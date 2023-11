Warriors nepomohl ani návrat Curryho, Minnesota těsně vyhrála a je v NBA na západě první

Basketbalisté Minnesoty Timberwolves zvítězili v NBA na palubovce New Orleans 121:120 a devátá výhra v sezoně je vynesla na první místo tabulky Západní konference před obhájce titulu Denver. Třetí je Dallas, který prohrál na hřišti Milwaukee 125:132, o což se 40 body postaral Giannis Antetokounmpo. Čtyřicítku pokořil i Shai Gilgeous-Alexander a s jeho pomocí Oklahoma City zvítězila nad Golden State 130:123 po prodloužení.

Minnesota sice v New Orleans celý zápas prohrávala, a to až o 15 bodů, ale v závěru dokázala skóre otočit. Bylo to zejména zásluhou Karla-Anthonyho Townse, který dal v posledních sedmi minutách 12 ze svých 29 bodů včetně vítězné střely pět sekund před koncem.

"Byl to těžký zápas, protože jsme celou dobu dotahovali, ale to z toho dělá tu zábavu. Ukázali jsme srdce a mentální odolnost a našli jsme způsob, jak vyhrát," řekl Towns, který za celý zápas minul jedinou střelu. K výhře mu 23 body pomáhal Anthony Edwards. New Orleans, které postrádalo opory CJ McColluma a Ziona Williamsona, nestačilo ani 30 bodů Brandona Ingrama.

Milwaukee v souboji dvou hvězdných dvojic přetlačilo Dallas, který vedl už o 12 bodů, ale Bucks ovládli poslední čtvrtinu šestnáctibodovým rozdílem. A to hlavně zásluhou Antetokounmpa, jenž v této části proměnil všechny své střely a dal 15 ze svých 40 bodů. K tomu přidal i 15 doskoků a 7 asistencí. Damian Lillard mu pomohl 27 body.

Kyrie Irving a Luka Dončič z Dallasu dali 39 a 35 bodů a souboj hvězd tak těsně vyhráli, ale Bucks se mohli opřít i o svou lavičku, která přinesla dohromady 46 bodů, což rozhodlo. Vidět byl hlavně Pat Connaughton: dal 16 bodů včetně čtyř trojek. Pomohl tak zacelit mezeru po chybějícím Khrisi Middletonovi.

"Byla to ukázka velkého charakteru v týmu. Hráli jsme druhý zápas po sobě, byli jsme oslabení, ale všichni zabrali a vybojovali týmové vítězství," řekl trenér Milwaukee Adrian Griffin.

Zabrat se nedaří Golden State, jemuž nepomohl ani návrat Stepha Curryho po zranění. Warriors podlehli doma Oklahoma City v prodloužení a připsali si už šestou porážku za sebou. Přitom byli blízko k výhře, když dobře hrající Andrew Wiggins dal tři sekundy před koncem trojku na 117:114. Jenže na druhé straně hrál svůj nejlepší zápas kariéry Chad Holmgren a trojkou ho poslal do prodloužení. V něm už Thunder dominovali zásluhou 10 bodů Gilgeouse-Alexandera.

Holmgren zapsal 36 bodů a 10 doskoků, Gilgeous-Alexander 40 bodů. Warriors tak nepomohlo ani 31 bodů Wigginse a 25 bodů Curryho. "Shai ale pomohl týmu i v obraně. Když je váš nejlepší ofenzivní hráč i nejlepším obráncem, tak je to neskutečná zbraň," ocenil spoluhráče Holmgren.

Další výsledky NBA