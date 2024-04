Ogier využil chyb soupeřů a ovládl Chorvatskou rallye, druhý byl jeho týmový kolega Evans

Osminásobný mistr světa Sébastien Ogier (40) vyhrál po zaváhání soupeřů Chorvatskou rallye. Zvítězil s náskokem 9,7 sekundy před týmovým kolegou z Toyoty Elfynem Evansem (35), třetí skončil vedoucí muž mistrovství světa Thierry Neuville (35) z Hyundai. Pořadí přitom bylo před poslední etapou opačné, ale francouzský jezdec jako jediný neudělal vážnější chybu. V Chorvatsku triumfoval podruhé od roku 2021 a 10 měsíců po posledním úspěchu si připsal 59. vítězství v kariéře.

Neuville přišel o těsné průběžné vedení v 18. z 20 rychlostních zkoušek. Belgičan najel příliš rychle do levotočivé zatáčky a narazil do stromu. S poškozeným vozem prohrál v erzetě s Ogierem o 22 sekund. A Brita Evanse, který po sobotě ztrácel na druhém místě jen 2,6 sekundy, potkal obdobný osud ve stejném testu. Neodhadl dobře pravotočivou zatáčku, přetočil se a na trati strávil o 18 sekund víc než Ogier. Francouz už šanci nepustil a při jubilejním 100. umístění na stupních vítězů stál opět nejvýše.

"Byl to náročný víkend," řekl po druhém startu v sezoně, při němž překonal druhé místo z úvodní Rallye Monte Carlo. "Věděli jsme, že s naší startovní pozicí to bude složité, ale ani na chvíli jsme to nevzdali a jeli naplno celý víkend. Fajn vítězství pro tým. A hezké číslo, je příjemné vědět, že stále máme rychlost," dodal v připomínce jubilejního pódiového umístění.

Neuvilleovi, který v předchozím průběhu vyhrál devět zkoušek, finálový den nevyšel. Do cíle závěrečné power stage dojel po další chybě s více než půlminutovým mankem za vítězným Adrienem Fourmauxem z Fordu a od Ogiera ho v konečné klasifikaci dělilo 45,8 sekundy. Přesto udržel vedení v šampionátu o šest bodů před Evansem. "Je to tak, jak to je. Měli jsme skvělé dva dny, ale dnes to bohužel nešlo. V power stage jsme chtěli zabrat, ale bez zadního křídla to auto bylo neřiditelné," řekl Neuville.

Český jezdec Filip Kohn s fiestou obsadil 22. místo a skončil třetí v kategorii WRC3. Šampionát bude pokračovat o druhém květnovém víkendu v Portugalsku.