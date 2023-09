Dozvuky GP Itálie: Rudí býci vyhnali vzpínající se koně z jejich ohrady

Původní, deštivé předpovědi počasí se nenaplnily, a tak se 93. ročník italské Grand Prix odjel za relativně standardních podmínek. Ferrari se sice na domácí trati snažilo, ale i kvůli vysoké degradaci pneumatik se muselo smířit s úlohou druhých houslí za Red Bullem.

Charles Leclerc i Carlos Sainz dávali najevo velkou bojovnost a dlouho odolávali Maxi Verstappenovi, respektive Sergiu Pérezovi. Max si dokonce už v 10. kole stěžoval, že Ferrari má sakra velkou maximální rychlost. Jenže problémy se zadními pneumatikami, kterými Verstappena konejšil jeho inženýr, se nakonec u Ferrari dostavily, a tak se pořadí přeci jen měnilo. Statistika preferující start z pole position tentokrát na Monze neznamenala vůbec nic, ale koneckonců loni Verstappen vyhrál i z místa sedmého. Další Holanďanův triumf znamená 10. vítězství v řadě a nový rekord.

Pérez pak strhnul ve druhé půlce pozornost na sebe, když nejprve "s popcornem v ruce" sledoval souboj Leclerca se Sainzem a poté si oba rudé monoposty rozebral jednoho po druhém. Při devátém místě Fernanda Alonsa tak poodskočil v boji o post vicemistra a zcela podtrhnul slova šéfa týmu Christiana Hornera, že Red Bull sice neměl v kvalifikaci takovou rychlost, na závod ale měl nachystané výborné nastavení.

KRÁL VÍKENDU – divák

Nepršelo, ale bylo to drama od začátku až do konce. Prosté rozvržení zatáček a 77 % času kola stráveného na plynovém pedálu v Katedrále rychlosti znovu zafungovalo a nikdo nemohl namítat, že to byla nuda. Verstappen se na vedení nadřel, u McLarenu do sebe předními koly najeli Oscar Piastri a Lando Norris, jezdci Ferrari v závěru interpretovali pokyn "neriskujte" zcela po svém a Alex Albon na nejstarších tvrdých gumách vyučoval defenzívu. Grand Prix Itálie stála za dvacetiminutové čekání po odkladu startovní procedury po odstoupení Yukiho Tsunody v zahřívacím kole.

PLUSOVÉ BODY – Alexander Albon

Sedmým místem vyrovnal své letošní maximum z Kanady a tentokrát bez odstoupení a problémů několika soupeřů. Williams sice stále nepatří mezi nejsilnější týmy – Thajec musel v závěru znovu držet několik jezdců za sebou –, všichni si ale začínají zvykat na to, že Albon má pravidelně šanci na body.

POTLESK PUBLIKA – Carlos Sainz

Ferrari udělalo maximum pro to, aby doma uspělo. Zadní přítlačná křídla rudých monopostů byla maximálně tenká a alespoň v kvalifikaci se podařilo domácímu týmu uspět. Co na tom, že to bylo o 13 tisícin sekundy! Počtvrté v roce z pole position nestartoval Red Bull a tifosi měli hezký sobotní večer. Vlastně i začátek nedělního závodu – Sainz urputně bránil první místo a letošnímu hegemonovi trvalo 15 kol, než se dostal do čela. A vlastně i zásluhou Sainze měli domácí fanoušci komu tleskat na stupních vítězů i v neděli.

SMOLAŘ VÍKENDU – Yuki Tsunoda

Týmu Alpha Tauri vyšla kvalifikace a Tsunoda s Liamem Lawsonem byli těsně pod čarou cutu do třetí části kvalifikace. Body byly určitě reálné, ale Japonec musel během zahřívacího kola kvůli problému s motorem zastavit a pak už jen sledoval, jestli jeho týmový kolega vylepší svůj výsledek z Zandvoortu.

MANÉVR VÍKENDU – Max Verstappen vs. Carlos Sainz

Sainz hrdinsky bránil vedoucí pozici až do patnáctého kola, kdy si Verstappen nachystal skvělý manévr na vjezdu do Curva Grande a nakonec šel do čela. Vybrat nejlepší manévr nebylo jednoduché, ale svými ostrými, leč stále ještě férovými lokty ukázal úřadující šampion instinkt hodný dalšího titulu.