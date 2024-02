Satoranský si po 17 měsících opět zahraje v reprezentaci: Do nároďáku jsem se zase strašně těšil

Poprvé od mistrovství Evropy v Praze a Berlíně v září 2022 se vrátil do české basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský (32) a těší se na boj o postup na další kontinentální šampionát v roce 2025. Opora Barcelony slíbila svou účast už loni v červenci při příchodu nového trenéra Diega Ocampa, který nahradil Ronena Ginzburga. Kvalifikaci začnou čeští hráči v pátek v Pireu proti domácímu Řecku a v pondělí přivítají v Pardubicích Velkou Británii.

"Do nároďáku jsem se ale po roce a půl zase strašně těšil. Rozhodnutý jsem byl od začátku sezony. Šlo o to, abych neměl zdravotní komplikace. Naštěstí mi tělo tuhle sezonu drží i přes tu strašnou porci zápasů," řekl novinářům Satoranský, který nastupoval na posledním ME i přes zranění kotníku.

Od pátku do neděle sehrál tři zápasy závěrečného turnaje Španělského poháru v Málaze, jeho tým ve finále prohrál s Realem Madrid 85:96. "To je pro mě zklamání, ale na druhou stranu na to tady můžu rychle zapomenout. Kdyby se vyhrálo, asi bych na tom byl trochu líp. Fyzicky to bylo náročné. Přeci jen tři zápasy hned po sobě, to jsme nehráli celý rok. Naštěstí se cítím velice dobře poslední měsíce. Myslím si, že mám na čem stavět," prohlásil Satoranský.

Ocampo poskládal silný výběr

Pro úvod kvalifikace na turnaj v příštím roce na Kypru, ve Finsku, v Polsku a Lotyšsku poskládal Ocampo silný výběr s výjimkou omluveného Satoranského spoluhráče Jana Veselého, Víta Krejčího z Atlanty či Patrika Audy z japonského Aomori. "Je dobře, že jsme se takhle setkali. Plán je jasný - postoupit na mistrovství Evropy. Tohle jen první krok, díky kterému bychom se tam chtěli přiblížit. Jsem rád, že jsme komplet. Teď se potřebujeme co nejvíc sehrát, seznámit se s novým stylem nového trenéra. Je tu i dost debutantů, za což jsem taky rád, protože to je důležité pro další generaci. Není ale moc času, v pátek musíme být co nejlíp připravení," řekl Satoranský.

Řekům mohou Češi oplatit porážku z osmifinále minulého ME. "To jsem si ani neuvědomil. Ale Řecko je samozřejmě největším favoritem naší skupiny. I díky domluvě mezi FIBA a Euroligou, že můžou euroligoví hráči reprezentovat. Řekové budou mít skoro celý tým z Olympiakosu a Panathinaikosu. Jsou sehraní, mají nového trenéra. Moc se na ten zápas těším. Je skvělé hrát v hale Olympiakosu, kde může být skvělá atmosféra. Budeme se snažit překvapit. Neméně důležitý zápas ale bude i v pondělí s Británií," prohlásil Satoranský.

Program českých basketbalistů. Livesport

Věří, že Češi kvalifikaci zvládnou. "Bude záležet samozřejmě na spoustě faktorů. V jakém složení budeme moct být na každé okno, jestli doplníme tým ještě o Honzu Veselého, což samozřejmě zvyšuje šance na úspěch. Musíme se držet nějakých našich principů, co tahle generace měla. Rychlý basketbal, dobrá obrana a takové to nadšení a chemie, která nás provázela poslední roky. To nakonec bylo vždycky v nároďáku to nejdůležitější," uvedl.

Veselý se omluvil v nahuštěném programu Barcelony kvůli únavě a drobným zraněním. Satoranský, který jej vždy lákal do národního týmu, na něj tentokrát nijak netlačil. "Už ne, je to můj spoluhráč už druhý rok. Ten kalendář je hrozně náročný. Je pravda, že některé zápasy španělské ligy nehrál kvůli tomu, že měl spoustu minut, a některé zápasy odpočíval, aby byl fyzicky připravený. Já se mu nedivím. Samozřejmě rád bych ho tady měl, ale už je nám trochu víc let na to, abych ho lámal. Je to jeho rozhodnutí a musíme to respektovat," uvedl bývalý hráč Washingtonu, Chicaga, New Orleans a San Antonia.

Poprvé pod Ocampem

Po dlouholetém působení trenéra Ginzburga si poprvé zahraje v reprezentaci pod Ocampem, kterého dobře zná ze svých španělských začátků v Seville. "Myslím, že se bude chtít držet podobných principů, protože známe svoje silné stránky. Techničností a taktickou hrou Řecku asi nemůžeme konkurovat, musíme to doplnit bojovností a hladem po vítězství. Diego je takový učitel basketbalu, snaží se hráče učit nové věci a třeba pro hráče z české ligy je to neuvěřitelný přínos," řekl Satoranský.

Sám to poznal v Seville. "Pracovali jsme na spoustě nedostatků, které jsem měl a potřeboval jsem je odstranit, abych mohl pravidelně hrát. Strávil jsem s ním hodně hodin v hale na individuálních trénincích, je to pro mě trošku takové vrácení se do minulosti," dodal.