Čtyři tituly získal jako opavský hráč, jeden v roli trenéra. Úžasný příběh, líčí Czudek

ČTK

S Opavou získal Petr Czudek (51) všechny čtyři tituly jako hráč v letech 1997, 1998, 2002 a 2003 a teď se celkově sedminásobný šampion basketbalové ligy dočkal poprvé i jako trenér. Po domácím vítězství Slezanů nad Děčínem 108:104 po prodloužení prožíval bývalý rozehrávač obrovské emoce a s týmem se těší v příští sezoně na další výzvy včetně základní skupiny Ligy mistrů.

"Je to krásné. Bylo to pro mě těžké. Jako hráč jsem už věděl, co a jak," řekl Czudek novinářům. S Opavou si zahrál třikrát o titul v letech 2018, 2021 a 2022 se suverénním Nymburkem, který od posledního triumfu Slezanů posbíral všech 18 titulů. Teď se svým týmem hegemonii Středočechů ukončil v semifinále a v boji o zlato proti Děčínu byl najednou v jiné roli. Loni podobně oslavným prvkem break dance jako po čtvrtečním titulu slavil na palubovce s fanoušky stříbro, když Opava urvala proti favoritovi alespoň jednu výhru.

"S Nymburkem jsme hráli dramatický zápas a bylo to super. Teď poprvé bylo s Děčínem cítit, že bychom mohli uspět a to nás hrozně svazovalo. Bylo potřeba kluky trochu uvolnit. I když soupeři chyběli hráči, bylo to těžké. Ale je to vítězství. Úžasná atmosféra, i lidé jsou úžasní. Naše hala má letos 20 let a je mistrovská, což jsem si vždycky přál," prohlásil Czudek.

Přehled utkání Opava – Děčín 108:104p

A popsal cestu Opavy za triumfem s těžkými časy včetně let 2005 až 2008 v druhé nejvyšší soutěži. "V Opavě začínali pánové Figala, Cagaš, Němec, Klimt, pak přišel Jarda Dostál, dal do toho prachy. Byly to devadesátky, čtyři tituly. Pak se postavila hala. Pak to vzal Láďa Schreiber, dostavěl halu, sestoupili jsme a postoupili. Je to úžasný příběh a jsem rád, že jsem u něho mohl být," podotkl.

V roce 2003 slavil titul s Opavou v azylu v hale Tatran v Ostravě. Na další čekal 20 let, což by jej nenapadlo. "V té době Nymburk ještě nebyl tak dominantní, ale dočkali jsme se. Hala má 2. září 20 let a můžeme ji slavit mistrovsky, to je krásné. Nikdo by to tak nevymyslel," uvedl Czudek.

Přitom jeho tým šel do play off ze 7. místa a z tak nízké pozice nikdy žádný klub titul nevyhrál. "Sezona nebyla dobrá. Pojďme si říct, že sedmé místo není úplně ideální vstup do play off. Ale v předkole se Slavií poslední zápas jsem cítil, ne že vyhrajeme titul, ale že jsme se trochu chytli a můžeme tu sezonu trochu zachránit a zdramatizovat," podotkl bývalý asistent reprezentačního trenéra Ronena Ginzburga.

"Pak jsme najednou porazili Brno, Nymburk a Děčín. Druhého, prvního a třetího, takže zaslouženě titul je u nás. Ale říkat mi to před předkolem play off, tak neuvěřím. Byl bych rád za kvalitní čtvrtfinále, ale postup do semifinále... Ježišmarjá, neblbněte. Ale že titul, to ne," podotkl.

Ocenil týmový výkon. "Tým toho už hodně prožil. Vrátil se Martin Gniadek pro titul... Tam je tolik krásných příběhů, co se udály během sezony. Přišli noví hráči, kteří chtěli načerpat zkušenosti a takovou tu chemii. Jsem moc rád, že jsme vybojovali místo v Lize mistrů," prohlásil.

Elitní soutěž si Opava zahraje stejně jako v sezoně 2018/19, kdy se do ní dostala jako poražený finalista. V minulých dvou sezonách vypadla v kvalifikaci a hrála pak Evropský pohár FIBA. "Chci ji hrát i kvůli klukům, aby se posouvali. Pak může mít český basket další kvalitní hráče. Jen přes tu Evropu se můžeme posunout, jak hráči, tak já jako trenér. My jako klub. Nechci znevažovat ligu, to v žádném případě. Ale jen konkurence v Lize mistrů, podívat se, jak to dělají jinde, postavit se proti super hráčům, to nás může posunout dál," prohlásil Czudek.

Řešit bude jako sportovní manažer klubu posily. "Samozřejmě si sedneme a zanalyzujeme si sezonu. Ta analýza bude dlouhá, protože jsme nehráli dobře. Ale paradoxně, když jsme nehráli dobře, tak lidi chodili čím dál více, což je zajímavé. A zbytek jste viděli. Sport se dělá pro to, aby lidi měli emoce, radost. Tu jsme jim ne vždy dali, je to úžasný moment v mém životě," dodal Czudek a zmínil dvě nejvyšší návštěvy sezony v obou finálových zápasech v Opavě.