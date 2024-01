Základní část EL zakončily basketbalistky USK Praha výhrou, ve čtvrtfinále narazí na Schio

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zakončily základní část Evropské ligy vítězstvím na hřišti tureckého Mersinu 77:56. Skupinu B ovládly s bilancí dvanácti výher a dvou porážek. Ve čtvrtfinále narazí české mistryně na čtvrtý celek skupiny A Schio, za něž hraje česká reprezentantka Julia Reisingerová. USK začne sérii doma 21. února, o týden později se bude hrát v Itálii a případný třetí zápas ve středu 6. března v Praze.

Pražanky vedla k vítězství kapitánka Teja Oblaková, slovinská rozehrávačka nastřílela 16 bodů. Blízko double double byly Španělka Maite Cazorlaová s devíti body a 11 asistencemi a Ezi Magbegorová s 12 body a devíti doskoky. Obhájci loňského stříbra Mersinu, který měl jistotu druhého místa ve skupině, nepomohlo ani 13 bodů Elizabeth Williamsové a Virag Kissové. USK porazil tureckého soupeře i podruhé v sezoně.

Hráčky USK se musely obejít bez zraněné Veroniky Voráčkové. Na lavičce chyběla také trenérka Natália Hejková, duel místo ní vedl asistent Martin Pospíšil.

Statistiky utkání. Livesport

Čtvrtému celku loňského ročníku Euroligy se po vyrovnaném úvodu povedlo v závěru první části utéct díky čtyřem bodům Maríi Condeové do vedení 25:20. Ve druhé čtvrtině narostl náskok USK na devět bodů, Mersin ale ještě do přestávky snížil. Nejlepší střelkyní tureckého celku byla s 11 body Williamsová, v dresu USK měla osm bodů Magbegorová.

České šampionky rozhodly o triumfu v úvodu druhé půle. Po šňůře jedenácti bodů získaly vedení 53:37. Domácí se dál těžko prosazovaly v pečlivé obraně USK a jejich manko narostlo až na 21 bodů. Třetí část vyhrály Pražanky 22:10.

V závěrečné čtvrtině už basketbalistky USK drama nedovolily. Soupeře nepustily blíž než na rozdíl 15 bodů. Čtyři hráčky pražského celku nasbíraly dvojciferný počet bodů, vedle Oblakové a Magbegorové se to podařilo také Nyaře Saballyové (11) a Tereze Vyoralové (10).

"Byl to signál do play off, že tým je připravený a sehraný. A asi bude jedno, kdo nás bude čekat. V této fázi už si nevyberete. Kdo bude, ten bude," uvedla Hejková ještě předtím, že bylo jasno o čtvrtfinálovém soupeři.

O postup do Final Four se USK utká ve čtvrtfinále se Schiem, kterému může oplatit loňskou porážku v boji o třetí místo. Za italský celek nastupuje česká pivotka Reisingerová, která vloni čelila USK také ve čtvrtfinále ještě v dresu Salamanky. Čtvrtfinále si zahraje také Petra Holešínská se Zaragozou, kterou čeká Mersin.