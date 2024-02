Oklahoma zvládla v NBA bitvu o druhé místo Západní konference, Cleveland překvapivě prohrál

Basketbalisté Oklahomy City si po přestávce na Utkání hvězd připsali důležité vítězství, protože doma přehráli Los Angeles Clippers 129:107. V tabulce Západní konference NBA tak udrželi druhé místo a jsou jedinou výhru za vedoucí Minnesotou. Clippers ze třetí příčky nyní ztrácejí tři vítězství. Na východě si upevnil vedení Boston výhrou 129:112 v Chicagu, naopak druhý Cleveland doma překvapivě prohrál 109:116 s Orlandem.

Oklahoma City rozhodla zápas s Clippers ve druhé půli. Po vyrovnaném prvním poločase vyhrála třetí čtvrtinu o 12 bodů a postupně si vypracovala vedení až o 22 bodů. Shai Alexander-Gilgeous k tomu přispěl 31 body. Thunder si pomohli úspěšností střelby 55 procent, 17 trojkami a také 12 zblokovanými střelami.

"Nastoupili jsme do zápasu s výborným nasazením a to jsme udrželi po celých 48 minut. Byly menší výpadky, které jsme ale vždy rychle napravili," pochvaloval si trenér Oklahomy Mark Daigneault. "Měli jsme hodně možností skórovat, ale volili jsme špatná řešení a buď jsme ztratili míč, nebo jsme se nechali zblokovat," řekl trenér Clippers Tyronn Lue.

Cleveland sice bez své největší hvězdy Donovana Mitchella neodehrál proti Orlandu vyloženě špatný zápas a střílel s dobrou úspěšností, ale doplatili na 17 ztrát a na to, že soupeři dovolil o 14 více střel než měl sám. Tým Magic to velmi dobrým kolektivním výkonem potrestal a připravil soupeři teprve druhou porážku z posledních 12 duelů a srovnal bilanci vzájemných zápasů v sezoně na 2:2.

To Boston měl zápas s Chicagem až na druhou čtvrtinu pod kontrolou, trefil 23 trojek a v klidu si došel pro sedmou výhru v řadě, což je pro Celtics nejdelší série v sezoně. Derrick White zapsal 28 bodů, Jayson Tatum 25 bodů a Jaylen Brown 21 bodů.

Také Dallas uspěl posedmé z sebou, když v přímém souboji o šestou příčku v tabulce Západní konference zdolal Phoenix 123:113. Luka Dončič se o to postaral dalším skvělým výkonem se 41 body, devíti doskoky a 11 asistencemi. Kyrie Irving mu pomohl 29 body. Phoenixu tak nestačilo ani 35 bodů Devina Bookera.

Naopak už podeváté za sebou prohrál Washington, jenž nestačil na obhájce titulu Denver. Nuggets táhl za výhrou 130:110 Nikola Jokič, který zapsal 21 bodů, 19 doskoků a 15 asistencí. Navíc proměnil všech 10 střeleckých pokusů.

Triple double zapsal také Domantas Sabonis a 22 body, 11 doskoky a 11 asistencemi pomohl Sacramentu k výhře 127:122 nad San Antoniem. Hned čtyři hráči Kings měli přes dvacet bodů, a to kromě Sabonise i Kevin Huerter, De`Aaron Fox a Malik Monk.

Důležitou výhru v boji o play off zaznamenali Golden State Warriors, kteří doma zdolali Los Angeles Lakers 128:110. Na poslední postupové příčce do předkola play off tak mají náskok na jedenáctý Utah jednu výhru, ale mají čtyři zápasy k dobru. Stephen Curry k výhře pomohl šesti trojkami a 32 body. Lakers hráli bez lehce zraněného LeBrona Jamese. Anthony Davis měl 27 bodů a 15 doskoků.

Tabulka NBA