychlejší než Australan a upevnil si pozici silnějšího z dvojice.

Ricciardo naznačil, že po absolvování kvalifikace mohl jet rychleji, ale údajně mu to nedovolilo nastavení vozu, které on a tým ještě definitivně nenašli. Problém je ale ten, že totéž říkal během působení v McLarenu, kde ho tvrdě porážel Lando Norris.

Je těžké uvěřit, že by někdo, kdo byl kdysi ve stejném voze více než rovnocenným soupeřem Maxe Verstappena, mohl ztratit tolik rychlosti. Důkazy z posledních čtyř let však naznačují, že tomu tak skutečně je. A pokud Ricciardo nedokáže opak, bude rád, když jeho kariéra v F1 vydrží aspoň do konce sezony.

Deník New Zealand Herald přinesl informaci, že Helmut Marko dal Australanovi ultimátum: pokud se během následujících dvou závodů nezlepší, nahradí ho juniorský jezdec Liam Lawson. Nikdo by se asi nedivil, kdyby tomu tak bylo. Lawson je talent s velkou budoucností, který už v minulé sezoně ukázal obrovský potenciál, když Ricciarda nahradil. Neexistuje jediný důvod, proč by měl starší z pilotů sedět ve voze, pokud není výrazně rychlejší.

Pokud budete v následujících závodech něčemu věnovat pozornost, věnujte ji Ricciardovi. Vypadá to totiž tak, že celá jeho kariéra ve formuli 1 může záviset na tom, zda se mu podaří porazit týmového kolegu Cunodu.