Verstappen premiérově ovládl Velkou cenu Číny, před Peréze se na druhé místo vměstnal Norris

Max Verstappen (26) proměnil pole position v premiérový triumf na Velké ceně Číny. Nizozemský pilot si vedl na okruhu v Šanghaji a navýšil náskok v čele šampionátu. Druhé místo vybojoval celkem překvapivě Brit Lando Norris (24) z McLarenu, jenž se dostal před druhého jezdce Red Bullu Mexičana Sergia Péreze (34).

Verstappen vybojoval 58. vítězství v kariéře a čtvrté z letošních pěti závodů. Neuspěl jen v Austrálii, kde odstoupil kvůli technickým potížím. Na trati v Šanghaji triumfoval poprvé, dosud zde byl nejlépe před sedmi lety třetí. Navázal také na vítězství ze sobotního samostatně bodovaného sprintu a vede v MS o 25 bodů před Pérezem.

"Bylo to úžasné. Celý víkend jsme byli neuvěřitelně rychlí. Dařilo se nám na každé směsi a zvládli jsme i restarty. Víkendy jako tyhle jsou úžasné," řekl před televizními kamerami Verstappen, který se jen v závěru obával, aby kvůli úlomkům na trati nepoškodil pneumatiky. "Už jsem kvůli tomu v minulosti těsně před koncem odstoupil. Když začnou pneumatiky chladnout a stárnout, je snadné udělat defekt. Proto jsem to chtěl zkontrolovat," doplnil.

Spokojený byl i Norris, který vybojoval patnácté pódium v sezoně. "Jsem překvapený a šťastný. Měli jsme dobré zastávky v boxech a dnes to vyšlo, ani nevím jak. Nečekal jsem to," uvedl Norris. "Cítil jsem se dobře, dařilo se mi pracovat s pneumatikami. Bylo to lehčí než včera. Získali jsme hezký počet bodů a další pódium," podotkl Norris.

Závod F1 v Číně se uskutečnil po pětileté pauze. Vítěz kvalifikace Verstappen udržel vedení i po startu, na druhé místo se před Péreze dostal po úspěšném manévru Fernando Alonso z Aston Martinu.

Verstappen si brzy vybudoval několikavteřinový náskok. V pátém kole se Pérez vrátil na druhé místo před Alonsa. Španělského jezdce později předjel také Norris.

Po deseti kolech začali jezdci zajíždět pro nové pneumatiky. Potíže v boxech měl Pierre Gasly z Alpine, který se rozjel dříve, než měl utažené zadní kolo, jeho vůz spadl ze zvedáku a udeřil jednoho z mechaniků. Ten vyvázl zdravotně v pořádku.

Ve 22. kole odstavil vůz Valtteri Bottas ze Sauberu a ředitelství závodu zavedlo režim virtuálního safety caru. Pro nové pneumatiky zastavili Norris a Charles Leclerc z Ferrari. Na trať později vyjel i opravdový zpomalovací vůz a do boxů zajeli další jezdci. Norris díky tomu poskočil na druhé místo a Leclerc na třetí.

Po restartu došlo ke kolizi mezi Danielem Ricciardem a Lancem Strollem. Kanadský jezdec Aston Martinu se propadl se na chvost. O chvíli později narazil Kevin Magnussen do Yukiho Tsunody, který odstoupil. Na trať vyjel opět safety car. Stroll s Magnussenem dostali desetivteřinovou penalizaci. Ricciardo se snažil ještě s poškozeným vozem bojovat, nakonec ale také vzdal

Sedmnáct kol před koncem předjel Pérez Leclerca, k druhému Norrisovi se ale přiblížit nedokázal. Britský pilot McLarenu vybojoval nejlepší výsledek v sezoně a překazil Red Bullu možnost získat čtvrtý double v sezoně.

"Trochu jsme dnes ztratili. Bohužel byl safety car, po němž jsme klesli o dvě místa. Většinu závodu jsme jeli na tvrdých pneumatikách a bylo to těžké. Vytěžili jsme z toho alespoň pódium, ale mohl to být i double," uvedl Pérez.

Prémiový bod za nejrychlejší kolo získal sedmý Alonso. Domácí jezdec Zhou Guanyu dojel na 14. místě.

Program mistrovství světa pokračuje za dva týdny Velkou cenou v Miami.