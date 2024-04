Revoluce v bodování závodů F1? Nově by se mohlo odměnit 12 pilotů, někteří z nich jsou proti

V závodech F1 by mohlo v budoucnu bodovat dvanáct místo dosavadních deseti pilotů. Informovala o tom Mezinárodní automobilová federace (FIA) s tím, že stáje o možné změně pravidel budou jednat ve čtvrtek.

Ve Velkých cenách do roku 2002 bodovalo šest nejlepších jezdců, poté osm a od roku 2009 deset. V současnosti jsou body udíleny následovně 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, nový návrh pak počítá s rozdělením 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.

Aby prošlo rozšíření bodovaných pozic na dvanáct, musí změnu schválit šest z deseti stájí. A i když na změnu tlačí především menší týmy, našly podporu i velkých stájí. "Jsem pro," citovala šéfa stáje Ferrari Freda Vasseura agentura Reuters.

"A po zkušenostech z působení v Alfě Romeo moc dobře vím, jak jste naštvaní, když máte skvělý víkend, ale stejně skončíte jedenáctí s nulovou odměnou, protože z jezdců před vámi nikdo neodstoupil," dodal.

"Je to jedna z věcí, u kterých si musíte udělat analýzu, aby vám čísla ukázala, jestli by to vůbec něco změnilo," uvedl ředitel mistrovského Red Bullu Christian Horner. "Já se ještě nerozhodnul, ale chápu, proč někdo chce změnu. Více bodů znamená víc peněz," přidal.

Mezi piloty jsou názory na změnu nejednotné. Proti jsou například Yuki Tsunoda z Racing Bulls nebo Alex Albon z Williamsu. "Jde o motivaci. Když teď skončíme na devátém, nebo desátém místě, je to pro nás jako vítězství," uvedl Tsunoda.

S radikálním řešením přišel Kevin Magnussen z Haasu. "Možná by šlo dát body všem jezdcům. Padesát pro vítěze a tak dále. Pro špičku by to nic nezměnilo, ale pro posledních pět týmů by to závody udělalo zajímavější," prohlásil.