Opava na závěr LM vzdorovala Patrasu, ale prohrála v prodloužení a padla i pošesté

Basketbalisté Opavy prohráli v Lize mistrů i svůj poslední šestý zápas. Navzdory nejlepšímu vystoupení v soutěži podlehli doma řeckému Promitheasu Patras 97:100 po prodloužení a skončili na posledním čtvrtém místě skupiny B bez jediného vítězství. Patras obsadil poslední postupovou třetí příčku za Rytasem Vilnius a vítězným Dijonem.

"Neměli jsme co ztratit a soupeř sem přijel s tím, že to bude mít lehké. My jsme naopak hráli velmi odhodlaně, měli jsme dokonce víc útočných doskoků, což nás v Lize mistrů trápilo celou dobu. Nebyli jsme schopní se soupeřům vyrovnat pod košem, ale tentokrát ano, což nás potěšilo," řekl novinářům asistent trenéra Opavy Kryštof Vlček.

Českým šampionům nestačilo 20 bodů kapitána Jakuba Šiřiny, ani double double Jakuba Mokráně za 14 bodů a 11 doskoků. Hosty táhl americký rozehrávač a nejlepší střelec zápasu Anthony Cowan, který k 30 bodům přidal 11 asistencí. Patras přestřílel Opavu také v tříbodových pokusech 14:10.

Opava prohrála první vzájemný zápas v Řecku vysoko 66:115, tentokrát ale předvedla mnohem lepší výkon. Také díky osmi bodům Mokráně vedli Slezané brzy 16:8. Hosté reagovali oddechovým časem, po němž se jim podařilo vývoj otočit. Díky povedené sekvenci 14:2 se ještě v závěru první čtvrtiny dostali do vedení a vyhráli úvodní část o bod.

Oboustranně útočný basketbal před zaplněnou halou v Opavě pokračoval. Patras utekl po úspěšných trojkách do sedmibodového vedení, Opava ale reagovala stejným stylem a od stavu 36:42 vývoj jedenácti body otočila. Závěr vyšel lépe znovu řeckému celku, který se vrátil do přestávky do jednobodového vedení. Opavě se dařilo držet krok se soupeřem i na doskoku (17:17).

Slezané tentokrát soupeře nepustili do většího než pětibodového vedení. Díky Šiřinově trojce v závěru třetí čtvrtiny se dostali před závěrečnou desetiminutovkou do vedení 77:76.

Ve čtvrté čtvrtině se oba týmy zaměřily na obranu. Patras necelé dvě minuty před koncem vedl o sedm bodů 91:84, Opava ale manko stáhla. Devět vteřin před koncem mohl rozhodnout za stavu 91:89 z trestných hodů Cowan, ale oba pokusy minul.

Opava tak dál živila šanci. Poté, co Marquese Townese fauloval při tříbodovém pokusu Jamal Jones, dostal americký rozehrávač šanci otočit skóre. To se mu kvůli první neproměněné "šestce" nepovedlo, ale dalšími dvěma úspěšnými si vynutil prodloužení.

Také v něm se rozhodovalo do poslední chvíle. Hrdinou hostů se stal Cameron Reynolds, který nejprve zajistil řeckému týmu trojkou náskok 96:93 a poté, co nedal v závěru za stavu 98:97 ani jeden trestný hod, zvládl si doskočit míč a dvoubodovým košem definitivně zlomil opavský odpor.