Sezonní poprvé. Sainz vyhrál Velkou cenu Singapuru, Red Bull mimo stupně vítězů

Velkou cenu Singapuru vozů formule 1 vyhrál po dramatickém závěru Carlos Sainz (29) z Ferrari a ukončil rekordní sérii deseti výher lídra šampionátu Maxe Verstappena (25) z Red Bullu. Španěl zvítězil v nočním závodě na okruhu Marina Bay o 812 tisícin sekundy před Landem Norrisem (23) z McLarenu. Třetí dojel po nehodě George Russella (25) v posledním kole jeho týmový kolega z Mercedesu Lewis Hamilton (38).

Vítěz sobotní kvalifikace Sainz ovládl závod F1 podruhé. Dosud triumfoval jen při loňské Grand Prix Británie. Zároveň zajistil Ferrari první vítězství v sezoně.

"Je to neuvěřitelný pocit. Chci poděkovat všem ve Ferrari, že jsme dokázali i po složitém úvodu sezony vybojovat vítězství. Zvládli jsme to a během celého víkendu jsme udělali vše, co jsme měli. Jsem si jistý, že celá Itálie a Ferrari budou dnes hrdí a šťastní," řekl před televizními kamerami Sainz.

"Abych byl upřímný, cítil jsem, že to mám pod kontrolou. Vždycky jsem měl pocit, že mám dost prostoru a rychlosti, abych udělal, co chci. Nebudu lhát, byl jsem pod tlakem a blízko tomu, abych udělal chybu. Cítil jsem ale, že to mám ve svých rukou. Dotáhli jsme to a zažívám ty nejlepší pocity," doplnil.

Pětadvacetiletý Nizozemec Verstappen, jenž po nepovedené kvalifikaci startoval z 11. místa, dojel pátý a nevyhrál poprvé od konce dubna. Prvně také letos chyběl na stupních vítězů. Tým Red Bull nezvítězil po 15 závodech a přišel o šanci stát se první stájí v historii, která by v jedné sezoně vyhrála všechny Velké ceny.

"Věděl jsem, že ten den jednou přijde, takže jsem s tím úplně v pohodě," uvedl Verstappen. "Abyste vyhráli, musí být vše perfektní. Všichni stále říkají: Podívejte, jak dominují a jak je to snadné. Jenže to není snadné. Tento víkend jsme neudělali pár věci dobře. V takový moment ztrácíte a nevyhrajete," podotkl Verstappen.

Madridský rodák Sainz udržel po startu vedení. Na druhé místo se dostal jeho týmový kolega Leclerc, který předjel Russella. Do první desítky se probojoval také Verstappen. V závodě naopak chyběl Lance Stroll z Aston Martinu, jenž měl v sobotu těžkou nehodu a necítil se stoprocentně fit.

V 19. kole narazil do zdi Logan Sargeant z Williamsu a na trať vyjel zpomalovací vůz. Vedoucí trojice zastavila v boxech pro nové pneumatiky, na trati naopak zůstali Verstappen a Pérez. Díky tomu se Verstappen posunul na druhé místo za vedoucího Sainze, Pérez si polepšil na čtvrtou příčku. Naopak Leclerc se propadl na šesté místo.

Russell havaroval v posledním kole

Sainz po restartu udržel vedení, naopak Verstappen se na starších pneumatikách propadl za Russella a Norrise. Pořadím klesal také Pérez. Russell se v 25. kole dotáhl na lídra Sainze. Španěl však jeho tlaku odolal.

Ve 40. kole zamířil do boxů poprvé Pérez a vzápětí jej následoval i Verstappen. Nizozemec se po zastávce propadl až na patnáctou příčku. O tři kola později odstavil vůz kvůli technickým potížím Esteban Ocon z Alpine a pořadatelé zavedli režim virtuálního safety caru. Russell s Hamiltonem zastavili v boxech a nazuli měkčí směs pneumatik.

Oba Britové spustili v závěru velkou stíhací jízdu, dostali se před Leclerca a čtyři kola před koncem se dotáhli i na druhého Norrise. Třiadvacetiletý jezdec McLarenu ale využíval za Sainzem systém DRS a útokům dvojice Mercedesu se ubránil. V dramatickém posledním kole navíc Russell škrtl o bariéru a havaroval. Přišel tak o šanci vyrovnat třetím místem nejlepší výsledek v sezoně.

Mistrovství světa pokračuje příští týden závodem v Japonsku.

Výsledky VC Singapuru