Favorité zvládli vstup do play off NBA. Denver zdolal Lakers, Minnesota přehrála Phoenix

Basketbalisté Denveru vstoupili do play off NBA výhrou 114:103 nad Los Angeles Lakers. Obhájci titulu se tak ujali vedení v osmifinálové sérii 1:0. Roli favoritů potvrdili na úvod 1. kola i další tři domácí týmy. Cleveland vyhrál nad Orlandem 97:83, Minnesota přehrála Phoenix 120:95 a New York si poradil s Philadelphií 111:104.

Lakers začali dobře a vedli v Denveru už o 12 bodů, ale postupně favorit získal zápas pod kontrolu především díky Nikolu Jokičovi, který nasbíral 32 bodů a 12 doskoků. Nuggets rozhodli ve třetí čtvrtině šňůrou 13:0 a vedli až o 15 bodů. V poslední části si pak vedení v klidu hlídali. Lakers k odvrácení deváté porážky s Denverem v řadě nestačilo 32 bodů a 14 doskoků Anthonyho Davise a 27 bodů LeBrona Jamese.

New Yorku proti Philadelphii výrazně pomohl výkon hráčů z lavičky v čele s Milesem McBridem. Třiadvacetiletý rozehrávač trefil pět trojek a dal 21 bodů, čímž si vytvořil rekord v play off. Hvězdy týmu Jalen Brunson a Josh Hart daly jen o bod více. Celkem lavička Knicks přehrála náhradníky Sixers 42:7.

"Kluci z lavičky nám dnes hrozně pomohli. Oni jsou důvod, že jsme vyhráli. Nám to dnes tolik nepadalo, pak je třeba, aby se ukázali ostatní. A oni to zvládli," řekl Hart. "Soupeř se snažil odstavit od míče našeho nejlepšího hráče. Pak je třeba toho využít a nechat je platit za to, že nechají prostor jiným," dodal McBride po jednom ze životních zápasů. Philadelphii táhli Tyrese Maxey s 33 body a Joel Embiid s 29 body, přestože stále není zdravotně stoprocentně v pořádku.

Minnesota neměla slitování s Phoenixem a od druhé čtvrtiny diktovala ráz utkání. Když pak ve třetí čtvrtině dal Anthony Edwards 18 ze svých 33 bodů, bylo o vítězi rozhodnuto. Suns nestačilo ani 31 bodů Kevina Duranta. "Chtěli jsme ukázat, jak moc letos toužíme uspět. Ale nebude to nic jednoduchého přes tyhle chlapíky postoupit. Stále je to jen jeden zápas a musíme dál makat," řekl Edwards.

Cleveland doma s Orlandem ani jednou neprohrával a postupně navýšil vedení až na 20 bodů. Staral se o to zejména Donovan Mitchell s 30 body. Jarrett Allen měl 16 bodů a 18 doskoků. "Musíme hrát mnohem lépe. Dnes nás trápila střelba. Jen jsme to házeli na koš," řekl Paolo Banchero, s 24 body nejlepší střelec Orlanda k tomu, že Magic měli úspěšnost střelby jen 32 procent.

