Rekordní Utkání hvězd NBA ovládl Východ, Lillard se stal nejužitečnějším hráčem

Utkání hvězd NBA přineslo nový bodový rekord. Výběr hráčů Východní konference porazil tým Západu 211:186, dvousetbodová hranice padla poprvé v třiasedmdesátileté historii exhibice. Nejužitečnějším basketbalistou zápasu v Indianapolis se stal Damian Lillard (33) z Milwaukee Bucks, jenž byl s 39 body nejlepším střelcem vítězné sestavy.

Lillard trefil jedenáct trojek, z toho dvě z poloviny hřiště. Tým Východu proměnil tříbodových střel celkem 42, což je také novým rekordem. Lídrem Západu byl Karl-Anthony Towns z Minnesoty Timberwolves s rovnými 50 body.

Lillard ovládl už soutěž o nejlepšího trojkaře v sobotním doprovodném programu a stal se tak prvním hráčem od roku 1988, který během jediného All Star víkendu vyhrál dovednostní soutěž a cenu MVP. Tehdy se to povedlo Michaelu Jordanovi, jenž se stal nejužitečnějším hráčem a vyhrál soutěž ve smečování.

Vyhrát trojky i cenu MVP se Lillardovi povedlo jako prvnímu. "Kdykoli vás někdo zařadí do stejné kategorie jako Michaela Jordana, tak je to velká pocta a velký úspěch. Řekl jsem si, že dnes budu hodně agresivní v útoku a budu to pálit. Zvláště když mi jich tam pár spadlo," řekl.

Lillardovi hodně pomáhal Tyrese Haliburton z Indiany, zapsal deset trojek a 32 bodů. Jaylen Brown z Bostonu přidal 36 bodů a šest trojek. "Východ předvedl skvělý výkon. Těžko se brání, když přes vás soupeř trefí 40 trojek a to ještě často z velké dálky," uznal Kevin Durant. Ve stejném dresu Západu odehrál jen 14 minut nejlepší střelec historie LeBron James, protože měl problém s kotníkem, ale kvůli fanouškům nastoupil alespoň na chvíli. Bylo to pro něj rekordní dvacáté Utkání hvězd.

To se poprvé od roku 2017 hrálo v někdejšímu formátu duelu Východ vs. Západ, v němž proti sobě nastoupili na základě hlasování výběry hráčů z jednotlivých konferencí. V posledních šesti ročnících se představily v All Star Game týmy, o jejichž složení rozhodli v takzvaném draftu kapitáni.

Těmi byli vždy basketbalisté s největším počtem hlasů fanoušků ve Východní a Západní konferenci, při volbě spoluhráčů do základních sestav a do pozic náhradníků pak už ale nezáleželo na tom, kdo v které konferenci doopravdy hraje. Pět ze šesti ročníků ovládl Tým LeBrona Jamese, naposledy uspěl Tým Giannise Antetokounmpa.