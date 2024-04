Dozvuky GP Číny: Norris připomněl McLarenu své kvality, Aston Martin trápí majitelův syn

Návrat formule 1 do Číny sice vrátil dominanci Maxe Verstappena (26), živo ale bylo i u konkurence. O pozornost si řekl Lando Norris (24) z McLarenu a také nestárnoucí Lewis Hamilton (39). Ten připomněl. že tah který s ním udělalo Ferrari, byl správný. Zato Aston Martin možná začíná narážet na svůj strop.

Norris stále jedničkou McLarenu

Norris možná vstupoval do této sezony s obavami, že se může dostat do stínu týmového kolegy Oscara Piastriho. Toho mnozí považují za největší talent F1 po Maxovi Verstappenovi. V Číně dal ale Norris jasně najevo, že zůstává prvním jezdcem McLarenu a je stále jedním z nejlepších na startovním roštu.

Kolo, které zajel za mokra, aby získal pole position pro sprint, bylo jedno z nejlepších, jaké bylo v této sezoně k vidění. Bylo tak dokonalé, že pole position získal s největším náskokem na druhého v pořadí za posledních deset let. Následně se sice na začátku sprintu snažil na sílu udržet přední příčky a i kvůli tomu zničil své naděje na lepší umístění, v neděli si to však vynahradil. Norris snadno porazil Sergia Péreze, přestože měl mnohem pomalejší vůz.

Norrisovo rozhodnutí podepsat novou dlouhodobou smlouvu s McLarenem bylo riskantní vzhledem k tomu, že mnozí očekávali, že se Piastri rychle stane týmovou jedničkou. Dnes se ale jeho volba jeví jako správná. Norris má totiž dobře našlápnuto k tomu, aby podruhé za sebou vyhrál bitvu uvnitř týmu. A stejně jako se Red Bull stal Verstappenovým týmem, McLaren se stává jeho stájí.

Lando Norris měl kdysi možnost, stát se Verstappenovou dvojkou. Možná by mu to už dávno přineslo tolik očekávané první vítězství v Grand Prix. Každopádně do budoucna, vzhledem k tomu, jak se britský tým v posledních letech vyvíjí, má daleko větší šance, stát se mistrem světa.

Norris má nyní díky úspěšnému startu do sezony plnou podporu svého týmu, a pokud bude mít i nadále špičkové auto, opravdu není mnoho jezdců, kteří by v řádu několika sezon byli schopni porazit Verstappena, Fernanda Alonsa či Lewise Hamiltona.

Hamilton odmítá řeči o chybě Ferrari

Vzhledem k tomu, že Hamilton měl poměrně průměrný start do sezony a naopak Carlos Sainz zářil, začali se mnozí ptát, zda Ferrari neudělalo chybu, když se rozhodlo nahradit druhého jmenovaného stárnoucím Britem. Sedminásobný mistr světa však v Číně řeči utišil.

Stejně jako už tolikrát v průběhu let zvládl náročné podmínky na mokré trati a kvalifikoval se do sprintového závodu z druhého místa. Pak i dokonale odstartoval a ujal se vedení. Poté už byl ale proti Verstappenovi bezmocný. Na cestě za druhým místem však neudělal žádnou chybu a v hlavním závodě se ze skoro beznadějného 18. místa vyšplhal na deváté.

Kvalifikace pro hlavní závod na 18. místě samozřejmě není vůbec ideální. Nemyslím si však, že tento výsledek vypovídá něco o Hamiltonově výkonnosti. Byl to důsledek experimentů s nastavením jeho vozu pro trénink. Když měl Hamilton v Šanghaji nastavení, které mu vyhovovalo, vypadal stejně rychle jako vždy a ukázal, že stále umí.

Sainz jede fakticky o záchranu své kariéry a Hamilton už má místo pro příští sezonu zajištěné. V té letošní tak nemusí o nic významného bojovat. Je proto zřejmé, že Španěl musí letos víc tlačit na pilu a proto někdy může na okruhu vypadat lépe.

Jakmile ale Hamilton oblékne červenou kombinézu a zahájí poslední projekt své kariéry, zase se můžete spolehnout, že bude stejně dobrý jako dříve. Ve Ferrari čeká Brita dost možná ten největší projekt ze všech – půjde o jeho rekordní osmý titul a ukončení mistrovského sucha slavné italské značky.

Když otec kryje syna...

Majitel Aston Martinu Lawrence Stroll rád dává k dobru hlášky, že je ve formuli 1 proto, aby vyhrával tituly a že s jeho ambicemi a prostředky mu v tom nikdo nemůže zabránit. Je však těžké brát ho vážně, když odmítá podepsat smlouvu s dalším špičkovým jezdcem. Po Fernandovi Alonsovi je totiž druhým pilotem jeho syn…

Strollův špatný začátek sezony se dal omluvit, jenže v Šanghaji přišel nový a daleko větší problém. Stroll junior nedával pozor na to, co se děje před ním při vjezdu safety caru na trať, narazil do Daniela Ricciarda a Australanovi ukončil závod. Byla to obrovská chyba a reakce na ni byla snad ještě horší, odmítl přiznat vinu a místo toho označil Ricciarda za "idiota".

Pokud by takovou nedbalost udělal kdokoli jiný, nedovolil by si reagovat tak neprofesionálně. Všichni vědí, že v jakékoliv stáji jde i o to, udržet si pozici a práci. Stroll junior má však zřejmě jiný luxus. Už dlouho jezdí a chová se jako člověk, kterému o nic nejde. I kdyby však bojoval o udržení svého místa na startovním roštu, stejně si nemyslím, že je dost dobrý na to, aby pomohl svému otci vyhrávat závody a tituly, ať by měl jakkoli dobré auto.

Vzhledem k tomu, že Alonso dal najevo, že v dohledné době zůstane ve stáji a Honda se stala dodavatelem motorů, je Aston Martin ve všech ostatních oblastech týmem ve velmi dobré kondici.

Stropem však zřejmě mohou být příliš nízké ambice jeho majitele. Lawrence Stroll by mohl mít i dalšího jezdce světové třídy, vždyť Sainz, Nico Hülkenberg a Pierre Gasly by tým nesmírně vylepšili a bylo by poměrně snadné získat.

Jenže zatím rozhoduje sentiment a rodinné vazby. "Víme, že Aston Martin je Lancův domov. Víme to a celý projekt se vždycky točil kolem něj," přiznal před víkendem šéf týmu Mike Krack. Dokud tomu tak bude, je velmi nepravděpodobné, že by se Aston Martin někdy mohl stát vítězným projektem.