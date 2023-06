Kapitán opavských basketbalistů Šiřina: Je to pohádka, k titulu nás dotlačili fanoušci

ČTK

Po 20 letech si mohli opavští fanoušci vychutnat oslavy mistrovského titulu. Jízdu z předkola play off dotáhli basketbalisté Opavy proti Děčínu. Ze sedmého místa po dlouhodobé části vyřadili postupně pražskou Slavii (2:1 na zápasy), Brno (4:2), Nymburk v sedmizápasové bitvě a ve čtvrtém finále doma také Děčín 108:104 po prodloužení. Kapitán Jakub Šiřina (35) označil triumf za zázrak.

"Napsali jsme pohádku z říše snů. Porazili jsme prvního, druhého, třetího... Šli jsme ze sedmého místa a z totálně pokažené sezony jsme udělali zázrak. Kdyby nám to někdo řekl po základní části nebo po nadstavbě, tak ho asi pošleme na Olomouckou do blázince. Ale my formu dokázali načasovat úplně v pravý čas a hráli jsme si skvělý basket celé play off," řekl Šiřina novinářům.

"Dlouho jsme na to čekali a myslím, že kromě Čoudy (trenéra Petra Czudka) tady nikdo titul nezažil, takže pro nás je to úplně výjimečný okamžik. Já už jsem si pobrečel, takže už to znova nebudu pokoušet. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Už se nám do Děčína nechtělo. Ale klobouk dolů před ním, co předvedl v rotaci, jakou měl. Titul by si zasloužili oba, ale bohužel takový je sport, nejde to. My jsme byli tomu titulu trošku blíž," prohlásil pětatřicetiletý Šiřina.

Přehled zápasu Opava – Děčín 108:104p

Opava slavila v roce 2003, kdy ve vypůjčené hale Tatran v Ostravě dovršila výhru 4:3 na zápasy proti Nymburku a obhájila titulu. Ostravský rodák Šiřina u takové události nechyběl. "Byl jsem tam jako patnáctiletý kluk. Kdyby mi v té době někdo řekl, že budu hrát jako Ostravák v Opavě a vyhraju tady titul... Fakt nevím, co bych si o tom myslel. Úžasný pocit a jsem strašně šťastný, že v Opavě jsem a titul jsme po dvaceti letech vyhráli. Když má hala výročí dvacet let. Skvělé, nemám slov," řekl Šiřina.

Opět potvrdil, jaký je lídrem a rozhodující vítězství zařídil 31 body. Na hřišti strávil 35 minut a 22 sekund a sílu mu dodával víra, že už série dnes mlže skončit. "Já už nechtěl zpátky do Děčína. Když jsem si představil tu cestu v autobuse, tak jsem si řekl, že už tam prostě nejedu. Vyhrabal jsem poslední zbytky sil, zkusil nějaké nájezdy, zkusil to vzít na sebe a vyšlo to. Jsem fakt rád, že už tam nemusím," oddechl si.

A pochvaloval si, jak jej doplňoval další rozehrávač Radovan Kouřil. "Kuřka je fantastický hráč, v play off zahrál výborně. Troufnu si říct, že jsme nejlepší rozehrávačská dvojka v lize. Před ním klobouk dolů. Když se mi nedařilo, vzal otěže, dával trojky, nájezdy, dirigoval hru. Jsem strašně rád, že ho mám v týmu. Není to pro něj jednoduché, že chodí z lavičky. Pobavíme se o tom v příští sezoně, aby to vzal do svých rukou. Je hráč do takhle velkých zápasů," řekl Šiřina.

Opavské hráče hnala za triumfem bouřlivá atmosféra nejvyšší návštěvy sezony. "Já viděl, že lidi stáli i na schodech, za koši, všude. Kdyby byla kapacita dvojnásobná, nebo je tady hala pro deset tisíc lidí, tak je zaplněná taky. Jsme rádi za tuhle krásnou halu a jsme vděční, že nás fanoušci k titulu dotlačili. Nebýt jich, titul nemáme," podotkl Šiřina. Vzpomínky má na celý život. "Tady na tento moment, kdy jsme přebírali zlaté medaile, celá hala skandovala: 'Mistři, mistři.' A my pak zvedli pohár. Oslavy teď budou velké, obrovské," dodal lídr, který se může s týmem může těšit i na základní skupinu Ligy mistrů.