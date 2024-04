Embiid posunul své maximum, 50 body dotáhl Philadelphii k výhře. Denver je krok od postupu

Basketbalisté Philadelphie na domácí palubovce porazili 125:114 New York a stav série prvního kola play off NBA snížili na 1:2 na zápasy. Výraznou měrou se na triumfu podílel Joel Embiid (30), který zaznamenal kariérní maximum 50 bodů. Stav série snížilo také Orlando, jež deklasovalo Cleveland 121:83, naopak Denver vede proti Lakers po výhře 112:105 už 3:0.

Klíčem pro Sixers byla třetí čtvrtina, kterou ovládli 43:27 a Embiid během ní přidal 18 bodů. Kamerunský rodák se navíc stal třetím hráčem v historii s 50 body při méně než 20 střelách.

"Chtěli hrát fyzicky, ale my to umíme taky," prohlásil Embiid, kterému byl ještě v první půli zapískán úmyslný faul na Mitchella Robinsona. Pivot Knicks si při tom zvrtnul kotník a musel odstoupit. "Nechtěl jsem nikoho zranit, chránil jsem sebe," řekl Embiid.

Hvězdě Sixers sekundoval Tyrese Maxey s 25 body a sedmi asistencemi, Kelly Oubre nastřílel 15 bodů. Knicks nepomohl ani skvělý Jalen Brunson, který zaznamenal 39 bodů a 13 přihrávek.

Na 1:2 snížilo také Orlando, které v průběhu třetího duelu vedlo nad Clevelandem až o 43 bodů. S 31 body, 14 doskoky a pěti asistencemi zazářil Paolo Banchero, 24 bodů nastřádal Jalen Suggs a 16 Franz Wagner. Magic udrželi soupeře na střelbě 39 procent z pole.

Orlando uspělo v play-off na domácím hřišti poprvé od dubna 2011, naopak Cavs si připsali ve vyřazovacích bojích nejhorší porážku v klubové historii. Série pokračuje v sobotu večer. "Nikdo zatím neslaví, víme, že totéž musíme předvést v sobotu. Samozřejmě jsme hrdí na to, co jsme dnes předvedli, ale tím to nekončí, protože chceme vyhrát celou sérii," řekl Banchero.

Nad propastí jsou nyní Lakers, kteří ve třetím klání proti Denveru padli na domácí palubovce 105:112 a jsou jednu porážku od vyřazení. Ve své hale přitom vedli až o 12 bodů, nicméně třetí část ztratili 22:34 a na zvrat už nenašli sílu. Sérii z 0:3 ještě v NBA nikdo neotočil.

Nuggets spoléhali tradičně na Nikolu Jokiče s 24 body, 15 doskoky a devíti přihrávkami, nejlepším střelcem byl Aaron Gordon s 29 body a 15 doskočenými míči. Poražené vedl Anthony Davis s 33 body a 15 doskoky, sekundovali mu LeBron James s 26 body nebo devíti asistencemi či Austin Reaves s 22 body.

