F1 má po devíti závodech nového vítěze. V Austrálii kraloval Sainz, Verstappen nedojel

Velkou cenu Austrálie vozů formule 1 vyhrál Carlos Sainz (29) z Ferrari a ukončil sérii devíti výher úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena (26) z Red Bullu, který odstoupil kvůli technickým potížím. Španěl zvítězil na okruhu v Melbourne o více než dvě sekundy před týmovým kolegou Charlesem Leclercem, závod se dojel po nehodě George Russella v režimu virtuálního safety caru. Třetí byl Lando Norris z McLarenu.

"Byl to opravdu dobrý závod. Cítil jsem se skvěle. Samozřejmě jsem byl trochu ztuhlý, ale měl jsem štěstí, že jsem si víceméně jel celou dobu to své," řekl před televizními kamerami Sainz. "Jsem šťastný a hrdý na tým, že tu teď můžeme s Charlesem stát na nejlepších dvou příčkách. Ukazuje se, že se tvrdá práce vyplácí a život je občas šílený. Je to horská dráha, ale miluju to," doplnil Sainz.

Sainz vyhrál závod F1 potřetí, naposledy uspěl vloni v Singapuru. Také tehdy přerušil vítěznou sérii Verstappena. Rodák z Madridu triumfoval poté, co minulou Velkou cenu v Saúdské Arábii vynechal kvůli operaci slepého střeva.

"Carlos tady měl neuvěřitelný víkend. Vrátil se po operaci a zajel úžasný závod. Já se ve druhém úseku trochu trápil, nepodařilo se mi dobře pracovat s pneumatikami. Poslední část už byla lepší. Máme první a druhé místo, což je to nejlepší, co jsme mohli získat," uvedl Leclerc.

Verstappen, který startoval z pole position, vzdal po pěti kolech kvůli problémům s brzdami. Do cíle nedojel po dvou letech a předchozích 43 dokončených Grand Prix. Naposledy odstoupil právě v Austrálii v roce 2022. Přišel také o šanci vyrovnat desátým triumfem v řadě loňskou rekordní sérii.

"Po zhasnutí červených světel zůstala zaseknutá pravá zadní brzda. Bylo to jako jet se zataženou ruční brzdou," popsal nizozemský šampion.

Rodák z Hasseltu nicméně zůstal v čele MS. Před druhým Leclercem, který dnes získal i prémiový bod za nejrychlejší kolo, vede o čtyři body. O bod více ztrácí Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez, jenž dojel pátý. Sainz se posunul na průběžnou čtvrtou příčku.

Španěl se dostal do čela závodu už ve 2. kole, kdy vítěze kvalifikace Verstappena předjel po povedeném manévru. Nizozemský jezdec si už tou dobou stěžoval na potíže s brzdami a o dvě kola později se začalo z jeho vozu kouřit. Verstappen zajel do boxů, kde monopost odstavil. Při rozhovoru s týmovými inženýry dával najevo frustraci a klepal si nechápavě na čelo.

"Není to ideální. Samozřejmě vždycky chcete závod dokončit, ale je to mechanický sport. Tyto věci se bohužel stávají. Nejdůležitější je, abychom pochopili, proč se tak stalo," doplnil Verstappen pro oficiální web F1.

Sainz se držel v čele i po výměnách pneumatik. Na druhé místo se mezitím dostal Leclerc, který startoval ze čtvrté příčky. V 17. kole odstoupil kvůli technickým potížím sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu.

V 28. kole přepustil Oscar Piastri třetí místo týmovému kolegovi Norrisovi a Brit se snažil na čerstvých pneumatikách stíhat Leclerca. Ferrari však reagovalo další zastávkou v boxech a do cíle už o double nepřišlo.

Nepovedený závod Mercedesu uzavřela v závěru nehoda Russella, který při souboji o šesté místo s Fernandem Alonsem dostal smyk a narazil do zdi. Britský jezdec vyvázl zdravotně v pořádku, "Stříbrné šípy" však vyšly v Austrálii bodové naprázdno.

Mistrovství světa pokračuje za dva týdny Velkou cenou Japonska.