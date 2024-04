Atlanta bez Krejčího neuspěla v Chicagu a má po sezoně. Miami o bod nestačilo na Philadelphii

Atlanta vypadla v předkole play off po prohře s Chicagem.

Basketbalisté Atlanty prohráli v předkole play off NBA v Chicagu 116:131 a sezona pro ně skončila. V týmu Hawks už ve středu chyběl český reprezentant Vít Krejčí (23), který jako hráč s dvoucestnou smlouvou nemohl ve vyřazovacích bojích nastoupit. Bulls se o postup do play off střetnou v pátek s Miami, které podlehlo 104:105 na hřišti Philadelphie. Sixers si výhrou zajistili účast v 1. kole.

Bulls měli proti Atlantě nakonec snadnou práci, ačkoli v poločase vedli pouze o šest bodů 73:67. V průběhu utkání si ale vybudovali náskok až 23 bodů. Zazářil především střelec Coby White, autor 42 bodů, devíti doskoků a šesti finálních přihrávek.

Vedle Whitea se Chicago opíralo o Nikolu Vučeviče s 24 body a 12 doskoky nebo DeMara DeRozana s 22 body. Dalších 19 bodů přidal Ayo Dosunmu. Atlanta na druhé straně spoléhala na Dejounte Murrayho s 30 body, Trae Younga s 22 body a 10 asistencemi nebo Clinta Capelu s 22 body a 17 doskoky.

V sestavě Hawks se už neobjevil Krejčí. Vedení klubu se rozhodlo neuzavřít s ním před play off standardní smlouvu místo dvoucestné, a pro českého basketbalistu tak sezona skončila základní částí. Celkem tak jediný Čech v NBA odehrál 22 zápasů s průměry 6,1 bodu, 2,4 doskoku a 2,3 asistence na utkání. Ve 14 duelech nastoupil v základní sestavě.

Miami v těsné koncovce nebyla nic platná ani proměněná trojka Tylera Herroa 1,1 sekundy před koncem, kterou hosté stáhli na rozdíl jediného bodu. Heat vedli v průběhu zápasu až o 14 bodů, domácí se ale mohli opřít o Joela Embiida s 23 body a 15 doskočenými míči.

Kromě toho Embiid přidal i klíčovou asistenci na střelu Kellyho Oubreho Jr., který 36 sekund před koncem za stavu 96:96 proměnil důležitý koš s faulem a poté dal i šestku. "Drželi jsme spolu. I když jsem nehrál nejlepší zápas a začal jsem hrát až ve čtvrté čtvrtině, stejně jsme našli cestu k vítězství," prohlásil.

Kromě hvězdného pivota táhli Sixers také Nicolas Batum s 20 body nebo Tyrese Maxey s 19 body. V důležitých okamžicích se ukázal i Buddy Hield, autor sedmi bodů. "Vyhráli jsme jen díky nim. Ukázali se, když jsme je potřebovali nejvíc," těšilo Embiida.

Sixers se v prvním kole play off utkají s druhým nejlepším týmem základní části New Yorkem. Miami se v bitvě o osmou příčku a sérii s nejvýše nasazeným Bostonem postaví na Floridě Chicagu.

Program NBA