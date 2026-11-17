Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv ukončit sérii porážek, na palubovce Baskonie dal šest bodů
ČTK
Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv zvítězili po dramatické koncovce na hřišti Baskonie 85:82 a po třech porážkách se v Evropské lize mohli radovat z výhry. Český reprezentant Tomáš Satoranský (35), který odehrál druhý zápas po zranění z nešťastného pádu na hlavu v Dubaji, k tomu přispěl šesti body, čtyřmi asistencemi a čtyřmi doskoky.
Satoranský odehrál ve Španělsku přes 26 minut a v závěru pomohl Hapoelu zlikvidovat ztrátu, kterou marně dotahoval po většinu zápasu. Český rozehrávač v utkání proměnil dva ze tří tříbodových pokusů, druhou úspěšnou střelou zdálky poslal izraelský tým čtyři minuty před koncem do vedení 77:75.
Těsnou přetahovanou v závěru hosté zvládli lépe, Satoranský si pak v poslední minutě připsal i dva důležité obranné doskoky.