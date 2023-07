Dozvuky GP Rakouska: Red Bull technicky opět na výši, ředitelství mělo napilno

Třicátý šestý mistrovský závod nedaleko Zeltwegu překvapení nepřinesl, Charles Leclerc (25) na loňské vítězství nenavázal. Max Verstappen (25) si připsal pátou výhru v řadě a především ukázal, že malý náskok na jedno kolo v Montrealu souvisel s nízkými teplotami, které seděly (nebo spíš míň nevyhovovaly) konkurentům. Tentokrát se soupeři domácí stáje nechytali a rychlost Red Bullu třetím místem potvrdil Sergio Pérez (33).

Znovu se ukázalo, že v současnosti nemá kombinace Verstappena a Red Bullu konkurenci, kromě nedělního závodu se jel i sprint a v něm tempo úřadujícího šampiona vyniklo snad ještě víc. Na startu se sice do sebe piloti Red Bullu pustili a chvíli to vypadalo, jako kdyby Pérez nebral na svého kolegu ohled, nicméně jakmile se na horizontu dostal Verstappen pohodlně do čela, už se moc neohlížel. Za 24 kol najel přes 21 sekund náskok...

KRÁL VÍKENDU – Niels Wittich

Král vpravdě nahý. Wittich a spol. měli na ředitelství závod během víkendu opravdu napilno. Nejen, že po kvalifikaci smazali 47 časů kvůli limitům trati, v samotném závodě řešili dokonce přes 1200 hlášených incidentů! Není tak divu, že v závodě došlo k bizarnostem, kdy se sedm kol po svém odstoupení Nico Hülkenberg dozvěděl, že mu je vyvěšená černobílá vlajka za přejezdy bílých čar...

Jistě, na současném Red Bull Ringu je pro piloty přirozené limity přejíždět – a skutečnost, že se na trati jezdí i závody MotoGP a nelze tedy všude dát podél trati štěrk, stavu nepomáhá – ale to, že se více než pět hodin po dojezdu závodu mění výsledky po započítání všech penalizací, není vůči divákům fér. Celková "stopáž" udělených penalizací činila dvě minuty a nejvíc na ně doplatil Carlos Sainz, který se propadl ze čtvrtého na šesté místo.

POTLESK PUBLIKA – Max Verstappen

Potlesk podél trati by přehlušil i start stíhaček z vojenského letiště v Zeltwegu. Řada nizozemských fandů bere Red Bull Ring jako svou druhou domácí Grand Prix a podél trati bylo umění najít jinou, než oranžovou barvu. Navíc si Verstappen těsně před koncem jako největší šéf dojel pro čerstvou sadu pneumatik, aby obral Péreze o nejrychlejší kolo závodu. Výsledné skóre? 34 bodů z 34 možných... Leckdo aplaudoval vestoje, až se zapomnělo, že v závodě Verstappen po pit stopu poprvé pustil vedení od GP Miami a 247 kolech.

Max Verstappen byl vládcem dalšího závodního víkendu. Reuters

PLUSOVÉ BODY – Sergio Pérez

Byl ve stínu Verstappena, ale po další tristní kvalifikaci, kdy se počtvrté v řadě nedostal do její poslední části, dokázal z patnáctého místa probojovat na stupně vítězů. V souvislosti s jeho avizovanou nemocí to byl skvělý výkon a zdá se, že Pérez se pomalu vrací do formy.

SMOLAŘ VÍKENDU – Nico Hülkenberg

V obou kvalifikacích (do hlavního závodu i do sprintu) se dostal do poslední části a v sobotu vyjel dokonce tři body pro Haas, které americký tým posunuly na sedmé místo mezi konstruktéry před Alfu Romeo. V neděli se hrdinsky držel před Pierrem Gaslym na Alpinu, ale po zastávce v boxech řekl jeho motor dost a šance na další body byla ta tam.

MANÉVR VÍKENDU – Nyck de Vries vs. Kevin Magnussen

Ve 36. kole se Magnussen dostává vedle De Vriese a ve vnitřní části okruhu zkouší útočit zvnějšku. Holanďan na ostré lokty vyjíždí až téměř na okraj dráhy, až Dán musí projet skrz štěrk... Pilot Alpha Tauri nakonec dostal pětisekundový trest a Magnussen poznamenal, že se vlastně nediví. Je veřejným tajemstvím, že exšampion Formule 2 a Formule E je pod tlakem a možná už v Británii by mohl být v kokpitu vystřídán, a to buď Liamem Lawsonem nebo dokonce Danielem Ricciardem.