Denver díky střele v poslední sekundě podruhé porazil Lakers, Knicks předvedli skvělý obrat

Basketbalisté Denveru stáhli v druhém utkání série 1. kola play off NBA s Los Angeles Lakers ztrátu 20 bodů a díky střele v poslední sekundě zvítězili 101:99 a připsali si druhou výhru. Také v koncovce rozhodl New York duel proti Philadelphii a po výhře 104:101 získal druhý bod. Druhé vítězství přidal také Cleveland, jenž zdolal 96:86 Orlando.

Denver v poločase na Lakers ztrácel 15 bodů, nejvíc v utkání pak dvacet. O triumfu obhájců titulu rozhodl těžkou střelou v poslední sekundě Jamal Murray, autor celkem 20 bodů a pěti asistencí, jenž se prosadil přes blokujícího vyššího Anthonyho Davise.

Vedle Murrayho byl hrdinou Nuggets Nikola Jokič, který nasbíral triple double za 27 bodů, 20 doskoků a 10 asistencí. Dalších 22 bodů a devět doskoků zaznamenal Michael Porter Jr. Denver uspěl, ačkoli trefil jen osm z 34 trojek, na druhou stranu ztratil jen devět míčů oproti 15 soupeřovým.

Hosty vedl s 32 body a 11 doskočenými míči Davis, 23 bodů nasbíral D'Angelo Russell. Hvězdný LeBron James zaznamenal 26 bodů, 12 asistencí a doskočil osm míčů. Šestnáct sekund před koncem však poté, co se uvolnil přes obránce, minul ze středu a z úplně volné pozice potenciálně vítěznou trojku.

Philadelphia ještě 27 sekund před koncem vedla nad New Yorkem o pět bodů, pak ale Jalen Brunson proměnil těžkou trojku. Do vedení Knicks definitivně poslal 13 sekund před koncem střelec Donte DiVincenzo, jenž se prosadil na druhý pokus z trojky během jedné ofenzivy, a to po útočném doskoku Isaiaha Hartensteina.

"Bylo to šílené, hektické, ale v tu chvíli jsme už neměli co ztratit. Šli jsme do toho fyzicky a ono se to vyplatilo," těšilo Joshe Harta, který jako jediný hráč New Yorku odehrál celých 48 minut. Nasbíral 21 bodů a 15 doskoků, Brunson měl na kontě 24 bodů a osm doskočených míčů a DiVincenzo 19 bodů.

Hartenstein, autor 14 bodů a osmi doskoků, v závěru zblokoval Tyrese Maxeyho. Na druhé straně OG Annunoby proměnil šestky a Joel Embiid s klaksonem trojku minul. Počtvrté od roku 1997 se stalo, že někdo v play off vyhrál střetnutí, v němž ještě 30 sekund před koncem ztrácel minimálně pět bodů.

Hostům nepomohlo ani 35 bodů, 10 asistencí a devět doskoků Maxeyho či Embiidových 34 bodů a 10 doskočených míčů. Sixers měli lepší procento střelby, vyrovnali se domácím na doskoku, měli více asistencí či bodů z rychlého protiútoku. Jediná statistika, kde nestačili, byly body zpod koše (28 ku 40).

Nejjednoznačnější duel byl v pondělí k vidění v Clevelandu, kde domácí vedli až o 22 bodů a nakonec se radovali z triumfu 96:86. S 23 body a osmi doskoky je vedl Donovan Mitchell, 17 bodů přidal Evan Mobley a 16 bodů a 20 doskoků nasbíral Jarrett Allen. Cavaliers uspěli navzdory omezené rotaci pouze osmi hráčů.

"Je to dobrý pocit. Ukazuje to, že rosteme nejen jako individuality, ale hlavně jako tým. Samozřejmě, každý máme slabší chvilky, ale ve výsledku jsme se posunuli," těšilo Allena. Magic vedl s 21 body Paolo Banchero, 18 jich přidal Franz Wagner a 14 Garry Harris. Orlando v celém utkání ani jednou nevedlo.